Bűzös iszaphegyek miatt áll a bál balatoni strandon: kiderült, miért vannak ott valójában

Súlyos méhbetegséget azonosítottak egy békéscsabai méhészetben. A nyúlós költésrothadás a méhek költésének leggyakoribb és legpusztítóbb megbetegedése.
Kiakadtak a helyiek: hatalmas, sötét és bűzös halmok lepték el a fonyódi és zamárdi sétányokat. Sokan mocsokról és hanyagságról beszélnek, pedig a háttérben egészen más ok áll. Valójában a Balaton medréből kiemelt iszapról van szó, amelyet a városok a nyári strandszezon előkészítéséhez használnak. Az idei iszapkotrás és nádvágás ismét kiverte a biztosítékot a part mentén, pedig a cél a nyárig tartó biztonságos, homokos strandélmény biztosítása.
„Hát ez meg mi?!” – kérdezik dühösen a Balaton partján sétálók, amikor belebotlanak a part menti iszaphegyekbe. Fonyódon és Zamárdiban is áll a bál, a közösségi médiában már mindenki a hatalmas halmokról posztol - derült ki a sonline.hu cikkéből.
Mint kiderült, Fonyódliget és a Fürdő utcai strand környékén felhalmozott iszap nem szemét, hanem a Balaton medréből származik. A kotrás során kiemelt, nagy víztartalmú iszapnak először ki kell száradnia a parton, csak ezután lehet elszállítani vagy elteríteni. A beszámoló szerint a város célja, hogy a kiszáradt anyagot a Panoráma Strand területén használják fel, így alakítva ki puhább, homokosabb fövenyt a strandolók számára. A munkálatok nem olcsók: több mint 10 millió forintba kerülnek a városnak.
Miért kell ezt szinte minden évben megismételni?
A Balaton partján az egyik legnagyobb kihívás, hogy az őszi és téli viharok gyakran visszahordják a homokot a tóba. Emiatt a strandok feltöltése és karbantartása gyakorlatilag évről évre visszatérő feladat a balatoni települések számára. A most látható „sártenger” így valójában a nyári szezon előkészítésének része: mire megérkeznek a turisták, a strandokon már rendezett, homokos part fogadja majd a fürdőzőket.
Zamárdiban is dolgoznak a szezon előtt
Nem csak Fonyód készül a nyárra. A Zamárdi parti részein is zajlanak a munkálatok: itt elsősorban iszapkotrást és nádvágást végeznek, hogy a nyaralótulajdonosok és a turisták könnyebben le tudjanak jutni a vízhez. A beavatkozások több helyszínt is érintenek, például a Táncsics utca, a Klapka utca és a Jegenye tér környékét. A munkálatokat a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság felügyeli.
A parton ideiglenesen felhalmozott iszap nemcsak látványában kellemetlen: ahol a sár hetekig a parton marad, ott a növényzet is károsodhat. A szakemberek szerint azonban a terület a munkák után regenerálódik, és a fű is újra kinő. A városvezetés szerint a mostani kellemetlen látvány a balatoni strandok megszokott tavaszi velejárója. Mire megkezdődik a szezon, a part rendezett lesz, és a strandolók már csak a tiszta vízzel és homokos parttal találkoznak majd.
