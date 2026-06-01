Brutális hidegfront csap le Magyarországra: irdatlan mennyiségű eső érkezik, ennek a fele sem tréfa

A héten egymást érik a csapadékos hidegfrontok. A jelenleg is felettünk tartózkodó rendszer után szerdán egy újabb érkezik, amely országszerte kiadós esőzéseket hoz. A változékony idő ellenére a hőmérséklet végig kellemes, nyárias marad, a jövő héten pedig akár a kánikula is visszatérhet - közölte a 24.hu.

A vasárnap megérkezett hidegfront hétfőn is alakítja az időjárást. Emiatt országszerte számítani kell záporokra és zivatarokra, keleten pedig felhőszakadásokra is. Jelenleg emiatt az egész országban elsőfokú figyelmeztetés van érvényben. Kedden már ritkul a csapadék, de elszórtan – leginkább a keleti megyékben és a Tiszántúlon – még kialakulhatnak záporok. A hőmérséklet a hétfői 20-26 fokról keddre 23-29 fokra emelkedik, a hét további részében pedig végig 30 fok alatt marad.

A csapadék java szerdán érkezik egy újabb hidegfront kíséretében. Molnár László meteorológus tájékoztatása szerint ekkor országszerte kiadós esőkre kell számítani. Átlagosan 5-20 milliméter csapadék várható, de az erősebb záporokból és zivatarokból lokálisan ennél jóval nagyobb mennyiség is hullhat. Az esős időjárás csütörtökön is folytatódik.

A hét vége felé haladva szárazabbra fordul az idő, bár egy-egy frissítő nyári zápor vagy zivatar továbbra is bárhol előfordulhat. A nappali csúcsértékek tartósan beállnak a 24-30 fokos tartományba. A jövő heti folytatás egyelőre a légköri folyamatok pontos alakulásától függ. A jelenlegi előrejelzések szerint vagy marad a kellemes, 30 fok körüli nyári idő, vagy egy komolyabb hőhullámmal visszatér a kánikula.