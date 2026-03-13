Török András és Major Zsófi 2020-ban indították el az Andriska Pékbisztrót, amely hamar a Balaton-felvidék egyik legmenőbb reggeliző-pékségévé vált. Most eladó vele egy álom is...
Korán indul a 2026-os balatoni fagylaltszezon: elképesztő, mivel csábítanak a hétvégén a vízpartra
A Balaton környékén március 15-én hivatalosan is kezdetét veszi az idei fagylaltszezon. Sokan már pénteken „próbanappal” készülnek a nyitásra, hogy a hosszú tél után a tavasz első napsütéses hétvégéjén vendégeket fogadhassanak – derül ki a Balatoni Turizmus Szövetség közleményéből.
Fekete Tamás, a szövetség elnöke szerint a kreatív kezdeményezések, mint a trikolór fagylaltok, nemcsak az ünnepi hangulatot fokozzák, hanem már kora tavasszal vonzzák a látogatókat a tóparti településekre. „Az idei évben a balatoni cukrászdák ismét készülnek különleges ízekkel, amelyek ritkán, vagy csak bizonyos helyeken kaphatók” – tette hozzá.
Balatongyörökön a Promenád Kávéház cukrásza, Vadócz Jenő elmondta, hogy a klasszikus ízek mellett idén is érkeznek különlegességek: tavaly például a „Vatikán fagylalt” több ezres vendégsereget vonzott a cukrászdához. A helyi strandon kialakított fagyipont már tesztüzemben működik, és az ünnepi hétvégén is nyitva tart.
A balatoni strandok többségén ugyan a szezon hivatalosan még nem kezdődött el, de a legismertebb fagylaltozók már készülnek a látogatók fogadására. Füreden a Bagaméri Fagylaltozó, Balatonlellén a Márton Cukrászda, Balatonalmádiban pedig az Amaretto Fagylaltozó kínál ünnepi kombinációkat. Varga Tamás cukrászmester szerint az első napsütéses hétvége szinte nyárias hangulatot teremtett: a vendégek máris élvezhetik a piros-fehér-zöld kombinációkat, például eperből, citromból és zöldalmából összeállítva.
Tihanyban az Erzsike Fagylaltozó immár három évtizede március 15-én nyitja a szezont. Dobos József tulajdonos szerint ez a hagyomány erős kezdést biztosít minden évben. A trikolór fagylaltok itt is népszerűek: piros színként eper, málna vagy erdei gyümölcs, fehérként mascarponés joghurt vagy citrom, zöldként pedig zöldalma vagy pisztácia választható.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Éskovács Péter turisztikai tanácsadó kiemelte, hogy bár a médiában gyakran elindul az árverseny, hogy hol érdemes fagylaltozni – a Balatonnál, Horvátországban vagy Olaszországban –, a balatoni kézműves fagylalt minősége versenyképes a híres olasz és horvát gelatókkal is. A friss alapanyagok, kreatív ízek és látványos tálalás a magyar fagyiban is biztosított, így a tóparti cukrászdák a minőséget tekintve nem maradnak el nemzetközi színvonalon.
A Balatoni Turizmus Szövetség a látogatók figyelmét is felhívja: az ünnepi hétvégén érdemes a kisebb, helyi cukrászdákat is felkeresni, ahol a hagyományos és különleges ízek mellett barátságos vendéglátás várja a családokat és turistákat egyaránt.
75 kupon, akár 50% kedvezmény - így spórolhatsz a tavaszi bevásárláson a SPAR-ral (x)
Új akcióval köszönti a tavaszt a SPAR országszerte.