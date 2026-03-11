2026. március 11. szerda Szilárd
17 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Férfi kezek horgászbotot tartanak a türkizkék tenger hátterében.
HelloVidék

Ezt a brutális fogást! Ritka színezetű, 57 kilós óriáshal akadt egy magyar pecás horgára + Fotók

HelloVidék
2026. március 11. 10:15

Ritka színezetű, hatalmas hal került partra egy zalai horgásztónál. A Zalaszentgyörgyi horgásztó partján egy helyi horgász egy 57 kilogrammos busát fogott, amely ráadásul különleges, vöröses árnyalatú volt. A kapitális példányról a Zalaszentgyörgyi Tó Hullám Horgászegyesület is beszámolt közösségi oldalán.

A Facebookon közzétett beszámolók szerint a zalalövői horgász, Szabó Gyula barátjával érkezett a tóhoz egy kora reggeli horgászatra. A nap eleinte átlagos fogásokkal indult: néhány kisebb ponty mellett egy körülbelül 8 kilogrammos, majd egy 10 kilogramm körüli tokhal is horogra akadt. A nap legnagyobb meglepetése azonban csak később jött. Délután, az utolsó dobások egyikénél akadt meg a hatalmas hal.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A horgász elmondása szerint a busa a hátúszó közelében akadt horogra, majd azonnal megindult. Bár látványos kirohanást nem produkált, mintegy 250 méter damilt húzott le az orsóról, és körülbelül egyórás fárasztás után sikerült csak partra emelni.

A kapitális példány azonban nem maradt sokáig a parton. A horgász elmondása szerint a hal néhány perc pihenés után magához tért, majd visszaengedték a vízbe, és elúszott.

A történethez azonban egy érdekes jogi részlet is kapcsolódik. Bár a busa inváziós halfajnak számít, a horgászati szabályok szerint azokat a halakat, amelyek nem szabályosan akadnak horogra, nem lehet megtartani, függetlenül attól, hogy őshonos vagy idegenhonos fajról van szó. A főszabály tehát az, hogy a nem szabályosan megfogott halat vissza kell engedni a vízbe.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Az 57 kilós, különleges színezetű busa így végül csak rövid időre került partra Zalaszentgyörgyön – de a horgász számára minden bizonnyal élete egyik legemlékezetesebb fogása marad.
Címlapkép: Getty Images
#invázió #horgászat #belföld #hal #állat #horgász #halgazdálkodás #természet #hellovidék #horgásztó #zala megye

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:23
10:15
10:02
09:53
09:44
Pénzcentrum
Csődhullám fenyegeti a fapadosokat: rengeteg magyar nyaralását húzhatja keresztbe a krízis?
Elmesélte a Wizz Air első tisztje: így válhat valaki pilótává Magyarországon, milliós a fizetés, de ez nem sétagalopp
Megdőlt az Otthon Start tévhit: ezzel kevesen számolnak hitelfelvételnél, súlyos pénzt dobnak ki az ablakon
A 2000 forintos uborka csak a kezdet: most indul az igazi kávékatasztrófa Magyarországon, ez nagyon durva lesz
Óvatosan a filléres tengerparti nyaralásokkal: van egy óriási buktató az all inclusive ajánlatokban
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 11. szerda
Szilárd
11. hét
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Habzik a patak, pusztulnak a halak: vízszennyezés történt a népszerű horgásztónál
2
4 napja
Így készül a szegények rántott húsa: ettől omlós és szaftos a vasi pecsenye
3
3 hete
Országos állat- és kirakodóvásárok 2026-ban: itt lista, ez az ország 15 legnépszerűbb vidéki zsibvására
4
2 hete
Közel másfél éve nem látott árhullám jöhet: látványosan áradnak a folyók Magyarországon
5
3 hete
Egy pesti lakás árának töredékéből vehetsz most saját vidéki horgásztavat: nem vicc, mutatjuk az ajánlatokat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Értékpapír
Valamilyen vagyoni értékre vonatkozó követelést megtestesítő forgalomképes okirat. Egyszerűbben: egy jövőbeli fizetésre vonatkozó ígéret. Értékpapírt pénzkövetelésről (például állampapírok, letéti jegyek), valamely dologra vonatkozó tulajdonjogról (például részvények, befektetési jegyek) lehet kiállítani. Megjelenhet okirati formában kinyomtatva, illetve dematerializált formában, azaz elektronikusan rögzítve.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 11. 10:02
Megdőlt az Otthon Start tévhit: ezzel kevesen számolnak hitelfelvételnél, súlyos pénzt dobnak ki az ablakon
Pénzcentrum  |  2026. március 11. 09:44
Üzent a MOHU: módosult az egyik márciusi lomtalanítási időpont Budapesten, ez több ezer lakost érinthet
Agrárszektor  |  2026. március 11. 09:04
Kiderült: ezeken a benzinkutakon nincs védett áron tankolás a magyaroknak