Rossz hírt kaptak a Balatonnál strandoló autósok: fizetőssé válik a Balatonfüredi Füred Kemping előtti nagy parkoló.
Kiderült az igazság, miért nem cserélik le régi autóikat a magyarok: a legtöbben ettől a pénzügyi csapdától rettegnek
A magyar autótulajdonosok többsége inkább fizet ki egy drágább javítást, minthogy új járművet vásároljon - ez derül ki egy új kutatásból. Az autócsere sokak számára túl nagy pénzügyi kockázatot jelent. A döntés hátterében nem az érzelmi ragaszkodás áll: a fő ok sokkal inkább a hitelfelvételtől való félelem és a pénzügyi kiszámíthatóságra való törekvés.
A Kovács Autóalkatrész friss kutatásából kiderül, hogy bár elméletben az autósok 61 százaléka azonnal új modellre váltana, ha a pénz nem számítana, a valóság egészen mást mutat. A válaszadók mindössze 15 százaléka engedhetné meg magának a cserét komolyabb anyagi áldozat nélkül. Harmaduk számára ez jelenleg teljesen irreális elképzelés: ennek következtében a legtöbb háztartásban nem az új autók keresgélése a fő program, hanem annak mérlegelése, hogy meddig tartható üzemben a meglévő jármű.
Ez a gazdasági kényszer meglepően magasra tolta a tulajdonosok fájdalomküszöbét. Ha egy váratlan meghibásodás az autó értékének harmadába kerülne, a válaszadók 65 százaléka még mindig a javítást választaná, és mindössze 2 százalékuk döntene az azonnali csere mellett.
A bontó gondolata csak a legvégső esetben merül fel. A többség csupán akkor válna meg a kocsijától, ha a javítási költség elérné vagy akár meg is haladná a jármű piaci értékének háromnegyedét.
A jövőbeli tervek is a tudatos költségtervezést tükrözik. A következő két évben a válaszadók kétharmada inkább a használtautó-piacról választana magának járművet, és csak minden hatodik ember célozná meg az autószalonokat. A régi kocsi megtartása egyelőre a többség számára nem okoz vállalhatatlan terhet, több mint felük ugyanis a jármű értékének tizedénél is kevesebbet költött karbantartásra az elmúlt egy évben.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A meglévő autó mellett szól annak ismert szerviztörténete és megbízhatósága is. A legfőbb visszatartó erő azonban egyértelműen a hiteltől vagy lízingtől való idegenkedés. Kovács István, a kutatást végző cég ügyvezetője szerint a javítás előtérbe helyezése egy teljesen racionális, hideg fejjel meghozott döntés. Ez a hozzáállás megkíméli a családokat egy többéves finanszírozási tehertől.
Ugyanakkor a kivárás nem feltétlenül jelent végleges lemondást a fiatalabb autókról. A válaszadók közel hetven százaléka nyitott lenne a váltásra, ha ehhez kedvezőbb és kiszámíthatóbb feltételek állnának rendelkezésre, iyen lehetne például egy kamatmentes hitel, valamilyen állami támogatás vagy egy célzott csereprogram. Amíg azonban ezek hiányoznak, a magyar autósok inkább a már bevált, saját tulajdonú járműveiket tartják karban.
Zseniális vagy teljes zsákutca? Teszten a nagycsaládosok Teslája: ezt kínálja 23 millióért Elon Musk
Az év elején érkezett meg Európába a Tesla Model Y hétszemélyes változata, amely a megszokott családi SUV-formát próbálja még tovább feszíteni.
Kiakadtak a Ferrari rajongói az új kocsin: a vezérigazgató is közbelépett, szerinte minden rendben van
Az autót hétfőn mutattak be Rómában, és azóta heves vitákat váltott ki a közösségi médiában, valamint a befektetők körében egyaránt.
Óriási csavar a magyar autópiacon: zuhan az érdeklődés ezek iránt a kocsik iránt, az árak mégis az egekbe lőttek
A Volkswagen Passat fölénye tovább nőtt, miközben a dízelautók átlagárai minden hónapban emelkedtek.
A Honda csaknem 100 ezer járművet hív vissza az Egyesült Államokban egy gyártási hiba miatt.
