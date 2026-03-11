2026. március 11. szerda Szilárd
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Water Fountain
HelloVidék

Szomorú látvány a Balatonnál: lezárták a híres gyógyforrást – most kiderült, mi lehet a legendás hely sorsa

HelloVidék
2026. március 11. 17:18

Balatonfüred egyik ikonikus jelképe, a Kossuth Lajos-forrás múlt héten lezárásra került, a kifolyóknál „Nem ivóvíz” feliratú táblák figyelmeztetik az érdeklődőket. A több mint kétszáz éve működő forrásház közelében a víz jelenleg csak gyengén csordogál.

Ahogy arról korábban a HelloVidék is beszámolt, a Gyógy téren található Kossuth Lajos-forrás lépcsőit lezárták, a kifolyóknál pedig „Nem ivóvíz” feliratú táblák figyelmeztetik a látogatókat. A jó hír azonban az, hogy a füredi savanyúvízforrások nem maradnak hosszú távon elhanyagolva.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Balatonfüred önkormányzata mintegy kétmilliárd forintos zöld-kék infrastruktúra fejlesztési pályázatot nyújtott be, amelynek célja a Kossuth-, a Berzsenyi- és a Szekér Ernő-forrás környezetének megújítása. A tervek szerint nemcsak a források környezetét újítanák fel, hanem a város több pontján is jelentős zöldinfrastruktúra-fejlesztések valósulhatnak meg - írta a Veol.hu.

A pályázat keretében a következő intézkedések várhatók:

  • Savanyúvízforrások környezetének rendezése – zöldfelület- és élőhelyfejlesztés, valamint a természetes vízbeszivárgást segítő megoldások kialakítása a vízbázis hosszú távú védelme érdekében.
  • Kiserdő megújítása – a történeti kert vízháztartásának stabilizálása, az idős faállomány vízellátásának javítása.
  • Kéki- és Koloska-patak fejlesztése – természetközeli mederkialakítás és vizes élőhelyek létrehozása.
  • Tamás- és Péter-hegy rendezése – esőkertek, vízvisszatartó sávok és fásítás a domboldalakon.
  • Belvárosi zöldítések – utcák és parkolók fásítása, vízáteresztő burkolatok kialakítása.
  • Miyawaki-minierdők telepítése – sűrűn ültetett erdősávok a városi mikroklíma javítására.

A fejlesztések célja nemcsak a látvány és a turizmus élményének növelése, hanem a természetes vízbázis védelme és a városi zöldfelületek hosszú távú fenntarthatóságának biztosítása is. A pályázat sorsa jelenleg még nem dőlt el, de egy sikeres támogatás esetén Balatonfüred történelmi és természeti öröksége egyszerre újulhat meg.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Érdekesség, hogy a savanyúvízforrásoknál nem most történt először korlátozás. 2022-ben már figyelmeztető táblákat helyeztek ki a Kossuth-forrásnál, és közegészségügyi okokból a napi egy liter fogyasztás fölötti mennyiséget nem javasolták. Akkoriban a vízhozam csökkenése és az összetétel változásai okozták a korlátozást.

Most, a lezárással és a tervezett fejlesztésekkel újabb lépés történik a füredi savanyúvíz megóvása felé. A város zöldinfrastruktúra-projektjei remélhetőleg nemcsak a természetes forrásokat, hanem a városi környezet minőségét is hosszú távon javítják.
Címlapkép: Getty Images
#pályázat #víz #fejlesztés #városfejlesztés #vízminőség #környezetvédelem #környezet #balatonfüred #természet #hellovidék #természetvédelem

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:27
17:22
17:18
17:04
16:43
Pénzcentrum
Csődhullám fenyegeti a fapadosokat: rengeteg magyar nyaralását húzhatja keresztbe a krízis?
Elmesélte a Wizz Air első tisztje: így válhat valaki pilótává Magyarországon, milliós a fizetés, de ez nem sétagalopp
Kiderült a magyar ásványvizek sötét titka: literszám vedelik a magyarok, de ezzel nem számoltak
Miért érzi magát kiégettnek a Z generáció már 25 évesen?
Megdőlt az Otthon Start tévhit: ezzel kevesen számolnak hitelfelvételnél, súlyos pénzt dobnak ki az ablakon
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 11. szerda
Szilárd
11. hét
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Habzik a patak, pusztulnak a halak: vízszennyezés történt a népszerű horgásztónál
2
4 napja
Így készül a szegények rántott húsa: ettől omlós és szaftos a vasi pecsenye
3
3 hete
Országos állat- és kirakodóvásárok 2026-ban: itt lista, ez az ország 15 legnépszerűbb vidéki zsibvására
4
2 hete
Közel másfél éve nem látott árhullám jöhet: látványosan áradnak a folyók Magyarországon
5
3 hete
Egy pesti lakás árának töredékéből vehetsz most saját vidéki horgásztavat: nem vicc, mutatjuk az ajánlatokat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Újérték-biztosítás
a túlbiztosítás a biztosítási szerződésben tilos

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 11. 17:27
Eladó a legendás budai étterem: 32 év után válik meg tőle a tulajdonos, ezért hozta meg a fájó döntést
Pénzcentrum  |  2026. március 11. 16:43
Súlyos ítélet jött az iráni háborúról: ezt még a magyarok is megérzik a zsebükön
Agrárszektor  |  2026. március 11. 16:36
Szorításban sok magyar termelők: itt már csak ebben bízhatnak