Kiakadtak a helyiek: hatalmas, sötét és bűzös halmok lepték el a fonyódi és zamárdi sétányokat. Sokan mocsokról és hanyagságról beszélnek, pedig a háttérben egészen más...
Bezárt, most eladó: álomotthon lehet a Balaton-felvidék legmenőbb pékségéből, az Adriskából
Tavaly bezárt, most pedig már az épületét is árulják a Balaton egyik népszerű pékbisztrójának. Az Andriska Pékbisztró egykori otthona a Kővágóörs központjában került piacra: a 160 négyzetméteres, felújított ingatlant 137 millió forintos irányáron kínálják. A Káli-medence szívében álló épületből akár különleges álomotthon, nyaraló vagy vendégház is lehet.
Török András és Major Zsófi 2020-ban indították el az Andriska Pékbisztrót, amely hamar a Balaton-felvidék egyik legmenőbb reggeliző-pékségévé vált. Néhány év alatt igazi zarándokhellyé nőtte ki magát: egy nyüzsgő hétvégén akár ezren is megfordultak az Andriska kertjében, a napi kínálat pedig legalább harmincféle péksüteményből és szendvicsből állt.
A hely szerelemprojektként indult, amely miatt a házaspár Budapestről is leköltözött a Kővágóörs településre.„Pontosan öt éve, hogy először megláttuk a régi kővágóörsi Friss Cipó pékséget, amely akkor már 15 éve elhagyatottan állt. A vöröskő falak története, a százéves pékség múltja, a régi, poros szakajtók látványa azonnal magával ragadott minket” – írták korábban a közösségi oldalukon.
Másrészt viszont, erről a 2022-ben a 24.hu cikkezet, az újonnan nyitott pékség életét egy elmérgesedett szomszédsági viszony árnyékolta be. Egy tűzfalba nyitott ajtó, egy fém lépcső, egy vendéglátóegység és a szomszéd által közösen használt udvar okozta akkor a törést.
A pékbisztró azonban 2023-ban már nem nyitott ki újra a téli szünet után
2023-ban a tulajdonosok még azt ígérték, más formában folytatják a munkát, és a Facebook-oldaluk tanúsága szerint azóta több vacsoraestet is tartottak különböző balatoni éttermekben. Az épület időközben azonban eladóvá is vált: a hirdetést a balatoni ingatlanpiaccal foglalkozó Facebook-csoportban vették észre. A kétszintes, 160 négyzetméteres ingatlant jelenleg 137 millió forintos irányáron kínálják.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Az Ingatlan.com-on hirdetett épület jelenlegi formájában is egy hangulatos pékbisztró, amely jól illeszkedik a Káli-medence miliőjébe. Az alsó szinten található az egykori üzem és konyha, valamint egy mintegy 50 négyzetméteres vendégtér, ahol korábban a pékbisztró vendégeit fogadták. Az emeleten már inkább lakófunkciók dominálnak: három szoba, három fürdőszoba, közös konyha és pihenőtér kapott helyet. Az épületet 2020-ban teljes körűen felújították, így a belső terek modern állapotban várják az új tulajdonost.
A jelenlegi kialakítás miatt az ingatlan többféleképpen is hasznosítható. Megfelelő lehet vendéglátóhelynek, kisebb panziónak, nyaralónak vagy akár családi otthonnak is. Az épület ráadásul a település központjában található, így könnyen megközelíthető, miközben a Káli-medence jellegzetes, nyugodt hangulatát kínálja – akár egy elbújós, mégis nyáron pezsgő Balaton-felvidéki álomnyaralónak is ideális lehet.
Címlapkép: Ingatlan.com
A kalandos sorsú kistigris – amelyet egy rendőrségi akció során találtak egy tiszafüredi háznál – hamarosan végleges otthonába költözik: a Veresegyházi Medveotthon fogadja be.
Egyre többen gondolkodnak saját vízforrás létesítésén vidéki telkeken, azonban a kútfúrás költsége sokakat meglep – nem ritka, hogy milliós nagyságrendű beruházást jelent egy házi ivóvíz-...
