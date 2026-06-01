Berúgta a szakma ajtaját a Loupe társulás: elképesztő pénzeket termelt 2025-ben Lovas Rozi, Molnár Áron és Lengyel Tamás színháza

2026. június 1. 13:13

A Loupe Színházi Társulás bevétele 2025-ben több mint ötszörösére, 874 millió forintra ugrott, az adózott eredmény pedig 39,7 millióról 217 millióra nőtt. Utóbbi majd 5,5-szörös növekedés. A taggyűlés osztalékot nem fizetett, a teljes profit az eredménytartalékba került.

A Loupe Színházi Társulás Kft. 2022-ben alakult független színházi formáció, amelynek alapító tagjai Horváth János Antal, Lengyel Tamás, Lovas Rozi és Molnár Áron. 2025 tavaszán Földes Eszter, Mohai Tamás és Rusznák András is állandó taggá vált, előadásaikban pedig olyan vendégszínészek vállalnak szerepet, mint Gryllus Dorka, Trill Beatrix és Ullmann Mónika.

A cég 2025-ös számai első látásra is megdöbbentőek. A nettó árbevétel 167,8 millió forintról 874,4 millió forintra ugrott, ami több mint ötszörös növekedés egyetlen év alatt. Az üzemi eredmény 39,9 millióról 218,5 millióra, az adózott eredmény pedig 39,7 millióról 217,1 millió forintra emelkedett. Ez utóbbi is gyakorlatilag 5,5-szörös emelkedés.

A bevételrobbanással párhuzamosan ugyanakkor a kiadások is megugrottak. Az anyagjellegű ráfordítások 123,6 millióról 606,8 millióra nőttek, a személyi jellegű kiadások pedig 3,8 millióról 48,1 millió forintra, ami közel tizenháromszoros növekedés. Ez arra utal, hogy a társulás 2025-ben jelentősen bővítette tevékenységét és foglalkoztatotti körét is.

Ami a nyereség sorsát illeti: a taggyűlés úgy döntött, hogy osztalékot nem fizetnek, a teljes 217 millió forintos adózott eredmény az eredménytartalékba kerül. A társaság mérlegfőösszege 507,7 millió forint.
