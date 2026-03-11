Szomorú látvány a Balatonnál: lezárták a híres gyógyforrást – most kiderült, mi lehet a legendás hely sorsa

Balatonfüred egyik ikonikus jelképe, a Kossuth Lajos-forrás múlt héten lezárásra került, a kifolyóknál „Nem ivóvíz” feliratú táblák figyelmeztetik az érdeklődőket. A több mint kétszáz éve működő forrásház közelében a víz jelenleg csak gyengén csordogál.

Ahogy arról korábban a HelloVidék is beszámolt, a Gyógy téren található Kossuth Lajos-forrás lépcsőit lezárták, a kifolyóknál pedig „Nem ivóvíz” feliratú táblák figyelmeztetik a látogatókat. A jó hír azonban az, hogy a füredi savanyúvízforrások nem maradnak hosszú távon elhanyagolva.

Balatonfüred önkormányzata mintegy kétmilliárd forintos zöld-kék infrastruktúra fejlesztési pályázatot nyújtott be, amelynek célja a Kossuth-, a Berzsenyi- és a Szekér Ernő-forrás környezetének megújítása. A tervek szerint nemcsak a források környezetét újítanák fel, hanem a város több pontján is jelentős zöldinfrastruktúra-fejlesztések valósulhatnak meg - írta a Veol.hu.

A pályázat keretében a következő intézkedések várhatók:

Savanyúvízforrások környezetének rendezése – zöldfelület- és élőhelyfejlesztés, valamint a természetes vízbeszivárgást segítő megoldások kialakítása a vízbázis hosszú távú védelme érdekében.

Kiserdő megújítása – a történeti kert vízháztartásának stabilizálása, az idős faállomány vízellátásának javítása.

Kéki- és Koloska-patak fejlesztése – természetközeli mederkialakítás és vizes élőhelyek létrehozása.

Tamás- és Péter-hegy rendezése – esőkertek, vízvisszatartó sávok és fásítás a domboldalakon.

Belvárosi zöldítések – utcák és parkolók fásítása, vízáteresztő burkolatok kialakítása.

Miyawaki-minierdők telepítése – sűrűn ültetett erdősávok a városi mikroklíma javítására.

A fejlesztések célja nemcsak a látvány és a turizmus élményének növelése, hanem a természetes vízbázis védelme és a városi zöldfelületek hosszú távú fenntarthatóságának biztosítása is. A pályázat sorsa jelenleg még nem dőlt el, de egy sikeres támogatás esetén Balatonfüred történelmi és természeti öröksége egyszerre újulhat meg.

Érdekesség, hogy a savanyúvízforrásoknál nem most történt először korlátozás. 2022-ben már figyelmeztető táblákat helyeztek ki a Kossuth-forrásnál, és közegészségügyi okokból a napi egy liter fogyasztás fölötti mennyiséget nem javasolták. Akkoriban a vízhozam csökkenése és az összetétel változásai okozták a korlátozást.

Most, a lezárással és a tervezett fejlesztésekkel újabb lépés történik a füredi savanyúvíz megóvása felé. A város zöldinfrastruktúra-projektjei remélhetőleg nemcsak a természetes forrásokat, hanem a városi környezet minőségét is hosszú távon javítják.