Nem vicc, milliókat spórolnak az élelmes magyarok új autó vásárlásakor: ezeknél a márkáknál működik a legális trükk
A magánvásárlók jellemzően még így is kedvezőtlenebb feltételekkel indulnak a céges vevőkhöz képest.
Sokan elkövetik ezt a súlyos hibát a parkolásnál 2026-ban: percek alatt kész a baj, komoly árat fizethetnek érte
Hiába marad el egyelőre a tartós kánikula, a hétvégi napsütésben így is percek alatt veszélyesen felforrósodhatnak a parkoló autók.
A kínai autógyártók olyan tempóban húznak el a nyugati, japán és dél-koreai riválisaiktól, hogy azok kénytelenek gyökeresen újragondolni a Kína-stratégiájukat.
Jelentősen csökkent a kecskeméti Mercedes-Benz gyár árbevétele 2025-ben, a vállalat nyeresége azonban a visszaesés ellenére is növekedni tudott.
Videón, ahogy maga Leó pápa pattant be a Ferrari vadiúj, elektromos autójába: az internet népe mégis darabokra szedte a járgányt
A dizájn bemutatása után a közösségi médiát elárasztották a gúnyos mémek.
Ez tényleg teljesen megbéníthatja Budapestet szombaton: blokáddal készülnek a taxisok, ezt követelik a fővárostól
A szombati BL-döntő idején demonstrálhatnak a taxisok egy egész várost megbénító forgalomlassítással, ha nem teljesíti a Főváros a követelésüket.
Rengeteg magyar autóst érint a drasztikus újítás: hamarosan végleg búcsút inthetünk a hagyományos jogsinak
Az Európai Unió új irányelve alapjaiban formálja át a B-kategóriás vezetői engedélyek szabályait. Ezeket a tagállamoknak 2029-ig kell átültetniük a hazai jogrendjükbe.
Eddig elég nagy bukta a Ferrari új, elektromos szuperautója: kemény pofonba szaladt bele a legendás autógyár
Több mint 7 százalékot zuhant a Ferrari részvényárfolyama, miután az olasz sportautó-gyártó bemutatta története első tisztán elektromos modelljét.
Figyelem! Már élesek az új, szupermodern traffipaxok: nem elég a kameránál lassítani, sokszázezres bírság érkezhet
Aki gyorshajt, annak 2026-ban is komoly bírságokra kell számítania: a büntetések néhány tízezer forinttól akár több mint egymillió forintig is terjedhetnek, különösen a nagyobb túllépéseknél.
2026-ra a magyarországi elektromobilitás mérföldkőhöz érkezett: a tisztán elektromos személyautók száma átlépte a százezres határt
Jelentős növekedési potenciált lát a magyar autó- és lízingpiacban Hanczár Zsolt, az idén 35 éves, piacvezető Euroleasing Zrt. gépjármű-értékesítési igazgatója.
Óriási hírt kaptak a magyar utazók: 2026-ban díjmentes lett egy, az Adria felé vezető autópálya, sokat lehet spórolni
Jelentős könnyítést vezetett be Szlovénia: 2026 elejétől már nem kell matricát vásárolni a tengerpart egyik legforgalmasabb útszakaszára.
Tömeges visszahívást jelentett be a német autóóriás: életveszélyes alkatrész rejtőzhet a te kocsidban is
A BMW világszerte mintegy 1,5 millió autót hív vissza a Takata-légzsákok potenciálisan veszélyes hibája miatt
Alapjaiban írják át a jogosítványok szabályait: rengeteg magyar autósnak kell felkészülnie a változásra
Digitális jogosítvány, szigorúbb szabályok a kezdő sofőröknek és új tömeghatárok jönnek az elektromos autóknál.
-
Az egészségbiztosítással megelőzhetjük a bajt és megőrizhetjük az egészségünket (x)
A megfelelő egészségbiztosítás nemcsak anyagi védelmet nyújthat, hanem az egészségügyi ellátások megszervezésében és finanszírozásában is segítséget adhat.
-
Több mint 4400 termék árát csökkentette tavasszal a dm (x)
Miközben a drogériákban sokan még mindig azt érzik, hogy „minden drágább”, a dm tavasszal látványosan belenyúlt az árakba.