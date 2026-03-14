Dédanyáink titkos csemegéje: ingyen terem a hamis spárga, amiért Brüsszelben 1000 eurót is elkérnek

Nyugat-Európában a komlóspárga igazi fine dining csemege, kilójáért akár ezer eurót is elkérnek. Pedig hazánkban is ingyen terem, és csak arra vár, hogy valaki végre megkóstolja! Friss, könnyed ízvilága a spárgára emlékeztet, de enyhén diós, káposztafélékre utaló aromája is felfedezhető. Dédanyáink is ismerték, a hagyományos magyar konyhában pedig vitamindús, ízletes tavaszi csemegékként fogyasztották. Íme, a komlóspárga – a kora tavasz egyik legfinomabb vadnövénye!

Felejtsük el, hogy a tavaszi zöldség csak a fóliasátorban előnevelt primőr lehet! Amikor buján zöldell a medvehagyma, virágzik a tyúkhúr, az erdőszéleken pedig kidugja a fejét az ibolya, vétek nem megkóstolni ezeket a friss tavaszi növényeket! Gondoljunk csak bele, mennyi energia lakozhat bennük! Hiszen ezekkel a vadnövényekkel együtt várjuk mi is a tavaszt: ők is átvészelték a hideg telet, és most velünk együtt szívják magukba az első napsugarakat.

Az első, gyógyító erejű tavaszi gyógynövényekről korábban már írt a HelloVidék, most viszont egy igazi kuriózumra bukkantunk. 1891-ben jelent meg Budapesten Zilahy Ágnes: Valódi magyar szakácskönyve – amely online is elérhető. A kötetet lapozgatva akadtunk rá egy vadkomlóból készült receptre, ami nem hagyott bennünket nyugodni. Így lett ez a tavaszi vadnövény a Gasztrokmesék legújabb témája.

Dédanyáink tudták: ezernyi friss, vitamindús alapanyagot kínál ingyen a természet

A régi magyar falusi háztartásokban az ehető vadnövények használata jóval gyakoribb volt, mint napjainkban. A szántóföldek terjeszkedésével, az erdők, rétek és mocsaras területek visszaszorulásával, valamint a mezőgazdasági területek egyre intenzívebb vegyszerezésével a gyűjtögetés hagyománya lassan háttérbe szorult. Pedig, ha belegondolunk, mennyire magától értetődő és természetes dolog azt enni, amit a föld szinte ingyen kínál. A XX. század elejéig azonban még sokfelé fogyasztották a természet ehető kincseit: a néprajzi feljegyzések, sőt a nagypolgári szakácskönyvek is számos vadzöldségről, vadgyümölcsről, gyökérről, gumóról és hagymáról tesznek említést – nemcsak a gyűjtésükről, hanem arról is, miként kerültek ezek a konyhában az asztalra.

Tavasszal a szervezet már igencsak ki volt éhezve a vitaminban és ásványi anyagokban gazdag levelekre és hajtásokra, amelyeket salátaként, levesként vagy zöldfőzelékként fogyasztottak. A ma jól ismert medvehagyma még ritkán került az asztalra, de mellette a kígyóhagyma leveleit is snidlingszerűen ették. Az erdőkben gyakori salátaboglárka, valamint a szántóföldi gyomként előforduló, a vegyszerezések előtt még nem ritka galambbegysaláta is vadzöldségként szerepelt a táplálkozásban. Utóbbi növényt ma már madársalátaként is termesztik. A salátaboglárkát régen nálunk és Európa számos országában a skorbut ellen fogyasztották – írta a baranyazoldut.eu.

Ecetes lével nyersen ették a pitypang és a podagrafű leveleit, valamint a tyúkhúr hajtását. Készítettek meleg salátákat is, például fokhagymás zsírban átforgatva vagy tejfölösen. A csalánt, a fehér libatopot és a vadlabodát főzve, habarva, spenótszerűen fogyasztották, a mezei sóskát és a „lósóskát” pedig a kerti sóskához hasonlóan mártásként, de főzelékszerűen, rántással is elkészítették.

