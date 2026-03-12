2026. március 12. csütörtök Gergely
16 °C Budapest
A farkas (Canis lupus), más néven szürke farkas vagy szürke farkas, Eurázsiában és Észak-Amerikában őshonos nagytestű kutyafajta.
HelloVidék

Sokkoló farkastámadás Miskolc közelében: két áldozat is van – fotók a helyszínről

HelloVidék
2026. március 12. 10:46

Egészen döbbenetes következményekkel járt a farkastámadás Martonyi határában: a falka kedd hajnalban a temető közelében csapott le a szarvasokból álló rudlira, két állat elpusztult, a kerítés pedig megsérült.

A Martonyi Község Facebook-oldala szerint kedd hajnalban feltehetően farkasok csaptak le a szarvasokból álló rudlira a temető határában. A nyomok alapján a szarvasok a támadás során nekiütköztek a drótkerítésnek, és körülbelül 20–25 betonoszlop is megsérült. Szerencsére a menekülési útvonaluk nem a sírhelyek felé vezetett, így a temetőben nagyobb kár nem keletkezett – tették hozzá.

A támadás során két szarvas pusztult el: az egyik azonnal a helyszínen, míg a másik egy közeli magánlakás udvarán. A falka további mozgása és a kárfelmérés miatt a helyi vadásztársasággal is felvették a kapcsolatot:

Fotó: Martonyi község Facebook-oldalaFotó: Martonyi község Facebook-oldala

Korábban is előfordultak hasonló esetek: januárban egy farkas éjjel egy muflont ejtett el Mátrafüred belterületén, a Bene-patak völgyében, közel a turisták által is látogatott Ördög-forráshoz. A helyiek a környéken farkasnyomokat is találtak, és több alkalommal látták a ragadozót, de eddig nem történt ilyen közvetlen behatolás lakott területek közelébe.

Ahogy a HelloVidék nemrégiben megírta, a Bükki Nemzeti Park téli nagyragadozó-felmérése is megerősítette, hogy a Bükk térségében a helyi farkascsaládok száma növekszik. A vizsgálatok szerint a Bükkben legalább hat egyedből álló család él, a Mátra környékén pedig három család territóriuma érintkezik, köztük olyanok is, amelyek Nógrád megyétől a szlovák határig terjednek. A ragadozók élettere átnyúlik az Aggteleki Nemzeti Park területére is.

Mit tehetnek a lakosok?

A Martonyi önkormányzat felhívta a lakók figyelmét, hogy a temetők egyházi tulajdonban vannak, és a karbantartási vagy fejlesztési pályázatokon való részvételhez nem áll rendelkezésre anyagi keret. A keletkezett károkat a tulajdonosoknak és az illetékes vadásztársulatnak kell jelezniük.

Az eset rávilágít arra, hogy a farkasok elszaporodása miatt a vadak éjszaka egyre közelebb húzódhatnak a lakott területekhez, így a helyi közösségeknek érdemes felkészülniük az ilyen váratlan találkozásokra.
Címlapkép: Getty Images
