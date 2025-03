Kész, vége: sorra zárnak be a kultikus vidéki vendéglátóhelyek, itt a legújabb sokkoló hír

Még csak március van, de már a harmadik népszerű belvárosi vendéglátóhelyre kerül lakat Szeged belvárosában. Reggelizőhely, szendvicsező kávézó és étterem is eltűnik a szegedi kínálatból. A bezárások hátterében szinte minden esetben anyagi okok állnak - írta a Délmagyar. Hogy a bérleti díjakat, béreket és rezsit hogyan lehet kitermelni Szeged szívében, arra úgy tűnik, sokan nem találnak megoldást.

Szeged belvárosának egyik ikonikus vendéglátóhelye, a Kárász utcai Rumilé Café 14 évnyi működés után most bezárja kapuit. A hírt a kávézó Facebook-oldalán is megosztották, ahol kiemelték, hogy nem szeretnék túlragozni a helyzetet, és nem akarnak könnyeket csalni dolgozóik, vendégeik és barátaik szemébe. Viszont március 31-ig még nyitva tartanak.

Ahogy a Délmagyar cikkében írta, nem csak a Rumilé Café búcsúzik a szegedi vendéglátóhelyek sorából. Az amerikai Subway gyorsétteremlánc egyetlen szegedi egysége szintén bezárja kapuit a hónap végén. Az üzletet üzemeltető Friedmann Oren 14 év után, családi okokra hivatkozva döntött úgy, hogy megválik a 204 négyzetméteres üzlethelyiségtől, amelyhez egy 20 négyzetméteres terasz is tartozik. Ezzel a Subway is eltűnik a szegedi gasztronómiai palettáról.

De ez elmúlt hónapokban több belvárosi vendéglátóhely is bezárásra kényszerült Szegeden. Márciusig egy reggelizőhely és egy pakisztáni étterem is lehúzta a rolót. A bezárások hátterében legtöbbször anyagi okok állnak; a bérleti díjak, munkabérek és rezsiköltségek kigazdálkodása egyre nagyobb kihívást jelent a belvárosi vendéglátósok számára. A Kárász utcán és környékén gyakori a bérlőváltás, ami tovább nehezíti a stabil működést.

Nincs könnyű helyzetben a vidéki vendéglátás

Az elmúlt időszakban több vendéglátóhely és számos belvárosi üzlet vált eladóvá vagy kiadóvá Szombathelyen. Ahogy a HelloVidék is beszámolt róla, hogy eladó a legendás Május 1 Étterem, a Park Hotel Pelikán, a Savaria Hotel is. Legutóbb a hapártiak kedvenc helye, az óriási adagokról íres Szőlőskert Vendéglő is felkerült a listára. Tegnap pedig arról cikkeztünk, hogy bezár a Gekko Pub is.

Az Ingatlan.com-on böngészve mi magunk is meglepődtünk: jelenleg 12 vendéglátóipari egységet kínálnak eladásra Szombathelyen. Köztük van a város egyik legjobb pizzériájaként számon tartott Sörpatika is, amely új tulajdonosát keresi. A hangulatos, romkomos belső udvaráról is ismert söröző több mint 20 éve működik már Szombathely belvárosában. A nagy forgalmú pub-pizzériát most 174,9 millió forintért kínálják eladásra.

Az eladó vagy kiadó helyiségek hátterében sokféle ok húzódhat meg, ám egy dolog biztos: a vendéglátóipar jelenleg nehéz helyzetben van. A helyzete jelenleg kettős: míg Budapest egyre népszerűbb a turisták körében, és gasztronómiai kínálata évről évre bővül, addig a vidéki éttermek sok esetben alacsony kereslettel, gazdasági nehézségekkel és kulturális akadályokkal küzdenek - nyilatkozta Herczeg Zoltán, a Dining Guide TOP100 Étteremkalauz felelős kiadója nemrégiben a Pénzcentrumnak.