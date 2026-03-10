Meglepő videót tett közzé Lagzi Lajcsi: újabb nagy kiárusítást rendez a mulatóslegenda

Úgy tűnik, tényleg tavaszi nagytakarításba kezdett Galambos Lajos, mindenki Lagzi Lajcsija. A mulatós legenda ezúttal már nemcsak bútorokat vagy ingatlanokat árul, hanem jelentős munkagép-arzenáljától is megválna – legalábbis erről árulkodik egy friss TikTok-videója.

Kiárusítja a gépparkját is Lagzi Lajcsi: daruk, kotrók, és ki tudja még mi minden eladó a boldogasszonypusztai birtokán. A trombitaművészből lett Dáridós mulatós egy country zenével fűszerezett TikTok-videóban ad ízelítőt arról, milyen munkagépektől szabadulna. Elsőre azt gondolnánk, hogy a zenész mezőgazdasági gépeket árul, ám a felvételen inkább kotrók, daruk és különféle munkagépek tűnnek fel. A látvány alapján komoly géppark sorakozik a prériszerű területen.

A videóhoz mindössze ennyit írt: „Nekem a kevesebb is elég! Vegyétek-vigyétek!” Hozzátette azt is, hogy a gépek kihasználatlanság miatt jelenleg csak állnak, de bízik benne, hogy valakinek nagyobb szüksége lesz rájuk.

Vajon mire készül a mulatós legenda?

Hiszen a hétvégén már megírtuk, hogy végkiárusítást hirdetett Lagzi Lajcsi az ingatlanjaiban felhalmozott bútorokra és egyéb lakberendezési tárgyakra. Sok közülük korábbi televíziós műsoraiból származik, így rengeteg emlék kötődik hozzájuk. De mint arról nemrég beszámoltunk, sorra válik meg szuperértékes ingatlanjaitól is. Az érdi, úgynevezett Puskás-villától már megvált, legutóbb pedig egy sas-hegyi ingatlant hirdetett meg közel félmilliárd forintért, míg a nagyjából félmillió négyzetméteres boldogasszonypusztai birtokának egy részéért továbbra is 5,2 milliárd forintot kér.

Lajcsi hivatalos TikTok-oldalára feltöltött videóból nem derül ki, milyen összegért cserélhetnek gazdát a sorban álló gépek – egy biztos: az elmúlt évtizedek alatt szép gépparkot halmozott fel. Viszont egy másik videójából az is kiderül, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel március 14-én, szombaton nyílt napot is tart, amikor az érdeklődők szabadon körbenézhetnek az eladó holmik között:

Lajcsi már hivatalosan is nyugdíjba vonult

Ahogy korábbi cikkünkben is megírtuk, a mulatós sztár – a Dáridó, a Péntek esti Dáridó és a Szuperbuli egykori házigazdája – saját bevallása szerint hosszú időn át szinte számolatlanul kereste a pénzt, amelynek jelentős részét ingatlanokba fektette. Tavaly év végén ugyanakkor visszatért a szórakoztatóiparba: újraindult a Dáridó, és a A Nagy Duett című műsorban is szerepet vállalt.

Idén februárban pedig azzal került be ismét a médiába, hogy hivatalosan is nyugdíjba vonult, miután betöltötte 65. életévét. A zenész - ahogy a Pénzcentrumban is megírtuk - érzelmesen fogadta az első, közel kétszázezer forintos utalást, ugyanakkor hangsúlyozta: megélhetését nem az állami juttatásra, hanem egyéb bevételeire és befektetéseire alapozza.