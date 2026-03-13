Öt kilométeres zárlatot rendeltek el Békéscsaba körül: súlyos méhbetegség ütötte fel a fejét

Súlyos méhbetegséget azonosítottak egy békéscsabai méhészetben. A nyúlós költésrothadás a méhek költésének leggyakoribb és legpusztítóbb megbetegedése. A méhbetegség továbbterjedésének megakadályozására hatósági zárlatot és több kilométeres védőkörzetet rendeltek el.

Védőkörzetet rendelt el március 9-től a Békés Vármegyei Kormányhivatal, miután egy békéscsabai méhészetben mézelő méhek nyúlós költésrothadása betegséget állapított meg a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal laboratóriuma.

A kormányhivatal határozata szerint a védőkörzetet a helyi zárlat alá vont fertőzött méhészet körül legalább öt kilométeres sugarú kör által határolt területre kell elrendelni, az Békéscsaba és Békés települések közigazgatási területét részlegesen érinti.

A zárlat ideje alatt tilos a területről méheket, kaptárakat, méhészeti eszközöket és felszereléseket, mézet, lépet és viaszt kivinni; oda méheket bevinni; illetve méhészeteket mozgatni, áttelepíteni. A védőkörzet alatt álló valamennyi méhészet méhcsaládját a méhegészségügyi felelősnek meg kell vizsgálni.

Amennyiben a méhész a fenti előírásokat megszegi, élelmiszerlánc-felügyeleti bírsággal sújtható. A községi zárlatot akkor lehet feloldani, ha a zárlat alatt álló területen már egy hely sem áll a betegség miatt helyi zárlat alatt – közölték. mt