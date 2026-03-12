Szokatlanul nagy mennyiségű, sérült szájú halat emeltek ki a népszerű hajdúsági horgásztóból. Az üzemeltetők szerint a probléma hátterében elsősorban a nem megfelelő horgászati és halfogási...
Nagyot nőtt a drograzzián talált kistigris: napokon belül költözik új otthonába Pablo, hamarosan itt lesz lászható + fotók
Még december elején találták egy tiszafüredi drograzzia során az illegálisan tartott tigriskölyköt, akit később Pablo néven ismerhetett meg az ország. A kistigrist kezdetben a Fővárosi Állat- és Növénykert karanténrészlegében helyezték el. Később arról született megállapodás, hogy amíg végleges otthona, a Veresegyházi Medveotthon megépíti számára a megfelelő kifutót, addig a Budapest Zooban marad. Most már biztosan tudjuk, mikor költözik Pablo: kiderült, meddig lehet még vele Fővárosi Állatkertben találkozni és mikortól lesz a medveotthon legújabb lakója.
"Pablót március 15-én láthatjátok utoljára Állatkertünkben; ha minden a tervek szerint alakul, az utána következő napokban a Veresegyházi Medveotthonba költözik. Új otthonában március 20-tól láthatja a nagyközönség" - közölte a Fővárosi Állat- és Növénykert bejegyzésében.
"A kistigris az év második napján foglalta el ideiglenes helyét az India-ház egyik belső kifutójában. Sokan emlékezhetnek még arra az időszakra, amikor a kis jövevény alig érte fel a fa mászókáját, és két lábra állva sem tudott kinézni a betekintőüveg pereme fölött. Azóta sokat nőtt és erősödött. A megszeppent kölyökből energikus, kíváncsi fiatal hím lett, aki hamarosan maga mögött hagyja kalandos múltját és életének új szakaszába lép" - írják a posztban.
Pablo végleges otthona a Veresegyházi Medveotthon lesz, csak addig volt szüksége ideiglenes otthonra, amíg ott elkészült számára a megfelelő hely. Ezt a feladatot a Fővárosi Állatkert vállalta, közös történetük viszont nemsoká a végéhez ér. Ez viszont azt is jelenti, hogy aki Pablót szeretné látni, a március 15-ig teheti meg Budapesten, utána a Veresegyházi Medveotthonban március 20-tól lehet majd vele találkozni.
Az Álltakert még annyit tett hozzá, hogy ezek a dátumok változhatnak, ha nem várt körülmény merül fel: "Az utazást tapasztalt szakemberekből álló csapat készíti elő és koordinálja. Természetesen az állat biztonsága mindenekelőtt áll, ezért ha bármilyen olyan dolog merülne fel, amely a szállítást kockázatossá tenné, a költözés időpontját későbbre halaszthatjuk."
Címlapkép: Fővárosi Állat- és Növénykert
