Kiderült az igazság, miért nem cserélik le régi autóikat a magyarok: a legtöbben ettől a pénzügyi csapdától rettegnek

A magyar autótulajdonosok többsége inkább fizet ki egy drágább javítást, minthogy új járművet vásároljon - ez derül ki egy új kutatásból. Az autócsere sokak számára túl nagy pénzügyi kockázatot jelent. A döntés hátterében nem az érzelmi ragaszkodás áll: a fő ok sokkal inkább a hitelfelvételtől való félelem és a pénzügyi kiszámíthatóságra való törekvés.

A Kovács Autóalkatrész friss kutatásából kiderül, hogy bár elméletben az autósok 61 százaléka azonnal új modellre váltana, ha a pénz nem számítana, a valóság egészen mást mutat. A válaszadók mindössze 15 százaléka engedhetné meg magának a cserét komolyabb anyagi áldozat nélkül. Harmaduk számára ez jelenleg teljesen irreális elképzelés: ennek következtében a legtöbb háztartásban nem az új autók keresgélése a fő program, hanem annak mérlegelése, hogy meddig tartható üzemben a meglévő jármű.

Ez a gazdasági kényszer meglepően magasra tolta a tulajdonosok fájdalomküszöbét. Ha egy váratlan meghibásodás az autó értékének harmadába kerülne, a válaszadók 65 százaléka még mindig a javítást választaná, és mindössze 2 százalékuk döntene az azonnali csere mellett.

A bontó gondolata csak a legvégső esetben merül fel. A többség csupán akkor válna meg a kocsijától, ha a javítási költség elérné vagy akár meg is haladná a jármű piaci értékének háromnegyedét.

A jövőbeli tervek is a tudatos költségtervezést tükrözik. A következő két évben a válaszadók kétharmada inkább a használtautó-piacról választana magának járművet, és csak minden hatodik ember célozná meg az autószalonokat. A régi kocsi megtartása egyelőre a többség számára nem okoz vállalhatatlan terhet, több mint felük ugyanis a jármű értékének tizedénél is kevesebbet költött karbantartásra az elmúlt egy évben.

A meglévő autó mellett szól annak ismert szerviztörténete és megbízhatósága is. A legfőbb visszatartó erő azonban egyértelműen a hiteltől vagy lízingtől való idegenkedés. Kovács István, a kutatást végző cég ügyvezetője szerint a javítás előtérbe helyezése egy teljesen racionális, hideg fejjel meghozott döntés. Ez a hozzáállás megkíméli a családokat egy többéves finanszírozási tehertől.

Ugyanakkor a kivárás nem feltétlenül jelent végleges lemondást a fiatalabb autókról. A válaszadók közel hetven százaléka nyitott lenne a váltásra, ha ehhez kedvezőbb és kiszámíthatóbb feltételek állnának rendelkezésre, iyen lehetne például egy kamatmentes hitel, valamilyen állami támogatás vagy egy célzott csereprogram. Amíg azonban ezek hiányoznak, a magyar autósok inkább a már bevált, saját tulajdonú járműveiket tartják karban.