2026. március 14. szombat Matild
9 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
|
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
|
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
egy narancssárga gyertya ég egy fekete háttéren, egy tükörkép másolat térrel,
Világ

Meghalt Jürgen Habermas

Pénzcentrum
2026. március 14. 18:57

Kilencvenhat éves korában elhunyt Jürgen Habermas, a huszadik század második felének egyik legnagyobb hatású német filozófusa és szociológusa. A frankfurti iskola kiemelkedő gondolkodójának munkássága alapvetően határozta meg a modern társadalomról, a nyilvánosságról és a kommunikációról alkotott képünket. A tudós szombaton halt meg a München melletti Starnbergben.

Gyerekkori tapasztalatai mélyen rányomták bélyegüket későbbi munkásságára. Veleszületett szájpadhasadéka és az ehhez kapcsolódó korrekciós műtétek ráirányították a figyelmét a nyelv és a kommunikáció jelentőségére. Ezek a fogalmak később filozófiájának alappilléreivé váltak. Bár ifjúként tagja volt a Hitlerjugendnek, és épphogy elkerülte a katonai behívót, 1945-ben sokkszerűen döbbent rá, hogy egy bűnös rendszerben nőtt fel. Ez a felismerés egész életére meghatározta politikai és erkölcsi iránytűjét.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A hatvanas években a német baloldali diákmozgalmak közelébe került. A szélsőségektől óvakodva azonban a "baloldali fasizmus" veszélyeire is figyelmeztetett. A nyolcvanas évek hírhedt történészvitájában is kulcsszerepet vállalt. Határozottan fellépett azon kísérletek ellen, amelyek a náci bűnöket a sztálini Szovjetunió tetteivel összevetve próbálták relativizálni. Habermas élete végéig a közélet aktív formálója maradt. Bátran mondott véleményt a mindenkori német politikáról, vagy éppen a koronavírus-járvány alatti lezárások szükségességéről.

A frankfurti iskolához kötődő életműve a megismerés és a társadalomelmélet alapjait kutatta. Különös figyelmet szentelt a fejlett kapitalizmus, a demokrácia és a jogállamiság működésének. Legismertebb, magyarul is olvasható könyvei, "A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása", valamint "A kommunikatív cselekvés elmélete" megkerülhetetlen alapműnek számítanak a társadalomtudományokban. Érdekesség, hogy Joseph Ratzingerrel, a későbbi XVI. Benedek pápával közös kötetet is jegyzett a liberális jogállam morális alapjairól.

Halálhíre a hazai szellemi életben is jelentős visszhangot váltott ki, ami jól mutatja munkásságának sokrétű megítélését. Nyáry Krisztián irodalmár megemlékezésében úgy fogalmazott, hogy Habermas annak a kornak volt a filozófusa, amelyben a szabadság nem problémát, hanem egy közös teret jelentett. Egy olyan teret, ahol az emberek az érvek ütköztetésével és egy közös nyelv segítségével próbáltak megegyezésre jutni. Bár az internet korában ő is szembesült azzal, hogy a demokratikus vita gyakran eltűnik a zajban, optimizmusát mindvégig megőrizte.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Ezzel szemben Pokol Béla jogtudós és volt alkotmánybíró ambivalensebben értékelte az életművet. Bár elismerte korai, a nyilvánosságról és a kommunikatív cselekvésről szóló műveinek zsenialitását, a későbbi munkáival kapcsolatban kritikát fogalmazott meg. Úgy vélte, hogy a filozófus később egy moralizáló szemléletet vett fel. Ezzel a megközelítéssel a nemzetállamokra épülő Európa ellen küzdött, és egyértelműen a globalizációt segítette.
Címlapkép: Getty Images
#internet #európa #halál #németország #koronavírus #kultúra #világ #tudomány #társadalom #politika #gyászhír

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 14. szombat
Matild
11. hét
Március 14.
Nemzetközi ∏ nap (pí nap)
Március 14.
Gátellenes világnap
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Beállítható hóvégi egyenleg
olyan szolgáltatás, amelynél a bankszámla egyenlege a számlatulajdonos által meghatározott összegre áll be a hóvégi záráskor. Abban az esetben ha az egyenleg magasabb akkor a különbözetet a bank átutalja a számlatulajdonos rendelkezése szerint, ha pedig kevesebb, akkor feltölti a számlatulajdonos egy másik, ugyanannál a banknál vezetett számlájáról.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
