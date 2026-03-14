Meghalt Jürgen Habermas

Kilencvenhat éves korában elhunyt Jürgen Habermas, a huszadik század második felének egyik legnagyobb hatású német filozófusa és szociológusa. A frankfurti iskola kiemelkedő gondolkodójának munkássága alapvetően határozta meg a modern társadalomról, a nyilvánosságról és a kommunikációról alkotott képünket. A tudós szombaton halt meg a München melletti Starnbergben.

Gyerekkori tapasztalatai mélyen rányomták bélyegüket későbbi munkásságára. Veleszületett szájpadhasadéka és az ehhez kapcsolódó korrekciós műtétek ráirányították a figyelmét a nyelv és a kommunikáció jelentőségére. Ezek a fogalmak később filozófiájának alappilléreivé váltak. Bár ifjúként tagja volt a Hitlerjugendnek, és épphogy elkerülte a katonai behívót, 1945-ben sokkszerűen döbbent rá, hogy egy bűnös rendszerben nőtt fel. Ez a felismerés egész életére meghatározta politikai és erkölcsi iránytűjét.

A hatvanas években a német baloldali diákmozgalmak közelébe került. A szélsőségektől óvakodva azonban a "baloldali fasizmus" veszélyeire is figyelmeztetett. A nyolcvanas évek hírhedt történészvitájában is kulcsszerepet vállalt. Határozottan fellépett azon kísérletek ellen, amelyek a náci bűnöket a sztálini Szovjetunió tetteivel összevetve próbálták relativizálni. Habermas élete végéig a közélet aktív formálója maradt. Bátran mondott véleményt a mindenkori német politikáról, vagy éppen a koronavírus-járvány alatti lezárások szükségességéről.

A frankfurti iskolához kötődő életműve a megismerés és a társadalomelmélet alapjait kutatta. Különös figyelmet szentelt a fejlett kapitalizmus, a demokrácia és a jogállamiság működésének. Legismertebb, magyarul is olvasható könyvei, "A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása", valamint "A kommunikatív cselekvés elmélete" megkerülhetetlen alapműnek számítanak a társadalomtudományokban. Érdekesség, hogy Joseph Ratzingerrel, a későbbi XVI. Benedek pápával közös kötetet is jegyzett a liberális jogállam morális alapjairól.

Halálhíre a hazai szellemi életben is jelentős visszhangot váltott ki, ami jól mutatja munkásságának sokrétű megítélését. Nyáry Krisztián irodalmár megemlékezésében úgy fogalmazott, hogy Habermas annak a kornak volt a filozófusa, amelyben a szabadság nem problémát, hanem egy közös teret jelentett. Egy olyan teret, ahol az emberek az érvek ütköztetésével és egy közös nyelv segítségével próbáltak megegyezésre jutni. Bár az internet korában ő is szembesült azzal, hogy a demokratikus vita gyakran eltűnik a zajban, optimizmusát mindvégig megőrizte.

Ezzel szemben Pokol Béla jogtudós és volt alkotmánybíró ambivalensebben értékelte az életművet. Bár elismerte korai, a nyilvánosságról és a kommunikatív cselekvésről szóló műveinek zsenialitását, a későbbi munkáival kapcsolatban kritikát fogalmazott meg. Úgy vélte, hogy a filozófus később egy moralizáló szemléletet vett fel. Ezzel a megközelítéssel a nemzetállamokra épülő Európa ellen küzdött, és egyértelműen a globalizációt segítette.