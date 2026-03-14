2026. március 14. szombat Matild
13 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
|
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
|
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Fortepan / Bojár Sándor
Kvíz

Kvíz: Te mennyit tudsz a magyar sajtó történetéről és sajtószabadságról? Kevesen érnek el 10 pontot a 10-ből!

Pénzcentrum
2026. március 14. 18:04

Március 15-én ünnepeljük a magyar sajtó napját ebben a formában 1990 óta, ugyanis 1848-ban ezen a napon nyomtatták ki a magyar sajtó első szabad termékeit, a 12 pontot és a Nemzeti dalt. Kevesen tudják, hogy a Rákosi-korszakban már volt ilyen nevű ünnep: február 1-t nyilvánították 1951-ben a Magyar Sajtó Napjává, megünnepelésére először 1952-ben került sor. Ebben a korszakban azonban hiába volt hivatalosan sajtószabadság, a lapokat a gyakorlatban jelentősen cenzúrázták. Csak a rendszerváltás hozott el egy szabadabb időszakot ismét Magyarországon. Te mennyit tudsz a magyar sajtó és a hazai sajtószabadság történetéről? A mai kvíz a magyar sajtó napja alkalmából ezzel a témával foglalkozik.

Kvíz: Te mennyit tudsz a magyar sajtó történetéről és sajtószabadságról? Kevesen érnek el 10 pontot a 10-ből!

1/10 kérdés
Mely jogrendi változáshoz kapcsolódik a sajtószabadság kikiáltása Magyarországon?
az 1867-es kiegyezés
Népköztársaság kikiáltása 1918. november 16-án
II. József 1781-es cenzúrarendelete
1848-as áprilisi törvények
2/10 kérdés
Hanyadik pontja a 12 pontnak a "Kivánjuk a’ sajtó szabadságát, censura eltörlését."?
első
negyedik
második
kilencedik
3/10 kérdés
Az alábbi magyar történelmi korszakok közül melyik időszakban volt a legszabadabb a sajtó?
Kádár-korszak
dualizmus
Horty-korszak
első világháború
4/10 kérdés
Mikor indult el - ezen a néven - a Népszava, az egyik legnagyobb múltú magyar lapja?
1910
1792
1877
1848
5/10 kérdés
Melyik sajtószervezet alakult meg 1896-ban, majd alakult újra 1945-ben?
Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ)
Magyar Lapkiadók Egyesülete
Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége (MAKÚSZ)
Országos Magyar Sajtókamara
6/10 kérdés
Melyik sajtótörténeti szempontból is jelentős politikai, közéleti napilap jelent meg a Szabad Nép utódaként először 1956. november 2-án?
Népszabadság
Magyar Nemzet
Magyar Hírlap
Pesti Hírlap
7/10 kérdés
Melyik intézmény jött létre az 1996-os, első átfogó médiatörvény nyomán a médiaszolgáltatás felügyeletére?
Médiatanács
ORTT
NMHH
MTVA
8/10 kérdés
Melyik online hírportál indult 1999-ben?
24.hu
444
Telex
Index
9/10 kérdés
Mikor vezették be a jelenleg hatályos médiatörvényt a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól?
2015
2010
2005
1999
10/10 kérdés
Hanyadik helyen áll jelenleg Magyarország a világ országai között sajtószabadság tekintetében a Riporterek Határok Nélkül (Reporters Without Borders) szervezet jelentése alapján?
112.
42.
95.
68.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!
Címlapkép: Fortepan / Bojár Sándor
#magyarország #ünnep #kultúra #ünnepek #március 15 #történelem #média #társadalom #nemzeti ünnep #kvíz #történelmi kvíz

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:04
17:32
17:11
17:05
16:24
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 14.
Ezek lettek a legjobban fizetett szakmák 2026-ra Magyarországon: a 3-4 milliós havi fizuért diploma sem kell, bárki jelentkezhet
2026. március 13.
Megnyílhat az út a legjobban fizető állásokhoz? Ezek a dolgozók vannak most nyeregben: két kézzel kapkodnak utánuk
2026. március 14.
Halottnak hiszi magát, szeretteit pedig hasonmásokra cserélték: ezek az emberi agy leghátborzongatóbb betegségei
2026. március 14.
Megdőlt a rezsitévhit: bárki tízezreket faraghat a számláján 2026-ban, teljesen legális a trükk
2026. március 14.
Itt a friss Kossuth-díjasok és Széchenyi-díjasok listája 2026-ban: ennyi pénz jár a kitüntetések mellé
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 14. szombat
Matild
11. hét
Március 14.
Nemzetközi ∏ nap (pí nap)
Március 14.
Gátellenes világnap
PÉNZÜGYI KISOKOS
IBAN
meghatározott számlaszám képzési algoritmus, mely a saját bankszámlaszámunkból képezhető, és ezzel a bankszámlaszámunk nemzetközi használatra alkalmas alakját kapjuk meg - megadása a nemzetközi fizetési forgalomban szükséges.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
