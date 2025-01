Kész, vége, kifakadt a kézműves sörfőzdés: ezért zár be a legendás éttermük Gyulán

A Viharsarok Sörfőzde és a Corner Pub&Restaurant Facebookon jelentette be a szomorú hírt: január 31-én bezár. Ahogy posztjukban írták, a tavalyi év végképp betette a kaput, a vállalkozásuk több tízmilliós veszteséggel zárta az évet, és a jövőben sem látták a fellendülés lehetőségét. De nincsenek ezzel egyedül...

Nem újkeletű jelenség, hogy Budapest után vidéken is, például Szombathelyen vagy épp Csopakon nem egy kultikusnak számító éttermet zártak be, vagy kínálnak eladásra. A Pénzcentrum még 2024 őszén nézte meg az aktuális hirdetéseket, és több kultikus balatoni helyet is talált az eladó ingatlanok között. De nemrég írtunk arról is, hogy a büki gyógyfürdő közelében épült vadiúj étterem, teljes berendezéssel, konyhagépekkel, hűtőkkel, pizza kemencével, valamint működő vállalkozással együtt eladó.

Ha az ingatlan.com-on rákeresünk, 2025 januárjában 2 597 vendéglátóegységet találunk eladót. A legdrágábbat épp Fonyódon kínálják; ez egyben szálloda, hotel és panzió is. Már 8,75 milliárdért a miénk lehet. Ennél jóval több és olcsóbb vidéki vendéglátóipari egységet is találni, amelyek hosszú hónapok óta hiába keresik új tulajdonosaikat. Egy biztos: a hónap végével a számuk eggyel nőni fog...

Most egy gyulai étterem és kézműves sörfőzde dobta be a törülközőt

7 évvel ezelőtt egy lelkes gyulai házaspár úgy döntött, hogy sörfőzdét nyit: ahol minőségi, kraft söröket főznek és ínycsiklandó pub-ételeket kínálnak a vendégeknek. Gyula egy turisztikai fellegvár, a kraft söröket robbanó népszerűség övezi, a tervnek működnie kell - mesélték friss Facebook-bejegyzésükben a tulajdonosok.

Az ötletet aztán rengeteg tervezés, munka és egy viszonylag gyors beruházás követte. 2018. március 1-jén eltökélten, ötletekkel teli, hatalmas lendülettel kezdték meg a tevékenységünket, de az utóbbi évek során számos váratlan akadályba ütköztek.

A sörfőzde története a COVID-19 világjárvány, az élelmiszerinfláció és az energiaválság árnyékában telt. A munkaerőhiány és az alapanyagok áremelkedése mellett a vállalkozásnak a piaci erőfölénnyel rendelkező nagykereskedőkkel is meg kellett küzdenie. Az energiaárak ingadozása és az euró árfolyamának kedvezőtlen változása különösen megnehezítette a működést:

Szembesülhettünk azzal is, hogy mit jelent a „nagyker” hatalma, piaci erőfölénye, sokszor tisztességtelen üzleti magatartása. Könnyű belátni, hogy nem lehet úgy tervezni egy gazdasági társaság működését, hogy a havi villamosenergia költségem a működési időszakunk alatt 800 000 és 4 millió Ft között változott. Mindez úgy, hogy felelős vállalkozóként még a tetőt is roskadásig telepakoltuk napcellával. Nem lehet úgy működni, hogy egyes alapanyagok ára néhány hónapon belül akár 100 %-kal is változzon, sokszor különösebb indok nélkül. És hát a sörfőzde alapanyagainak jelentős része import, így extrém hatással volt ránk az euró árfolyam kedvezőtlen irányú változása. Milyen kedves emlék is a 2018-as 320 Ft-os euró…

A 2024-es év aztán végképp megpecsételte a sörfőzde sorsát

A vállalkozás több tízmilliós veszteséggel zárta az évet, és a jövőben sem látták a fellendülés lehetőségét, ahogy írták: "Amikor egy vállalkozás több tízmilliós veszteséget termel egy gazdasági év alatt és a következő évben sem látszódik a fellendülés leghalványabb reménye sem, akkor sajnos kénytelen a legfájóbb döntést meghozni."

Így sajnálattal értesítettek mindenkit, hogy a Viharsarok Sörfőzde és a Corner Pub&Restaurant 2025. január 31-én bezár.