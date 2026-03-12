Már biztosan tudjuk, mikor költözik Pablo: kiderült, meddig lehet még vele Fővárosi Állatkertben találkozni és mikortól lesz a medveotthon legújabb lakója.
Sokkoló farkastámadás Miskolc közelében: két áldozat is van – fotók a helyszínről
Egészen döbbenetes következményekkel járt a farkastámadás Martonyi határában: a falka kedd hajnalban a temető közelében csapott le a szarvasokból álló rudlira, két állat elpusztult, a kerítés pedig megsérült.
A Martonyi Község Facebook-oldala szerint kedd hajnalban feltehetően farkasok csaptak le a szarvasokból álló rudlira a temető határában. A nyomok alapján a szarvasok a támadás során nekiütköztek a drótkerítésnek, és körülbelül 20–25 betonoszlop is megsérült. Szerencsére a menekülési útvonaluk nem a sírhelyek felé vezetett, így a temetőben nagyobb kár nem keletkezett – tették hozzá.
A támadás során két szarvas pusztult el: az egyik azonnal a helyszínen, míg a másik egy közeli magánlakás udvarán. A falka további mozgása és a kárfelmérés miatt a helyi vadásztársasággal is felvették a kapcsolatot:
Korábban is előfordultak hasonló esetek: januárban egy farkas éjjel egy muflont ejtett el Mátrafüred belterületén, a Bene-patak völgyében, közel a turisták által is látogatott Ördög-forráshoz. A helyiek a környéken farkasnyomokat is találtak, és több alkalommal látták a ragadozót, de eddig nem történt ilyen közvetlen behatolás lakott területek közelébe.
Ahogy a HelloVidék nemrégiben megírta, a Bükki Nemzeti Park téli nagyragadozó-felmérése is megerősítette, hogy a Bükk térségében a helyi farkascsaládok száma növekszik. A vizsgálatok szerint a Bükkben legalább hat egyedből álló család él, a Mátra környékén pedig három család territóriuma érintkezik, köztük olyanok is, amelyek Nógrád megyétől a szlovák határig terjednek. A ragadozók élettere átnyúlik az Aggteleki Nemzeti Park területére is.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Mit tehetnek a lakosok?
A Martonyi önkormányzat felhívta a lakók figyelmét, hogy a temetők egyházi tulajdonban vannak, és a karbantartási vagy fejlesztési pályázatokon való részvételhez nem áll rendelkezésre anyagi keret. A keletkezett károkat a tulajdonosoknak és az illetékes vadásztársulatnak kell jelezniük.
Az eset rávilágít arra, hogy a farkasok elszaporodása miatt a vadak éjszaka egyre közelebb húzódhatnak a lakott területekhez, így a helyi közösségeknek érdemes felkészülniük az ilyen váratlan találkozásokra.
A Zalaszentgyörgyi horgásztó partján egy helyi horgász egy 57 kilogrammos busát fogott, amely ráadásul különleges, vöröses árnyalatú volt.
Alig 15 évvel az építése után lebontották a siófoki Szabadifürdőn, a Galerius Élményfürdő és Wellness Központ közelében álló épületet. A területen a tervek szerint lakópark...
Úgy tűnik, tényleg tavaszi nagytakarításba kezdett Galambos Lajos, mindenki Lagzi Lajcsija. A mulatós legenda jelentős munkagép-arzenáljától is megválna.
Ennyi volt, vége a hobbi szőlőtermesztésnek: pusztulás és milliós bírság fenyegeti a mulasztó gazdákat
Éveken belül drámai változás következhet be a magyar szőlőültetvényekben, az ágazat szakértői szerint a hobbi szőlőtermesztés ideje gyakorlatilag lejárt.
Súlyos műszaki problémák miatt évekig zárva volt, most viszont újra nyithat a siófoki Galerius Élményfürdő és Wellness Központ, a Balaton egyik legismertebb élményfürdője.
Ismét fellángolt a nádastűz a Tisza-tónál: a lángok ráadásul olyan partszakaszon csaptak fel, amelyet tűzoltóautóval nem lehetett megközelíteni.
Nincs mese, berobbant a legszebb tavasz: a Pécs fölé magasodó Havi-hegyen is virágba borult Európa egyik legszebb mandulafája.
A miskolci „Ehető Erdő” program a Bükk erdeit, a természetismeretet és a helyi gasztronómiát ötvözi. Az Erdei Gasztroexpressz során a résztvevők kisvonattal járják be az...
Felkavaró történet borzolja a kedélyeket a Szigetközben: egy költő rétisas fészke körül vágták ki az erdőt egy fokozottan védett területen. A történtek miatt feljelentés is...
Lehetséges, hogy unokáink hobbitház-szerű manóhajlékokban élnek majd? A házaitok sokkal inkább emlékeztetnek egy jurtára, mint egy hagyományos Kádár-kockára.
Március 8-án határozatlan idejű sztrájk kezdődött a pécsi helyi közlekedésben: a buszvezetők egy része munkabeszüntetéssel tiltakozik a béremelés elmaradása miatt.
Medve bukkanhatott fel Nógrád vármegyében: a beszámolók szerint a nagyvadat az Komravölgyi-víztározó, valamint Karancsság és Etes térségében észlelték.
A város híres savanyúvize az uniós előírások miatt elvesztette hivatalos gyógyvíz minősítését.
Szaftos, omlós, ellenállhatatlan – ismerd meg a rántott hús vidéki változatát, a vasi pecsenyét, a „szegények rántott húsát”! Kóstoltad már?
Vigyázzunk a sünökre a kertekben! A védett keleti sün a lombkupacokban és rőzserakásokban alszik, ellenek és telel, ezért az óvatlan kertészkedés könnyen súlyos veszélyt jelenthet...
Az utóbbi napokban a Duna árhullámának vizét használták fel arra, hogy több Tolna vármegyei holtág és csatorna vízszintjét megemeljék.
Figyelem! Ismét lezárták a Balaton egyik ikonikus látványosságát: határozatlan ideig nem látogatható
Újra lezárták a Balaton-felvidék egyik legismertebb kirándulóhelyét: a Hegyestű Geológiai Bemutatóhely területére természetvédelmi okok miatt jelenleg nem lehet bemenni.
Nagy dobás Pest megyében: hivatalosan is gyógyhellyé nyilvánították Ceglédfürdőt, így a Budapesthez közeli fürdőváros újabb rangos turisztikai minősítést kapott.
-
75 kupon, akár 50% kedvezmény - így spórolhatsz a tavaszi bevásárláson a SPAR-ral (x)
Új akcióval köszönti a tavaszt a SPAR országszerte.