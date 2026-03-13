2026. március 13. péntek Krisztián, Ajtony
fagyi, lángos, drágulás
HelloVidék

Korán indul a 2026-os balatoni fagylaltszezon: elképesztő, mivel csábítanak a hétvégén a vízpartra

HelloVidék
2026. március 13. 17:15

A Balaton környékén március 15-én hivatalosan is kezdetét veszi az idei fagylaltszezon. Sokan már pénteken „próbanappal” készülnek a nyitásra, hogy a hosszú tél után a tavasz első napsütéses hétvégéjén vendégeket fogadhassanak – derül ki a Balatoni Turizmus Szövetség közleményéből.

Fekete Tamás, a szövetség elnöke szerint a kreatív kezdeményezések, mint a trikolór fagylaltok, nemcsak az ünnepi hangulatot fokozzák, hanem már kora tavasszal vonzzák a látogatókat a tóparti településekre. „Az idei évben a balatoni cukrászdák ismét készülnek különleges ízekkel, amelyek ritkán, vagy csak bizonyos helyeken kaphatók” – tette hozzá.

Balatongyörökön a Promenád Kávéház cukrásza, Vadócz Jenő elmondta, hogy a klasszikus ízek mellett idén is érkeznek különlegességek: tavaly például a „Vatikán fagylalt” több ezres vendégsereget vonzott a cukrászdához. A helyi strandon kialakított fagyipont már tesztüzemben működik, és az ünnepi hétvégén is nyitva tart.

A balatoni strandok többségén ugyan a szezon hivatalosan még nem kezdődött el, de a legismertebb fagylaltozók már készülnek a látogatók fogadására. Füreden a Bagaméri Fagylaltozó, Balatonlellén a Márton Cukrászda, Balatonalmádiban pedig az Amaretto Fagylaltozó kínál ünnepi kombinációkat. Varga Tamás cukrászmester szerint az első napsütéses hétvége szinte nyárias hangulatot teremtett: a vendégek máris élvezhetik a piros-fehér-zöld kombinációkat, például eperből, citromból és zöldalmából összeállítva.

Tihanyban az Erzsike Fagylaltozó immár három évtizede március 15-én nyitja a szezont. Dobos József tulajdonos szerint ez a hagyomány erős kezdést biztosít minden évben. A trikolór fagylaltok itt is népszerűek: piros színként eper, málna vagy erdei gyümölcs, fehérként mascarponés joghurt vagy citrom, zöldként pedig zöldalma vagy pisztácia választható.

Éskovács Péter turisztikai tanácsadó kiemelte, hogy bár a médiában gyakran elindul az árverseny, hogy hol érdemes fagylaltozni – a Balatonnál, Horvátországban vagy Olaszországban –, a balatoni kézműves fagylalt minősége versenyképes a híres olasz és horvát gelatókkal is. A friss alapanyagok, kreatív ízek és látványos tálalás a magyar fagyiban is biztosított, így a tóparti cukrászdák a minőséget tekintve nem maradnak el nemzetközi színvonalon.

A Balatoni Turizmus Szövetség a látogatók figyelmét is felhívja: az ünnepi hétvégén érdemes a kisebb, helyi cukrászdákat is felkeresni, ahol a hagyományos és különleges ízek mellett barátságos vendéglátás várja a családokat és turistákat egyaránt.
Címlapkép: Getty Images
#Balaton #turizmus #vendéglátás #strand #tavasz #cukrászda #fagylalt #március 15 #belföldi turizmus #hellovidék #strandszezon

