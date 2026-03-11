Ezt a brutális fogást! Ritka színezetű, 57 kilós óriáshal akadt egy magyar pecás horgára + Fotók

Alig 15 évvel az építése után lebontották a siófoki Szabadifürdőn, a Galerius Élményfürdő és Wellness Központ közelében álló épületet. A területen a tervek szerint lakópark...
Ritka színezetű, hatalmas hal került partra egy zalai horgásztónál. A Zalaszentgyörgyi horgásztó partján egy helyi horgász egy 57 kilogrammos busát fogott, amely ráadásul különleges, vöröses árnyalatú volt. A kapitális példányról a Zalaszentgyörgyi Tó Hullám Horgászegyesület is beszámolt közösségi oldalán.
A Facebookon közzétett beszámolók szerint a zalalövői horgász, Szabó Gyula barátjával érkezett a tóhoz egy kora reggeli horgászatra. A nap eleinte átlagos fogásokkal indult: néhány kisebb ponty mellett egy körülbelül 8 kilogrammos, majd egy 10 kilogramm körüli tokhal is horogra akadt. A nap legnagyobb meglepetése azonban csak később jött. Délután, az utolsó dobások egyikénél akadt meg a hatalmas hal.
A horgász elmondása szerint a busa a hátúszó közelében akadt horogra, majd azonnal megindult. Bár látványos kirohanást nem produkált, mintegy 250 méter damilt húzott le az orsóról, és körülbelül egyórás fárasztás után sikerült csak partra emelni.
A kapitális példány azonban nem maradt sokáig a parton. A horgász elmondása szerint a hal néhány perc pihenés után magához tért, majd visszaengedték a vízbe, és elúszott.
A történethez azonban egy érdekes jogi részlet is kapcsolódik. Bár a busa inváziós halfajnak számít, a horgászati szabályok szerint azokat a halakat, amelyek nem szabályosan akadnak horogra, nem lehet megtartani, függetlenül attól, hogy őshonos vagy idegenhonos fajról van szó. A főszabály tehát az, hogy a nem szabályosan megfogott halat vissza kell engedni a vízbe.
Az 57 kilós, különleges színezetű busa így végül csak rövid időre került partra Zalaszentgyörgyön – de a horgász számára minden bizonnyal élete egyik legemlékezetesebb fogása marad.
Nincs mese, berobbant a legszebb tavasz: a Pécs fölé magasodó Havi-hegyen is virágba borult Európa egyik legszebb mandulafája.
A miskolci „Ehető Erdő” program a Bükk erdeit, a természetismeretet és a helyi gasztronómiát ötvözi. Az Erdei Gasztroexpressz során a résztvevők kisvonattal járják be az...
Felkavaró történet borzolja a kedélyeket a Szigetközben: egy költő rétisas fészke körül vágták ki az erdőt egy fokozottan védett területen. A történtek miatt feljelentés is...
Lehetséges, hogy unokáink hobbitház-szerű manóhajlékokban élnek majd? A házaitok sokkal inkább emlékeztetnek egy jurtára, mint egy hagyományos Kádár-kockára.
Március 8-án határozatlan idejű sztrájk kezdődött a pécsi helyi közlekedésben: a buszvezetők egy része munkabeszüntetéssel tiltakozik a béremelés elmaradása miatt.
Medve bukkanhatott fel Nógrád vármegyében: a beszámolók szerint a nagyvadat az Komravölgyi-víztározó, valamint Karancsság és Etes térségében észlelték.
A város híres savanyúvize az uniós előírások miatt elvesztette hivatalos gyógyvíz minősítését.
Szaftos, omlós, ellenállhatatlan – ismerd meg a rántott hús vidéki változatát, a vasi pecsenyét, a „szegények rántott húsát”! Kóstoltad már?
Vigyázzunk a sünökre a kertekben! A védett keleti sün a lombkupacokban és rőzserakásokban alszik, ellenek és telel, ezért az óvatlan kertészkedés könnyen súlyos veszélyt jelenthet...
Az utóbbi napokban a Duna árhullámának vizét használták fel arra, hogy több Tolna vármegyei holtág és csatorna vízszintjét megemeljék.
Figyelem! Ismét lezárták a Balaton egyik ikonikus látványosságát: határozatlan ideig nem látogatható
Újra lezárták a Balaton-felvidék egyik legismertebb kirándulóhelyét: a Hegyestű Geológiai Bemutatóhely területére természetvédelmi okok miatt jelenleg nem lehet bemenni.
Nagy dobás Pest megyében: hivatalosan is gyógyhellyé nyilvánították Ceglédfürdőt, így a Budapesthez közeli fürdőváros újabb rangos turisztikai minősítést kapott.
Sztrájk jöhet a pécsi helyi közlekedésben: a Tüke Busz Zrt. közzétette azt a menetrendet, amely a munkabeszüntetés idején biztosítja majd az úgynevezett elégséges szolgáltatást.
Vészjelzés a Balatonnál: rekord alacsony a víz, algásodnak a partok - a nyári szezon is veszélybe kerülhet?
Tavasz elején járunk: az olvadás és a nagyobb csapadék ellenére is rekordközeli alacsony a Balaton vízszintje, ami sokakban aggodalmat kelt. Mi történik a „magyar tengerrel”?
Ingyen látogatható a tavaszi csoda a Balatonnál: eztán még könnyebb bejutni a virágzó botanikus kertbe
Tavaszi virágszőnyeg fogadja a látogatókat a keszthelyi Georgikon Botanikus Kert területén, ahol a napokban újabb bejáratot nyitottak meg a közönség előtt.
Bontás közben akadtak az újabb régészeti szenzációra Szolnokon: a Jókai utcában induló régészeti feltárás egy 16. századi erődrendszer nyomait hozhatja felszínre.
Kapitális süllőt fogott a Dunán a nyolcszoros magyar bajnok horgász, Gégény Viktor: élete rekordját döntötte meg.
Ilyen volt, ilyen lett: feltámadt a barokk luxus, hihetetlen átalakuláson ment keresztül a Szeleczky-kastély
Ismét megnyitotta kapuit a látogatók előtt a boconádi Szeleczky-kastély, amely az elmúlt évtizedekben sokféle funkciót kapott, de most ismét visszanyerte régi fényét. A barokk épület...
