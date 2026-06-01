Mégis, mi folyik a pesti agglomerációban? Rengetegen költöznek éppen ide 2026-ban: tudhatnak valamit

2026. június 1. 13:02

A fővárosi agglomeráció területe évről évre egyre nagyobb területet foglal magában, egyes helyeken pedig annyi a beköltöző, hogy már ki is tették képletesen a településre a Megtelt!-táblát. Az általános trendek azt mutatják, hogy a nagyvárosokból továbbra is kifelé áramlik a lakosság, de nem minden hely egyformán népszerű a leendő lakóhelyek között. A Pénzcentrum idén is megvizsgálta, hogy rövidebb és hosszabb távon mely agglomerációs településeken nőtt kiugróan a lakosságszám és térképre tettük a legnagyobb mértékben növekvő lélekszámú helységeket.

Amikor a pandémia nyomán rengetegen dolgoztak home officeból, sokan kezdtek vidéki lakóhely után kutatni. A szuburbanizáció már korábban is jellemző trend volt, hiszen a nagyvárosokban egyre inkább megfizetethetetlenné vált a lakhatás, így sokan fordultak az agglomeráció felé. Ennek adott hatalmas lökést az, hogy a világjárvány alatt elterjedt a home office is, és gyakorlatilag a főváros vonzáskörzete már elnyújtózott Kecskeméttől Komáromig, illetve a Balatontól a Börzsönyig.

Aki Budapest környékén tervez letelepedni, sokszor tanácstalan, hogy válasszon új lakóhelyet, mikor nem ismeri a környező falvakat, kisvárosokat. Van jó iskola, bölcsőde? Rendes a háziorvos? Szimpatikus a városvezetés? Rengeteg szempontot kellene megvizsgálni, és még akkor sem érezné az ember, hogy 100%-ig jó döntést fog hozni. Azoknak, akik tervezik az ugrást az ismeretlenbe, irányadó lehet az is: hová költöznek sokan. Ugyanis azt lehet feltételezni, hogy ahol jelentősen nőtt a lakosság száma, annak a helynek van valamilyen plusz vonzereje. Az ebben a cikkben található agglomerációs toplista is segíthet a döntésben, előszűrésben.

Lapunk a korábbi évekhez hasonlóan 2026-ban is megvizsgálta, hogy a szűkebb értelemben vett agglomeráció települései közül melyeken nőtt kiugróan a lakosságszám. Budapest agglomerációjához a 2005. évi LXIV. törvény a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről 1./1. számú melléklete alapján mindössze 80 település tartozik. Elemzésünkben megvizsgáltuk, hogy a listában szereplő településeken hogyan változott a lakosságszám.

Kiürül a főváros?

A legfrissebb lakossági statisztikák alapján Magyarország állandó lakossága 2026. január 1-jén 9 678 869 fő volt, 0,44 százalékkal kevesebb, mint 2025-ben, öt év alatt pedig 2,14 százalékkal csökkent. Általános tehát a lakosság csökkenése az országban. A fővárosban 1 607 076 fő, a városokban 5 037 730 fő, a falvakban 3 033 391 fő lakott (és 672 fő volt lakcím nélküliként regisztrálva). A lakosságcsökkenés mértéke 2025-ről 2026-ra Budapesten 0,57 százalék volt, magasabb, mint az országos átlag. Eközben a községekben és nagyközségekben 0,02 százalékos "növekedés" látható, ami lényegében stagnálást jelent. Az is kiderül az adatokból, hogy az állandó lakosok száma öt év alatt Budapesten 3,33%-kal csökkent, míg a községekben és nagyközségekben 2021 óta 0,44 százalékos emelkedés látszik.

Az állandó lakosság változása természetesen nem csak abból adódhat, hogy a lakosok elköltöznek a fővárosból. Mindig vannak elköltözők, de odaköltözők is, valamint a születések és halálozások is jelen vannak a számok mögött. Az állandó lakosság statisztikából viszont mindössze annyi látszik: mennyire változott a lakószám. Viszont feltételezhetjük, hogy a kiugró növekedés azt jelenti: ott sok az új beköltöző is.

Akárcsak tavaly, a települések rangsorában idén is Vácrátót áll az élen: egy év és öt év távlatában is itt nőtt a leginkább a lakosság száma. Budajenő szintén megőrizte második helyét az egyéves toplistán, az ötéves versenyben pedig maradt az élmezőnyben Pilisjászfalu, Budajenő, Nagytarcsa és Szada. 

Vácrátót ezzel a növekedéssel a települések országos toplistájára is felkerült, melyet ebben a cikkben közöltünk. A listából az is látható, hogy egyes helyek hiába vannak az agglomerációban, a lakosságuk akkor is nagy mértékben - az országos átlagot meghaladó mértékben - fogy. 2021 óta Gödöllő, Dunakeszi, Budaörs,
Százhalombatta és Visegrád lakossága is jelentősen csökkent. 

Idén a friss lakossági számadatokat felhasználva vizsgáltuk már a slágertelepüléseket országosan, a kifejezetten elnéptelenedő falvakat, városokat, a legvonzóbb településeket a Balaton környékén, illetve a Tisza-tó körül. A következőkben pedig a megvizsgáljuk külön a megyeszékhelyeket és fővárosi kerületeket is, valamit a falusi CSOK településlistáján szereplő helyeket is. 

#otthon #Budapest #magyarország #ksh #népesség #vidék #agglomeráció #demográfia #lakhatás #népességfogyás #2026

