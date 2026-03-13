Újabb módosításokat hajtott végre a kormány az üzemanyagár-stop szabályain.
Öt kilométeres zárlatot rendeltek el Békéscsaba körül: súlyos méhbetegség ütötte fel a fejét
Súlyos méhbetegséget azonosítottak egy békéscsabai méhészetben. A nyúlós költésrothadás a méhek költésének leggyakoribb és legpusztítóbb megbetegedése. A méhbetegség továbbterjedésének megakadályozására hatósági zárlatot és több kilométeres védőkörzetet rendeltek el.
Védőkörzetet rendelt el március 9-től a Békés Vármegyei Kormányhivatal, miután egy békéscsabai méhészetben mézelő méhek nyúlós költésrothadása betegséget állapított meg a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal laboratóriuma.
A kormányhivatal határozata szerint a védőkörzetet a helyi zárlat alá vont fertőzött méhészet körül legalább öt kilométeres sugarú kör által határolt területre kell elrendelni, az Békéscsaba és Békés települések közigazgatási területét részlegesen érinti.
A zárlat ideje alatt tilos a területről méheket, kaptárakat, méhészeti eszközöket és felszereléseket, mézet, lépet és viaszt kivinni; oda méheket bevinni; illetve méhészeteket mozgatni, áttelepíteni. A védőkörzet alatt álló valamennyi méhészet méhcsaládját a méhegészségügyi felelősnek meg kell vizsgálni.
Amennyiben a méhész a fenti előírásokat megszegi, élelmiszerlánc-felügyeleti bírsággal sújtható. A községi zárlatot akkor lehet feloldani, ha a zárlat alatt álló területen már egy hely sem áll a betegség miatt helyi zárlat alatt – közölték. mt
Március 14-én tartják az idei első nagypiacot a Tihanyi PIAC Placc rendezvényen, ahol a szervezők a korábbiaknál is több termelővel és helyi finomsággal várnak majd.
Egészen döbbenetes következményekkel járt a farkastámadás Martonyi határában: a falka kedd hajnalban a temető közelében csapott le a szarvasokból álló rudlira, két állat elpusztult, a...
Nagyot nőtt a drograzzián talált kistigris: napokon belül költözik új otthonába Pablo, hamarosan itt lesz lászható + fotók
Már biztosan tudjuk, mikor költözik Pablo: kiderült, meddig lehet még vele Fővárosi Állatkertben találkozni és mikortól lesz a medveotthon legújabb lakója.
Szokatlanul nagy mennyiségű, sérült szájú halat emeltek ki a népszerű hajdúsági horgásztóból. Az üzemeltetők szerint a probléma hátterében elsősorban a nem megfelelő horgászati és halfogási...
Szomorú látvány a Balatonnál: lezárták a híres gyógyforrást – most kiderült, mi lehet a legendás hely sorsa
Balatonfüred egyik ikonikus jelképe, a Kossuth Lajos-forrás múlt héten lezárásra került, a kifolyóknál „Nem ivóvíz” feliratú táblák figyelmeztetik az érdeklődőket.
Jó hír: senki nem késett le semmiről! A leanderek gondozása viszonylag egyszerű, néhány apró trükk betartásával pedig egész nyáron át dús virágzásban gyönyörködhetünk. Nézzük, a...
Súlyos környezetkárosítás gyanúja merült fel Jánossomorján, ahol a bezárt szemétlerakóból csurgalékvíz szivároghat.
A Zalaszentgyörgyi horgásztó partján egy helyi horgász egy 57 kilogrammos busát fogott, amely ráadásul különleges, vöröses árnyalatú volt.
Alig 15 évvel az építése után lebontották a siófoki Szabadifürdőn, a Galerius Élményfürdő és Wellness Központ közelében álló épületet. A területen a tervek szerint lakópark...
Úgy tűnik, tényleg tavaszi nagytakarításba kezdett Galambos Lajos, mindenki Lagzi Lajcsija. A mulatós legenda jelentős munkagép-arzenáljától is megválna.
Ennyi volt, vége a hobbi szőlőtermesztésnek: pusztulás és milliós bírság fenyegeti a mulasztó gazdákat
Éveken belül drámai változás következhet be a magyar szőlőültetvényekben, az ágazat szakértői szerint a hobbi szőlőtermesztés ideje gyakorlatilag lejárt.
Súlyos műszaki problémák miatt évekig zárva volt, most viszont újra nyithat a siófoki Galerius Élményfürdő és Wellness Központ, a Balaton egyik legismertebb élményfürdője.
Ismét fellángolt a nádastűz a Tisza-tónál: a lángok ráadásul olyan partszakaszon csaptak fel, amelyet tűzoltóautóval nem lehetett megközelíteni.
Nincs mese, berobbant a legszebb tavasz: a Pécs fölé magasodó Havi-hegyen is virágba borult Európa egyik legszebb mandulafája.
A miskolci „Ehető Erdő” program a Bükk erdeit, a természetismeretet és a helyi gasztronómiát ötvözi. Az Erdei Gasztroexpressz során a résztvevők kisvonattal járják be az...
Felkavaró történet borzolja a kedélyeket a Szigetközben: egy költő rétisas fészke körül vágták ki az erdőt egy fokozottan védett területen. A történtek miatt feljelentés is...
Lehetséges, hogy unokáink hobbitház-szerű manóhajlékokban élnek majd? A házaitok sokkal inkább emlékeztetnek egy jurtára, mint egy hagyományos Kádár-kockára.
Március 8-án határozatlan idejű sztrájk kezdődött a pécsi helyi közlekedésben: a buszvezetők egy része munkabeszüntetéssel tiltakozik a béremelés elmaradása miatt.
-
75 kupon, akár 50% kedvezmény - így spórolhatsz a tavaszi bevásárláson a SPAR-ral (x)
Új akcióval köszönti a tavaszt a SPAR országszerte.