2026. március 11. szerda Szilárd
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
kikötő, Siófok város üdülőövezet, Balaton, Magyarország, Európa
HelloVidék

Két hatalmas lakótorony nőhet ki a Balaton partján: már molinón hirdetik az új luxusingatlanokat

HelloVidék
2026. március 11. 09:22

Alig 15 évvel az építése után teljesen eltűnt egy épület a Balaton partjáról. A siófoki Szabadifürdőn, a Galerius Élményfürdő és Wellness Központ közelében álló szolgáltatóházat az elmúlt napokban lebontották, a helyén pedig már most egy új lakópark terveit hirdetik. A molinók szerint két nagy lakótorony épülhet a területen – ami sok helybélit meglehetősen rosszul érint.

A Balaton partján álló szolgáltatóházat mintegy másfél évtizede még nagy tervekkel húzták fel. Az akkori ígéretek szerint üzletek, szolgáltatások és közösségi terek várták volna az itt élőket és a nyaralókat. A valóság azonban egészen más lett: bár a szolgáltatóház teljesen elkészült, soha nem kezdte meg tényleges működését, és végül kihasználatlanul állt éveken át. Az elmúlt napokban aztán megjelentek a bontógépek, és a viszonylag fiatal épületet szinte teljesen eltüntették. Jelenleg még tart a romok elszállítása, a területen törmelékhalmok emlékeztetnek a korábbi beruházásra.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Aki most elsétál a helyszín mellett, már a következő fejlesztés jeleit is láthatja. A kerítésre kifeszített molinók ugyanis egy új lakópark építését hirdetik, a látványterveken pedig két magas lakóépület szerepel. A beruházó így láthatóan nem szolgáltató- vagy közösségi funkcióban gondolkodik, hanem lakóingatlan-fejlesztésben.

A változás sok helyi lakosnak csalódást okozott

Többen attól tartanak, hogy a Balaton közvetlen közelében egyre sűrűbb beépítés jelenik meg, ami tovább terheli a vízparti sávot. A kritikák szerint a korábban ígért közösségi funkciók helyett ismét egy újabb lakókomplexum épülhet. A témáról megszólaló helyi önkormányzati képviselő, Tóth Gergely is arról beszélt a Sonline.hu-nak, hogy egy viszonylag fiatal, alig 15 éves épület tűnt el a Balaton partjáról. Szerinte az ingatlan szerkezetileg még megfelelő állapotban volt, de az új tulajdonosnak egyszerűen nem érte meg megtartani, mert a jövőbeli fejlesztési tervek útjában állt.

A molinók alapján a beruházás előkészítése már elindult, így könnyen lehet, hogy a bontás után hamarosan új lakóingatlan-beruházás kezdődik a területen.
Címlapkép: Getty Images
#Balaton #ingatlan #beruházás #belföld #luxusingatlan #siófok #környezet #építés #ingatlanfejlesztés #beruházások #hellovidék

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:34
09:26
09:22
09:11
09:03
Pénzcentrum
Csődhullám fenyegeti a fapadosokat: rengeteg magyar nyaralását húzhatja keresztbe a krízis?
Elmesélte a Wizz Air első tisztje: így válhat valaki pilótává Magyarországon, milliós a fizetés, de ez nem sétagalopp
A 2000 forintos uborka csak a kezdet: most indul az igazi kávékatasztrófa Magyarországon, ez nagyon durva lesz
Óvatosan a filléres tengerparti nyaralásokkal: van egy óriási buktató az all inclusive ajánlatokban
Visszatérhet a 2022-es benzinkáosz Magyarországon? Szakértők szerint az ársapka visszafelé is elsülhet
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 11. szerda
Szilárd
11. hét
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Habzik a patak, pusztulnak a halak: vízszennyezés történt a népszerű horgásztónál
2
4 napja
Így készül a szegények rántott húsa: ettől omlós és szaftos a vasi pecsenye
3
3 hete
Országos állat- és kirakodóvásárok 2026-ban: itt lista, ez az ország 15 legnépszerűbb vidéki zsibvására
4
2 hete
Közel másfél éve nem látott árhullám jöhet: látványosan áradnak a folyók Magyarországon
5
3 hete
Egy pesti lakás árának töredékéből vehetsz most saját vidéki horgásztavat: nem vicc, mutatjuk az ajánlatokat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Érdekmúlás
jogi hatást kiváltó tény a biztosítási szerződésben. Ha a biztosítási érdek megszűnik, a biztosítási szerződés is automatikusan megszűnik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 11. 06:03
Hivatalos bejelentés! Extra pénztámogatást kapnak a társasházban élők idén tavasszal Budapesten
Pénzcentrum  |  2026. március 11. 05:36
Csődhullám fenyegeti a fapadosokat: rengeteg magyar nyaralását húzhatja keresztbe a krízis?
Agrárszektor  |  2026. március 11. 08:14
Nem akármilyen növénnyel tarolnának a spanyolok: tudhatnak valamit?