Érdekes feljegyzés az 1700-as évek végéről, hogy a pesti piacon a füves asszonyok a kereklevelű repkényt, más néven vadpetrezselymet árulták füves leveshez. Ez a növény a németek nagycsütörtöki levesében is szerepelt, a kötelezően kilenc zöldfűszer és gyógynövény egyikeként. A tavaszi böjti időszakban a vad levélzöldségek különösen fontosak voltak, így a nagycsütörtöki szokás szerint új, tavaszi zöldségekből főztek levest, többek között csalánból is.

Több európai nemzet hagyományában is szerepel tavaszi, hidegen kevert zöldszósz; talán legismertebb ezek közül a német Grüne Soße, amely kerti és vad zöldfűszereket, levélzöldségeket tartalmaz, például zamatos turbolyát vagy csabaíre vérfüvet. A mediterrán étrend híres arról, hogy az egyik legegészségesebb a világon, de kevésbé ismert, hogy a mediterrán tájakon a vadzöldségek és vad fűszernövények fogyasztása napjainkban is gyakorlat. Főként az idősebbek gyűjtik, árulják és készítik el ezeket a Földközi-tenger menti országokban. A tavaszi levélzöldség-keverékeket fűszeres olajon párolva, kenyéren vagy tésztatöltelékként is fogyasztják. Az olaszok minestrone levesében is egyes tájakon csalán, csabaíre vérfű, pitypang és más helyi vadzöldség is szerepel. A mezei iringó hajtását hagyományosan bárányhússal főzik, a pitypang levele pedig száraz fehér babbal készül.

Mi is az a vadkomló, a spárga vad rokona: amit a sörfőzők és a séfek is imádnak?

Kevesen tudják, hogy a komlót nemcsak a sörfőzésben hasznosítják, hanem régóta ismert ehető gyógynövény is. A népi gyógyászat nyugtató és enyhe altató hatású növényként tartotta számon, de emésztési panaszok, valamint máj- és epeproblémák esetén is alkalmazták. Érdekesség, hogy a komló zsenge hajtásai – amelyeket sok helyen „komlóspárgának” is neveznek – ma már igazi gasztronómiai különlegességnek számítanak. A vadkomló első tavaszi hajtása tényleg az egyik legfinomabb tavaszi levélzöldségek egyike, változatosan használható remek alapanyag.

De mi az a komlóspárga? A vadkomló (Humulus lupulus) egy kúszó, évelő növény, amely leginkább nedves élőhelyeken – ártéri erdőkben, ligetekben, rétek szélén vagy árokpartokon – fordul elő. A legtöbben a sör egyik legfontosabb alapanyagaként ismerik, pedig a fiatal, friss hajtásai is ehetők. Már a középkorban elterjedt egész Közép-Európában, feltehetően Kelet-Európából indult hódító útjára. Nedvesebb területeken gyakran sűrű, olykor szinte áthatolhatatlan bozótot alkot. Amit még érdemes róla tudni, hogy kétlaki, évelő kúszónövény, amely hosszú indáival bokrokra és fákra kapaszkodik – egy-egy hajtása akár 10–40 méteresre is megnőhet. Tavasszal különösen gyors a fejlődése: a friss hajtások akár heti 20–50 centimétert is nőhetnek.

A vadkomló zsenge hajtásai nemcsak különleges tavaszi csemegék, hanem táplálkozási szempontból is értékesek. Vitaminokban – különösen C-vitaminban – gazdagok, és antioxidáns vegyületeket is tartalmaznak. Ízük friss és könnyed, sokan a spárgához hasonlítják, de enyhén diós, káposztafélékre emlékeztető aromát is érezni bennük. A növény keserűanyagai az emésztést is segíthetik, étvágyjavító hatásúak, ezért a komlót régóta alkalmazzák gyomorpanaszok esetén. A belőle készült kivonatokat évszázadok óta használják nyugtatóként és enyhe altatóként, a levelekben található rutin pedig az érfalak egészségéhez is hozzájárulhat.

Érdemes azonban tudni, hogy a vadkomló apró szőrei a bőrt irritálhatják, ezért gyűjtéskor és tisztításkor célszerű kesztyűt viselni. A friss hajtások ráadásul gyorsan veszítenek az ízükből és roppanósságukból, így a legjobb, ha a szedés után minél hamarabb felhasználjuk őket a konyhában.

