Sokan rettegnek leszedni, pedig nem mindig büntetnek érte: óriási tévhit dőlt meg a védett hóvirágról

Pár évtizeddel ezelőtt nem telt el úgy nőnap, hogy a magyar hölgyek ne kaptak volna egy-egy csokor hóvirágot hódolóiktól. Hozzátartozott az ünnepléshez – ám azóta megtanultuk: Magyarországon a hóvirág szedése, árusítása, sőt, akár gyökerestül való kiásása is szigorúan tilos. De akkor hogyan lehetséges, hogy online virágkereskedésekben 1000–2000 forintért bármikor megvásárolhatjuk? És mi a helyzet a saját kertünkbe ültetett hóvirágokkal – azokból szedhetünk egy csokorral? Az legális vagy sem?

Bár a nőnap már elmúlt, a hóvirág a hazai kertekben és erdőszéleken épp csúcsvirágzását éli, így a téma most is nagyon aktuális. Egy TikTok-videó hívta fel a figyelmünket arra az ellentmondásra, hogy miközben megtanultuk: a hóvirág szedése hazánkban szigorúan tilos, a valóság ennél sokkal árnyaltabb: a „hóvirág” szó ugyanis valójában egy egész nemzetséget jelöl.

Huszonegy faja él a hóvirágnak a Pireneusoktól Közép- és Dél-Európán át a Kaspi-tóig, illetve a Közel-Keletig. Magyarországon mindössze hat félével találkozhatunk: a kertekben ültetett pompás (Galanthus elwesii), redőslevelű (Galanthus plicatus) és a Voronov-hóvirággal (Galanthus woronowii), ritkábban a karcsú (Galanthus gracilis) és a levantei hóvirággal (Galanthus fosteri), valamint az őshonos kikeleti hóvirággal (Galanthus nivalis), amelyet egyszerűen „hóvirágnak” is neveznek. A kertekben ültetett, nem őshonos fajok, például a pompás hóvirág (Galanthus elwesii), nem esnek a szigorú korlátozás alá – nem védettek, ezért legálisan vásárolhatók és ültethetők. Ezért is nagyon nem mindegy, hogy épp milyen hóvirággal futunk össze– érdemes megtanulni felismerni őket. Ebben is segít az alábbi videó:

A természetben élő kikeleti hóvirág az, ami egyedül védett

Az őshonos kikeleti hóvirág 2005 augusztusában, az uniós jogszabályváltozásoknak köszönhetően lett az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növényfaj Magyarországon is. Természetvédelmi értéke 10 000 Ft, egyetlen szál letépését is pénzbírsággal büntetik.

A vadon élő hóvirágok állományát egyébként a korábbi ipari jellegű gyűjtés veszélyeztette: hagymáikat nagy területeken ásatták ki, gyakran munkagépekkel, ami a természetes állomány csökkenéséhez vezetett. A szakemberek ezért arra buzdítanak, hogy ne vásároljunk utcán árult hóvirágot, és csak megbízható kertészetből származó hagymát ültessünk.

Tényleg, hogyan lehet legálisan hóvirágunk otthon?

A kikeleti hóvirágon kívül a többi hóvirágfaj a kertekben szabadon ültethető és leszedhető. Aki tehát otthon is szeretné élvezni a tavasz hírnökének tartott csodaszép kis virág látványát, kertészetben vásárolhat ellenőrzött forrásból származó hagymát, amelyet kora ősszel lehet elültetni a kertben vagy akár cserépben is. Ha lakásban neveljük, az elültetett hagymákat az első hajtások megjelenéséig sötét, hűvös helyen érdemes tartani, majd ezután világosabb helyre tenni. Arra azonban figyelni kell, hogy a hóvirág a hideget kedveli, ezért a balkonon vagy a külső ablakpárkányon érzi magát a legjobban - tanácsolta honlapján Megyeri Szabolcs kertész is.

A hagymákat ősszel, félárnyékos, lombos területre ültessük. A növény február és április között virágzik, majd visszahúzódik a földbe, hogy ősszel újra hajtásnak induljon. Néhány év alatt nagyobb, összefüggő telepet is alkothat, így a kert egyik legszebb kora tavaszi díszévé válhat.