Eladó a Duna-part legendás étterme: luxuslakásokat építhetnek a helyére a befektetők?

Eladó a Dunakeszi dunapart kedvelt étterme és panziója, a Park Café: az ingatlanért 490 millió forintot kérnek, 140 fős étterem és 7 szobás panzió is tartozik hozzá. A vendéglátás folytatásán kívül luxuslakások kialakítására is alkalmas a terület.

Eladó a Dunakeszi dunapart kedvelt étterme és panziója, a Park Café - szúrta ki a hirdetést a Pénzcentrum. A horányi rév közelében álló vendéglátóipari egység 23 éve télen-nyáron működött, most 490 millió forintot kérnek érte.

A 2200 négyzetméteres telken egy 70 fő befogadására alkalmas étterem és kávézó található, illetve egy szintén 70 fő befogadására alkalmas, dunai panorámás terasz. Az egység érvényes működési engedéllyel rendelkezik, teljes felszereléssel árulják. A panzió 7 szobás, 15 főt tud befogadni.

Az ingatlanos azt írta, a megosztható telek jó választás lehet befektetőknek az eddigi tevékenység folytatására, de akár luxuslakásokat is ki lehet alakítani.

Az eladó Park Café. Forrás: https://ingatlan.posztolom.com

Eladó a 100 éves Postakocsi Csárda is

Nemrégiben egy másik közkedvelt vendéglátóhely, a régi 5-ös főútnál, a szatymazi elágazásnál található legendás hírű Postakocsi Csárda is eladósorba került. Az egységet 2023-ban zárta be utolsó tulajdonosa, miután az autópálya forgalomelvonó hatása miatt jelentősen visszaesett a vendégszám, az üzemeltetés pedig gazdaságtalanná vált. A tulajdonosok azóta felújították a belső tereket, és most új gazdát keresnek az ikonikus alföldi étteremnek.

A Postakocsi épülete jelenleg 220 millió forintért eladó, ennyiért kínálják az 500 négyzetméteres épületet, amihez 100 négyzetméter pince és 4500 négyzetméter telek tartozik. Az ingatlan mindössze 8 km-re van az újonnan épülő BYD-gyár területétől, ami még inkább vonzóvá teheti a befektetők számára.