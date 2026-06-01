Májusban elmozdult a korábbi mélypontjáról a hazai lakáspiac, mivel a kínálat és a kereslet is növekedést mutatott áprilishoz képest.
Brutális hidegfront csap le Magyarországra: irdatlan mennyiségű eső érkezik, ennek a fele sem tréfa
A héten egymást érik a csapadékos hidegfrontok. A jelenleg is felettünk tartózkodó rendszer után szerdán egy újabb érkezik, amely országszerte kiadós esőzéseket hoz. A változékony idő ellenére a hőmérséklet végig kellemes, nyárias marad, a jövő héten pedig akár a kánikula is visszatérhet - közölte a 24.hu.
A vasárnap megérkezett hidegfront hétfőn is alakítja az időjárást. Emiatt országszerte számítani kell záporokra és zivatarokra, keleten pedig felhőszakadásokra is. Jelenleg emiatt az egész országban elsőfokú figyelmeztetés van érvényben. Kedden már ritkul a csapadék, de elszórtan – leginkább a keleti megyékben és a Tiszántúlon – még kialakulhatnak záporok. A hőmérséklet a hétfői 20-26 fokról keddre 23-29 fokra emelkedik, a hét további részében pedig végig 30 fok alatt marad.
A csapadék java szerdán érkezik egy újabb hidegfront kíséretében. Molnár László meteorológus tájékoztatása szerint ekkor országszerte kiadós esőkre kell számítani. Átlagosan 5-20 milliméter csapadék várható, de az erősebb záporokból és zivatarokból lokálisan ennél jóval nagyobb mennyiség is hullhat. Az esős időjárás csütörtökön is folytatódik.
A hét vége felé haladva szárazabbra fordul az idő, bár egy-egy frissítő nyári zápor vagy zivatar továbbra is bárhol előfordulhat. A nappali csúcsértékek tartósan beállnak a 24-30 fokos tartományba. A jövő heti folytatás egyelőre a légköri folyamatok pontos alakulásától függ. A jelenlegi előrejelzések szerint vagy marad a kellemes, 30 fok körüli nyári idő, vagy egy komolyabb hőhullámmal visszatér a kánikula.
Mégis, mi folyik a pesti agglomerációban? Rengetegen költöznek éppen ide 2026-ban: tudhatnak valamit
Lapunk 2026-ban is megvizsgálta, hogy a szűkebb értelemben vett agglomeráció települései közül melyeken nőtt kiugróan a lakosságszám
Egy budapesti panel áráért kínálnak mesébe illő házakat Olaszországban: egyre több magyar csap le a lehetőségre
Az olaszországi ingatlanok iránti magyar érdeklődés az elmúlt években látványosan megnőtt.
Országos tűzgyújtási tilalom lesz péntektől, mivel a száraz időjárás miatt drasztikusan megnőtt a szabadtéri tüzek kockázata.
A Gyömrői út belső sávját végzett munkálatok miatt zárják le, de az ígéret szerint gyorsan végeznek is.
A volt úszószövetségi elnököt és médiavállalkozót egy éve ítélték több év börtönre, ügyvédei azonban most azt állítják: több tanú is jelentkezett, akik bedönthetik a vádat.
Időzített bomba lehet rengeteg magyar otthona, kertje: kevesen tudnak róla, percek alatt porrá éghet a lakásuk
Az OKF szerint sokan még mindig veszélyes hibákat követnek el sokan sütögetés közben.
Különösen az elsőlakás-vásárlók számára jelent egyre nagyobb kihívást a drágulás.
Egyre óvatosabbak a magyar lakásvásárlók, megtorpant a drágulás: tényleg kipukkadhat a lufi 2026-ban?
Az OTP-csoport elemzői szerint 2026 áprilisában országosan közel 25 százalékkal esett vissza az érdeklődés a lakások iránt.
Sokkoló jelentés érkezett több mint 100 ezer magyar gyerek mindennapi életéről: óriási a káosz - meddig mehet ez így tovább?
Továbbra is kaotikus a helyzet a hazai javítóintézetekben. A fiatalokat folyamatosan áthelyezik, miközben rengeteg gyerek szorulna védelemre.
Hihetetlen anomália a magyar ingatlanpiacon: paneláron is lehet új lakást venni, jól járhat, aki időben lép
Látványosan csökkent az árkülönbség a panellakások és az újépítésű ingatlanok között Budapesten.
Erre az apró részletre kevesen figyelnek oda, amikor átveszik a villanyszámlát: rengeteg magyar súlyos árat fizet érte
Az elszámolás módja alapjaiban határozza meg a számlaképet.
Kipukkadt a lufi a legdrágább hazai lakóházakban? Szabályosan felszívódtak a vevők, óriási a patthelyzet
Szinte teljesen befagyott a budai ingatlanpiac amiatt, hogy a vevők kivárnak: ennek több tényezője is van, amelyek között csak az egyik a kemény áremelkedés.
Most látszik igazán, mennyire átrajzolta a hazai lakáspiacot az Otthon Start: tömegével vonulnak ki a befektetők
A piacon elérhető új lakások száma éves szinten nagyjából 60 százalékkal nőtt.
Kiderült a hazai gyermekvédelem kegyetlen valósága: drámai számok láttak napvilágot, a szakadék szélén a rendszer
Az ellátórendszer a kritikus szakemberhiány és a túlterheltség miatt egyre kevésbé tudja ellátni gyermekvédelmi feladatát.
Évtizedekig titkolták, mennyi azbeszt zúdul Magyarországra: Budapestre is jutott a szennyezett osztrák útanyagból
Ausztriában évtizedek óta ismert volt, hogy négy ottani kőbánya azbeszttel szennyezett anyagot termel.
Mivel hatalmas szurkolói tömegekre lehet számítani a BL-döntőn, a szervezők csaknem négy évtized után a gyereknap elköltöztetése mellett döntöttek.
Kiadták a másodfokú riasztást, kemény zivatarokkal érkezik a hidegfront: ezek a megyék nem ússzák meg
A Dunántúlon és az északkeleti tájakon akár 90 kilométeres széllőkések is előfordulhatnak, egyes helyeken pedig hirtelen zúdulhat le nagy mennyiségű eső.
Magyarországon büntetnek érte, máshol fillérekért árulja a Lidl a rezsicsökkentő csodafegyvert: mikor lesz itthon legális?
Az erkélynapelemek 2026-ra Európa egyik leggyorsabban terjedő lakossági energia-megoldásává váltak, Magyarországon mégis tilos őket használni.
