Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Hands in blue surgical gloves holding Ozempic Insulin injection pen for diabetics.
Egészség

Sokáig titkolták a csodagyógyszernek hitt fogyasztószer brutális mellékhatásait: ezrek perlik a gyártót, belerokkantak a kezelésbe

Pénzcentrum
2026. március 14. 17:32

Több mint négyezer amerikai indított pert a GLP-1-receptor-agonista típusú fogyókúrás gyógyszerek, köztük az Ozempic és a Wegovy gyártói ellen. A felperesek azt állítják, hogy a készítmények súlyos, életminőségüket drasztikusan rontó mellékhatásokat okoztak náluk, és ezekre a kockázatokra senki nem figyelmeztette őket. A dokumentált esetek között vakság, gyomorbénulás és haláleset is szerepel - írta meg a The Independent.

Az Egyesült Államokban becslések szerint 31 millió ember szed jelenleg GLP-1-receptor-agonista készítményeket. Ezeket a gyógyszereket a közösségi médiában és a televízióban futó kampányok, valamint hírességek személyes beszámolói egyaránt népszerűsítenek. A reklámok ugyan tartalmaznak kötelező figyelmeztetéseket a hatóanyag, a szemaglutid lehetséges mellékhatásairól. A pereskedők szerint azonban a kezelés megkezdésekor nem kaptak megfelelő tájékoztatást a valóban súlyos kockázatokról, például a látásvesztésről.

A 66 éves georgiai ápolónő, Diane Wirth 2025 februárjában kezdett Wegovyt szedni fogyás céljából. Április egyik reggelén arra ébredt, hogy a jobb szemére elvesztette a látását. Az orvosok nem arteritiszes elülső iszkémiás optikus neuropátiát (NAION) diagnosztizáltak nála. Ez a betegség a látóideg vérellátásának zavara miatt alakul ki, és a folyamat visszafordíthatatlan. Wirth kénytelen volt idő előtt nyugdíjba vonulni a több mint harminc éve gyakorolt hivatásából. A 63 éves marylandi kamionsofőr, Todd Engel még rosszabbul járt. Ő 2023-ban kezdte szedni az Ozempicet 2-es típusú cukorbetegségére. Szilveszterkor elvesztette a jobb szeme látását, tíz hónappal később pedig a balét is. Jelenleg mindketten hivatalosan vaknak minősülnek.

Az Európai Gyógyszerügynökség figyelmeztetése nyomán a Novo Nordisk az európai piacokon már frissítette a Wegovy és az Ozempic betegtájékoztatóját. Ezek immár egyértelműen feltüntetik, hogy a szemaglutid tízezer betegből legfeljebb egynél NAION-t okozhat. Az Egyesült Államokban azonban a csomagolás csupán "látásváltozásra" figyelmeztet, a NAION-t konkrétan nem nevesíti a lehetséges mellékhatások között.

A perek egy másik csoportja gyomor-bélrendszeri károsodásokra hivatkozik. A kaliforniai Tracy Ettinghoff felesége, a 76 éves Marsha 2024 elején kezdett Ozempicet szedni, hogy lefogyjon fiuk esküvőjére. Körülbelül hat hónappal később, nyaralás közben heves hányás tört rá, amelynek okát a kórházban sem tudták megmagyarázni. Egy héttel az első tünetek megjelenése után Marsha elhunyt. A halottkém közvetlen halálokként tüdőaspirációt állapított meg.

Az ügyvédek szerint azonban a bizonyítékok arra mutatnak, hogy ezt a végzetes állapotot gyomorbénulás, vagyis gasztroparézis és súlyos gyomorürülési zavar okozta. Állításuk szerint mindkettő az Ozempic szedésének közvetlen következménye volt. Fontos megjegyezni, hogy az Ozempicet az amerikai hatóságok nem hagyták jóvá fogyókúrás célra, az orvosok azonban gyakran és teljesen legálisan írják fel indikáción kívüli használatra.

Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) a közelmúltban figyelmeztető levelet küldött a Novo Nordisknak. A dokumentumban "súlyos szabályszegések" miatt marasztalták el a céget, amiért elmulasztotta jelenteni az Ozempic és a Wegovy szedőinél tapasztalt lehetséges mellékhatásokat. Jelenleg két elkülönített, több joghatóságot érintő csoportos per is zajlik a vállalat ellen. Az egyik a gyomor-bélrendszeri károsodásokkal, a másik pedig a látásvesztéssel kapcsolatos ügyeket fogja össze.

A Novo Nordisk egy közleményben reagált a vádakra, amelyben hangsúlyozták, hogy a betegbiztonság a vállalat "legfőbb prioritása". Álláspontjuk szerint a klinikai vizsgálatok, a forgalomba hozatal utáni jelentések, valamint a megfigyeléses tanulmányok összessége alapján a szemaglutid előny-kockázat arányát továbbra is kedvezőnek tartják.

Címlapkép: Getty Images
#egészség #per #gyógyszer #egészségügy #betegség #hatóság #haláleset #jog #usa #gyógyszeripar

