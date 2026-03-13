2026. március 13. péntek Krisztián, Ajtony
Forrás: Ingatlan.com
HelloVidék

Bezárt, most eladó: álomotthon lehet a Balaton-felvidék legmenőbb pékségéből, az Adriskából

HelloVidék
2026. március 13. 11:30

Tavaly bezárt, most pedig már az épületét is árulják a Balaton egyik népszerű pékbisztrójának. Az Andriska Pékbisztró egykori otthona a Kővágóörs központjában került piacra: a 160 négyzetméteres, felújított ingatlant 137 millió forintos irányáron kínálják. A Káli-medence szívében álló épületből akár különleges álomotthon, nyaraló vagy vendégház is lehet.

Török András és Major Zsófi 2020-ban indították el az Andriska Pékbisztrót, amely hamar a Balaton-felvidék egyik legmenőbb reggeliző-pékségévé vált. Néhány év alatt igazi zarándokhellyé nőtte ki magát: egy nyüzsgő hétvégén akár ezren is megfordultak az Andriska kertjében, a napi kínálat pedig legalább harmincféle péksüteményből és szendvicsből állt.

A hely szerelemprojektként indult, amely miatt a házaspár Budapestről is leköltözött a Kővágóörs településre.„Pontosan öt éve, hogy először megláttuk a régi kővágóörsi Friss Cipó pékséget, amely akkor már 15 éve elhagyatottan állt. A vöröskő falak története, a százéves pékség múltja, a régi, poros szakajtók látványa azonnal magával ragadott minket” – írták korábban a közösségi oldalukon.

Másrészt viszont, erről a 2022-ben a 24.hu cikkezet, az újonnan nyitott pékség életét egy elmérgesedett szomszédsági viszony árnyékolta be. Egy tűzfalba nyitott ajtó, egy fém lépcső, egy vendéglátóegység és a szomszéd által közösen használt udvar okozta akkor a törést.

A pékbisztró azonban 2023-ban már nem nyitott ki újra a téli szünet után

2023-ban a tulajdonosok még azt ígérték, más formában folytatják a munkát, és a Facebook-oldaluk tanúsága szerint azóta több vacsoraestet is tartottak különböző balatoni éttermekben. Az épület időközben azonban eladóvá is vált: a hirdetést a balatoni ingatlanpiaccal foglalkozó Facebook-csoportban vették észre. A kétszintes, 160 négyzetméteres ingatlant jelenleg 137 millió forintos irányáron kínálják. 

Forrás: Ingatlan.comForrás: Ingatlan.com

Az Ingatlan.com-on hirdetett épület jelenlegi formájában is egy hangulatos pékbisztró, amely jól illeszkedik a Káli-medence miliőjébe. Az alsó szinten található az egykori üzem és konyha, valamint egy mintegy 50 négyzetméteres vendégtér, ahol korábban a pékbisztró vendégeit fogadták. Az emeleten már inkább lakófunkciók dominálnak: három szoba, három fürdőszoba, közös konyha és pihenőtér kapott helyet. Az épületet 2020-ban teljes körűen felújították, így a belső terek modern állapotban várják az új tulajdonost.

A jelenlegi kialakítás miatt az ingatlan többféleképpen is hasznosítható. Megfelelő lehet vendéglátóhelynek, kisebb panziónak, nyaralónak vagy akár családi otthonnak is. Az épület ráadásul a település központjában található, így könnyen megközelíthető, miközben a Káli-medence jellegzetes, nyugodt hangulatát kínálja – akár egy elbújós, mégis nyáron pezsgő  Balaton-felvidéki álomnyaralónak is ideális lehet.

Címlapkép: Ingatlan.com