A komlónak kétféle hajtását is fogyaszthatjuk

A nagyon korai fehér, valamint a később megjelenő zöld hajtásokat. A fehér komlóhajtások szedését kora tavasszal kezdik, amikor a talaj és az avar alól előbújnak az első, még halvány, szinte fehér hajtások. Ez számít a világ egyik legdrágább zöldségének: Németországban, Hollandiában és Belgiumban akár ezer eurót is elkérhetnek egy kilogrammjáért. Betakarítása fáradságos, kézi munka, de az ínyencek szerint a különleges íz minden fáradságot megér.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A zöld komlóhajtások a növény fejlettebb, már napfényt kapott hajtásai, amelyeket leginkább márciusban és áprilisban szednek, de kedvező időjárás esetén még májusban is találni belőlük.

A fiatal hajtások a konyhában spárgához vagy zöldbabhoz hasonlóan használhatók. Készülhet belőlük leves, párolt zöldség, rakott étel vagy tejszínes mártás, de jól illenek rizottóba és tojáslepénybe is. Sós befőttként vagy ecetes savanyúságként is eltehetők.

A komlónak azonban nemcsak a hajtása ehető! A virágzatát régen több magyar vidéken kenyérkovász készítéséhez is használták, a tobozvirágokból kiszóródó por pedig fűszerként is szerepet kapott. A növény zöld részei takarmányként is felhasználhatók, a szárából és leveleiből pedig jó minőségű komposzt készíthető.

Mit készítettek régen a magyarok a komlóhajtásból?

Erdélyben a fiatal komlóhajtásokból „komlójövése”-ből leves és főzelék készült. A 16. századi erdélyi szakácskönyv már említi a komlóhegy salátát. Zilahy Ágnes 19 század végi "Valódi magyar szakácskönyvében" így ír a komlóhajtásról:

„Ezt csak a legkoraibb tavasszal lehet enni; kapni pedig csak kisebb vidéki városokban; különben igen kellemes és ízletes tavaszi étel. Egy jókora kosár teljesen levél nélküli fejletlen komlóhajtást meleg vízben jól megmossuk, aztán főzzük fel 3 liter forró vízben. Mikor egészen megpuhult — a mi gyorsan történik — készítsünk hozzá egy tojásnyi zsírból és egy nagy fakanálnyi lisztből gyenge piros rántást. Ha forró lett a rántás, tegyünk bele egy fej apróra vagdalt vöröshagymát és zöldpetrezselyem levelet. Öntsünk a rántásba egy pohár hideg vizet és borítsuk a forró komlóhajtásra; tegyünk bele ízlés szerint sót és ecetet; főzzük a rántással is 5 percig. Tejföllel és párolt sertés karmanádlival tegyük az asztalra.”

Nyugat‑Európában (például Franciaországban vagy Belgiumban) a csírákat hagyományosan tejszínes mártással vagy buggyantott tojással tálalják. Levesben magában vagy más zöldségekkel, lencsével, babbal és akár hússal is; párolt zöldségként, rakott zöldségként (csőben sütve), rizottóban, tojáslepényben és fantázia kérdése, még hogyan kínálják. Ha sok van, sós befőttként vagy ecetes savanyúságként is elrakható szűkösebb napokra.

Komlóhajtás „spárga módra” – íme, egy tökéletes tavaszi recept

Hozzávalók:

kb. 24–30 db friss komlóhajtás

só

10 dkg vaj

2 evőkanál liszt

3 dl tej

csipet reszelt szerecsendió

4 szelet sonka

8 dkg reszelt sajt

A komlóhajtásokat forrásban lévő, enyhén sós vízben 2–3 percig főzzük, majd leszűrjük. Ezután készítsünk fehérmártást: a vajat világosra pirítjuk, hozzáadjuk a lisztet, felöntjük a tejjel, és folyamatos keverés mellett sűrűre főzzük, majd sóval és reszelt szerecsendióval ízesítjük. Egy tűzálló tálat kivajazunk, 5–6 hajtást összefogunk, sonkaszelettel körbetekerünk, és a tálba helyezzük. A tekercseket a mártással befedjük, megszórjuk sajttal, majd 180 °C-on körülbelül 15 percig sütjük. Tálaláskor párolt rizzsel vagy friss zöldsalátával kínáljuk.