Eladó a legendás Balaton-parti vendéglő: mi lesz így a több száz éves műemlékkel?

Csak kapkodjuk a fejünket, mennyi értékes, műemlékileg is fontos épület, kastély, szálloda kerül mostanság eladásra, hány kultikus étterem zár be vidéken! Itt a legfrissebb hír: Tihany központjában, alig 200 méterre a bencés apátságtól, bő félmilliárdért eladó egy műemléki védettségű vendéglő. A szépkorú tulajdonosok most nem csupán egy gyönyörű, magyaros hangulatú vendéglőt, hanem egy bejáratott, sikeresen működő gasztroparadicsomot kínálnak!

Eladósorba került Tihany sétálóutcájának több mint húsz éve működő népszerű étterme. A műemléki épletből kialakított tihanyi vendéglő 580 millió forintért várja új tulajdonosát. Igen, ennyi az ára annak a helynek, amely túlélte az elmúlt évtizedeket, kiállta az idők próbáját, és nemcsak a turisták, hanem a helyiek egyik kedvenc gasztroparadicsoma is lett. Itt a múlt és a jelen találkozik: rusztikus teraszok, autentikus búbos kemence, és olyan atmoszféra, amihez foghatót nem találni a Balaton partján.

A terjedelmes ingatlanhirdetésben még az is olvaható, hogy szezonon kivül is nyitva van az étterem, mert igény van rá. 580 millió forintért árulják az ingatlant, amelynek tetőterében egy 65 négyzetméteres lakás is található. Az árban benne van a teljes bútorzat is. Ahogy írják:

A szépkorú tulajdonosok örülnének, ha még a szezon előtt megtalálnák ennek az igazi kuriózumnak az új tulajdonosát. Nem csak az éttermet és a hozzá tartozó lakást vásárolja meg valaki ezzel a befektetéssel, hanem a teljes bútorzat is része az ajánlatnak, az évek óta itt dolgozó személyzet is szivesen maradna amennyiben lehetőség van rá, de talán ami a legértékesebb, a tulajdonosok sikeres vendéglátós tapasztalata is itt marad, a kapcsolatokkal, beszállitókkal, törzsvendégekkel, bejáratott honlappal, facebook és Instagram oldallal.Mivel a hely valóban különleges szinfoltja Tihanynak, igy a főszezonban minden szombaton jazz zenekarok lépnek fel és jönnek évről évre nagy nagy szeretettel, hogy a kellemes vacsora mellé élőzenével szórakoztassák az ide betérő vendégeket. Szintén a tulajdonosok javaslata a fiatalabb befektetői generációnak.... Tihanyban jelenleg nincs Fine Dining Étterem...pedig a hely, a külföldi turisták minden bizonnyal itt is örülnének egy ilyen helynek... Az ún. falusi fine dining pedig egyre népszerűbb...

Kis nyomozás után azért ráakadtunk a helyre: az eladásra kínált tihanyi vendéglő nem más, mint a Tűzkert "kemencés étterem". Egy kis hangulat a nyárból, és a vendéglő teraszáról...

Az Ingatlan.com-on megjelent hirdetésben a következőket kínálja a vendéglő:

287 m² vendégtér, 120 fő befogadására.

Két hangulatos terasz, 169 m²-en, ahol 75 vendég élvezheti az árnyékot adó fák alatti gasztronómiai élményeket.

Egyedi street food pult, minőségi gyors falatokra.

Beltéri vendégtér 45 fő részére, kandallóval és kemencével.

Profi konyha hűtőkamrákkal és mosogatóhelyiségekkel.

65 m²-es lakás a manzárdtetőben – ideális üzemeltetői rezidenciának vagy személyzeti szállásnak.

Az 1829-ben épült műemléki épület egy időutazás, ahol a hagyományos magyar vendéglátás találkozik a modern gasztronómiával. Ha valaha is álmodoztál egy fine dining étterem nyitásáról a Balaton partján, ez a hely lehet az ideális alap. Az étterem per- és tehermentes, akár 30 nap alatt birtokba vehető, így már a 2025-ös szezonban új lendülettel indulhatsz a vendéglátás világában - ígérik a hirdetésben!

Címlap: Ingatlan.com