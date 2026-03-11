Ezt a brutális fogást! Ritka színezetű, 57 kilós óriáshal akadt egy magyar pecás horgára + Fotók

Ritka színezetű, hatalmas hal került partra egy zalai horgásztónál. A Zalaszentgyörgyi horgásztó partján egy helyi horgász egy 57 kilogrammos busát fogott, amely ráadásul különleges, vöröses árnyalatú volt. A kapitális példányról a Zalaszentgyörgyi Tó Hullám Horgászegyesület is beszámolt közösségi oldalán.

A Facebookon közzétett beszámolók szerint a zalalövői horgász, Szabó Gyula barátjával érkezett a tóhoz egy kora reggeli horgászatra. A nap eleinte átlagos fogásokkal indult: néhány kisebb ponty mellett egy körülbelül 8 kilogrammos, majd egy 10 kilogramm körüli tokhal is horogra akadt. A nap legnagyobb meglepetése azonban csak később jött. Délután, az utolsó dobások egyikénél akadt meg a hatalmas hal.

A horgász elmondása szerint a busa a hátúszó közelében akadt horogra, majd azonnal megindult. Bár látványos kirohanást nem produkált, mintegy 250 méter damilt húzott le az orsóról, és körülbelül egyórás fárasztás után sikerült csak partra emelni.

A kapitális példány azonban nem maradt sokáig a parton. A horgász elmondása szerint a hal néhány perc pihenés után magához tért, majd visszaengedték a vízbe, és elúszott.

A történethez azonban egy érdekes jogi részlet is kapcsolódik. Bár a busa inváziós halfajnak számít, a horgászati szabályok szerint azokat a halakat, amelyek nem szabályosan akadnak horogra, nem lehet megtartani, függetlenül attól, hogy őshonos vagy idegenhonos fajról van szó. A főszabály tehát az, hogy a nem szabályosan megfogott halat vissza kell engedni a vízbe.

Az 57 kilós, különleges színezetű busa így végül csak rövid időre került partra Zalaszentgyörgyön – de a horgász számára minden bizonnyal élete egyik legemlékezetesebb fogása marad.