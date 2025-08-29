2025. augusztus 29. péntek Beatrix, Erna
Üvegajtó piros-fehér zárva felirattal ellátott üzlethelyiséggel
HelloVidék

Végleg bezár egy legendás vidéki étterem: sorra tűnnek el Kecskemét ikonikus helyei

HelloVidék
2025. augusztus 29. 09:15

Szeptember 15-én végleg bezárja kapuit a Labirintus Pizzéria, amely immár 28 éven keresztül szolgálta ki vendégeit Kecskemét belvárosában.

Szeptember 15-én végleg bezárja kapuit a Labirintus Pizzéria, amely immár 28 éven keresztül szolgálta ki vendégeit Kecskemét belvárosában. A legendás kecskeméti pizzéria közösségi oldalán megható üzenetben búcsúzott közönségétől, jelezve, hogy „hálával a szívünkben és rengeteg emlékkel” zárja le több mint két évtizedes működését.

Az üzlet a város turisztikai arculatának is része volt, helyezkedése és hangulata miatt sokan csak „klasszikus” néven emlegették a Kéttemplom közben működő éttermet. A Labirintus Pizzéria nemcsak helyben várta vendégeit, hanem évek óta díjmentesen házhoz is szállított. Az étlapján a pizzák mellett sültek, gyrosok és számos más finomság is szerepelt. Az étterem utolsó napjaiban – kedd és szerda kivételével – még nyitva tartott, mielőtt szeptember 15-én végleg lehúzta a rolót.

A bezárás nem egyedülálló jelenség Kecskeméten: az utóbbi hetekben több, hasonló múlttal rendelkező vendéglátóhely is bejelentette végső lépését. A Gúnár Étterem például már szeptember elején bezárta kapuit - írta a Baon.hu. A város ikonikus helyei közül e kettő távozása különösen érzékenyen érinti a helyieket.

A háttérben húzódó okokról a Labirintus Pizzéria nem közölt részleteket, de a szakértők szerint az éttermek bezárásainak hátterében gyakran szerepelnek gazdasági nehézségek, működési költségek emelkedése, és a vendégforgalom visszaesése.

Címlapkép: Getty Images
#étterem #szeptember #bezár #kecskemét #étteremkalauz #bezárás #pizzéria #hellovidék #éttermek

