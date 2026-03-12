Sokkoló farkastámadás Miskolc közelében: két áldozat is van – fotók a helyszínről

Egészen döbbenetes következményekkel járt a farkastámadás Martonyi határában: a falka kedd hajnalban a temető közelében csapott le a szarvasokból álló rudlira, két állat elpusztult, a kerítés pedig megsérült.

A Martonyi Község Facebook-oldala szerint kedd hajnalban feltehetően farkasok csaptak le a szarvasokból álló rudlira a temető határában. A nyomok alapján a szarvasok a támadás során nekiütköztek a drótkerítésnek, és körülbelül 20–25 betonoszlop is megsérült. Szerencsére a menekülési útvonaluk nem a sírhelyek felé vezetett, így a temetőben nagyobb kár nem keletkezett – tették hozzá.

A támadás során két szarvas pusztult el: az egyik azonnal a helyszínen, míg a másik egy közeli magánlakás udvarán. A falka további mozgása és a kárfelmérés miatt a helyi vadásztársasággal is felvették a kapcsolatot:

Fotó: Martonyi község Facebook-oldala

Korábban is előfordultak hasonló esetek: januárban egy farkas éjjel egy muflont ejtett el Mátrafüred belterületén, a Bene-patak völgyében, közel a turisták által is látogatott Ördög-forráshoz. A helyiek a környéken farkasnyomokat is találtak, és több alkalommal látták a ragadozót, de eddig nem történt ilyen közvetlen behatolás lakott területek közelébe.

Ahogy a HelloVidék nemrégiben megírta, a Bükki Nemzeti Park téli nagyragadozó-felmérése is megerősítette, hogy a Bükk térségében a helyi farkascsaládok száma növekszik. A vizsgálatok szerint a Bükkben legalább hat egyedből álló család él, a Mátra környékén pedig három család territóriuma érintkezik, köztük olyanok is, amelyek Nógrád megyétől a szlovák határig terjednek. A ragadozók élettere átnyúlik az Aggteleki Nemzeti Park területére is.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Mit tehetnek a lakosok?

A Martonyi önkormányzat felhívta a lakók figyelmét, hogy a temetők egyházi tulajdonban vannak, és a karbantartási vagy fejlesztési pályázatokon való részvételhez nem áll rendelkezésre anyagi keret. A keletkezett károkat a tulajdonosoknak és az illetékes vadásztársulatnak kell jelezniük.

Az eset rávilágít arra, hogy a farkasok elszaporodása miatt a vadak éjszaka egyre közelebb húzódhatnak a lakott területekhez, így a helyi közösségeknek érdemes felkészülniük az ilyen váratlan találkozásokra.