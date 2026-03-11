Két hatalmas lakótorony nőhet ki a Balaton partján: már molinón hirdetik az új luxusingatlanokat

Úgy tűnik, tényleg tavaszi nagytakarításba kezdett Galambos Lajos, mindenki Lagzi Lajcsija. A mulatós legenda jelentős munkagép-arzenáljától is megválna.
Alig 15 évvel az építése után teljesen eltűnt egy épület a Balaton partjáról. A siófoki Szabadifürdőn, a Galerius Élményfürdő és Wellness Központ közelében álló szolgáltatóházat az elmúlt napokban lebontották, a helyén pedig már most egy új lakópark terveit hirdetik. A molinók szerint két nagy lakótorony épülhet a területen – ami sok helybélit meglehetősen rosszul érint.
A Balaton partján álló szolgáltatóházat mintegy másfél évtizede még nagy tervekkel húzták fel. Az akkori ígéretek szerint üzletek, szolgáltatások és közösségi terek várták volna az itt élőket és a nyaralókat. A valóság azonban egészen más lett: bár a szolgáltatóház teljesen elkészült, soha nem kezdte meg tényleges működését, és végül kihasználatlanul állt éveken át. Az elmúlt napokban aztán megjelentek a bontógépek, és a viszonylag fiatal épületet szinte teljesen eltüntették. Jelenleg még tart a romok elszállítása, a területen törmelékhalmok emlékeztetnek a korábbi beruházásra.
Aki most elsétál a helyszín mellett, már a következő fejlesztés jeleit is láthatja. A kerítésre kifeszített molinók ugyanis egy új lakópark építését hirdetik, a látványterveken pedig két magas lakóépület szerepel. A beruházó így láthatóan nem szolgáltató- vagy közösségi funkcióban gondolkodik, hanem lakóingatlan-fejlesztésben.
A változás sok helyi lakosnak csalódást okozott
Többen attól tartanak, hogy a Balaton közvetlen közelében egyre sűrűbb beépítés jelenik meg, ami tovább terheli a vízparti sávot. A kritikák szerint a korábban ígért közösségi funkciók helyett ismét egy újabb lakókomplexum épülhet. A témáról megszólaló helyi önkormányzati képviselő, Tóth Gergely is arról beszélt a Sonline.hu-nak, hogy egy viszonylag fiatal, alig 15 éves épület tűnt el a Balaton partjáról. Szerinte az ingatlan szerkezetileg még megfelelő állapotban volt, de az új tulajdonosnak egyszerűen nem érte meg megtartani, mert a jövőbeli fejlesztési tervek útjában állt.
A molinók alapján a beruházás előkészítése már elindult, így könnyen lehet, hogy a bontás után hamarosan új lakóingatlan-beruházás kezdődik a területen.
Újra lezárták a Balaton-felvidék egyik legismertebb kirándulóhelyét: a Hegyestű Geológiai Bemutatóhely területére természetvédelmi okok miatt jelenleg nem lehet bemenni.
Tavasz elején járunk: az olvadás és a nagyobb csapadék ellenére is rekordközeli alacsony a Balaton vízszintje, ami sokakban aggodalmat kelt. Mi történik a „magyar tengerrel”?
Tavaszi virágszőnyeg fogadja a látogatókat a keszthelyi Georgikon Botanikus Kert területén, ahol a napokban újabb bejáratot nyitottak meg a közönség előtt.
Ismét megnyitotta kapuit a látogatók előtt a boconádi Szeleczky-kastély, amely az elmúlt évtizedekben sokféle funkciót kapott, de most ismét visszanyerte régi fényét. A barokk épület...