A hír ennyi: idén már biztosan nem rendezik meg a Bondoró Nemzetközi Utcaszínház Fesztivált, amely 2019 óta a balatoni nyár egyik kiemelkedő kulturális eseményének számított.
Március 14-én tartják az idei első nagypiacot a Tihanyi PIAC Placc rendezvényen, ahol a szervezők a korábbiaknál is több termelővel és helyi finomsággal várnak majd.
Egészen döbbenetes következményekkel járt a farkastámadás Martonyi határában: a falka kedd hajnalban a temető közelében csapott le a szarvasokból álló rudlira, két állat elpusztult, a...
Nagyot nőtt a drograzzián talált kistigris: napokon belül költözik új otthonába Pablo, hamarosan itt lesz lászható + fotók
Már biztosan tudjuk, mikor költözik Pablo: kiderült, meddig lehet még vele Fővárosi Állatkertben találkozni és mikortól lesz a medveotthon legújabb lakója.
Szokatlanul nagy mennyiségű, sérült szájú halat emeltek ki a népszerű hajdúsági horgásztóból. Az üzemeltetők szerint a probléma hátterében elsősorban a nem megfelelő horgászati és halfogási...
Szomorú látvány a Balatonnál: lezárták a híres gyógyforrást – most kiderült, mi lehet a legendás hely sorsa
Balatonfüred egyik ikonikus jelképe, a Kossuth Lajos-forrás múlt héten lezárásra került, a kifolyóknál „Nem ivóvíz” feliratú táblák figyelmeztetik az érdeklődőket.
Jó hír: senki nem késett le semmiről! A leanderek gondozása viszonylag egyszerű, néhány apró trükk betartásával pedig egész nyáron át dús virágzásban gyönyörködhetünk. Nézzük, a...
Súlyos környezetkárosítás gyanúja merült fel Jánossomorján, ahol a bezárt szemétlerakóból csurgalékvíz szivároghat.
A Zalaszentgyörgyi horgásztó partján egy helyi horgász egy 57 kilogrammos busát fogott, amely ráadásul különleges, vöröses árnyalatú volt.
Alig 15 évvel az építése után lebontották a siófoki Szabadifürdőn, a Galerius Élményfürdő és Wellness Központ közelében álló épületet. A területen a tervek szerint lakópark...
Úgy tűnik, tényleg tavaszi nagytakarításba kezdett Galambos Lajos, mindenki Lagzi Lajcsija. A mulatós legenda jelentős munkagép-arzenáljától is megválna.
Ennyi volt, vége a hobbi szőlőtermesztésnek: pusztulás és milliós bírság fenyegeti a mulasztó gazdákat
Éveken belül drámai változás következhet be a magyar szőlőültetvényekben, az ágazat szakértői szerint a hobbi szőlőtermesztés ideje gyakorlatilag lejárt.
Súlyos műszaki problémák miatt évekig zárva volt, most viszont újra nyithat a siófoki Galerius Élményfürdő és Wellness Központ, a Balaton egyik legismertebb élményfürdője.
Ismét fellángolt a nádastűz a Tisza-tónál: a lángok ráadásul olyan partszakaszon csaptak fel, amelyet tűzoltóautóval nem lehetett megközelíteni.
Nincs mese, berobbant a legszebb tavasz: a Pécs fölé magasodó Havi-hegyen is virágba borult Európa egyik legszebb mandulafája.
A miskolci „Ehető Erdő” program a Bükk erdeit, a természetismeretet és a helyi gasztronómiát ötvözi. Az Erdei Gasztroexpressz során a résztvevők kisvonattal járják be az...
-
Nincs több kérdés, a GVH Árfigyelő adatai is megerősítik: tényleg a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában
A GVH Árfigyelő adatai igazolják: a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában.
-
75 kupon, akár 50% kedvezmény - így spórolhatsz a tavaszi bevásárláson a SPAR-ral (x)
Új akcióval köszönti a tavaszt a SPAR országszerte.