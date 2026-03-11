2026. március 11. szerda Szilárd
18 °C Budapest
Két szemétszállító teherautó a Vancouver környékén összegyűjtött szemetet rakodja ki a hulladéklerakóba 2010 júniusában.
HelloVidék

Veszélyben a környék: mérgező csurgalékvíz szivároghat a bezárt vidéki szemétlerakóból

HelloVidék
2026. március 11. 13:15

Súlyos környezetkárosítás gyanúja merült fel egy bezárt hulladéklerakónál. A Jánossomorja határában lévő depóniából a hírek szerint szennyező csurgalékvíz szivároghat, miközben a kötelező kármegelőző feladatokat hosszú ideig nem végezték el. Az ügyben két önkormányzat is feljelentést tett.

A Jánossomorja határában lévő  szemétlerakó tulajdonosai több település – köztük Mosonmagyaróvár és Csorna –, az üzemeltetést azonban a Rekultív Kft. végezte. A cég azonban pénzügyi nehézségekbe került, majd csődbe ment, így a telep mintegy egy éve felszámolás alatt áll, és bezárták. A probléma az, hogy egy bezárt hulladéklerakó sem maradhat felügyelet nélkül. A szemétlerakók belsejében a bomlási folyamatok tovább zajlanak, ennek során gázok és erősen szennyező folyadék, úgynevezett csurgalékvíz keletkezik, amely megfelelő kezelés nélkül a környezetbe juthat - írta a Sokszínű vidék.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A jogszabályok szerint a csődeljárás idején az ilyen veszélymegelőzési és kárelhárítási feladatokat a felszámolóbiztosnak kell biztosítania. A lerakót kezelő társaság felszámolását a De Lege lata Zrt. végzi. A helyi önkormányzatok szerint azonban a szükséges intézkedések jelentős része hosszú időn át nem történt meg.

A telepen például részben vagy teljesen leállt a csurgalékvíz kezelése, a bomlási gázok elégetésére szolgáló fáklyázás, valamint a hulladéktest takarása is. A beszámolók szerint 2025 novemberétől gyakorlatilag minden tevékenység megszűnt, és a lerakót egyszerűen lezárták - írta a Sokszínű Vidék.

A helyzet miatt a jánossomorjai és a mosonmagyaróvári önkormányzat feljelentést tett súlyos környezetkárosítás gyanújával, és megpróbálják újraindítani a szükséges veszélyelhárító munkálatokat. Egy sajtótájékoztatón Lőrincz György, Jánossomorja polgármestere elmondta: a lerakóra 2023-ban került utoljára lakossági hulladék, később még gazdasági tevékenységből származó szemét érkezett rövid ideig.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A lakosság számára egyelőre nincs közvetlen veszély: a hatóságok szerint az ivóvíz minősége jelenleg megfelelő, ugyanakkor a környezetvédelmi kockázatok miatt sürgős intézkedésekre van szükség.

A probléma kezelése azonban jelentős költségekkel jár. A csurgalékvíz kezelése és a gázfáklyázás működtetése évente 15–20 millió forintba kerülhet, miközben a lerakó teljes rehabilitációja akár 1–2 milliárd forintot is felemészthet. A három érintett önkormányzat szerint mindez állami segítség nélkül aligha lesz megoldható.
Címlapkép: Getty Images
#mérgezés #hulladék #veszély #ivóvíz #környezetvédelem #környezetszennyezés #környezet #szennyezés #hellovidék #hulladékgazdálkodás #győr-moson-sopron megye

