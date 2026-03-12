Erre sokan vártak: hamarosan újra nyit a Balaton egyik népszerű termelői piaca és vására

A tavasz közeledtével ismét megnyitja kapuit a Balaton egyik népszerű termelői piaca. Március 14-én tartják az idei első nagypiacot a Tihanyi PIAC Placc rendezvényen, ahol a szervezők a korábbiaknál is több termelővel és helyi finomsággal várnak majd.

A piac szervezői közösségi oldalukon jelezték, hogy bár már március 7-én is volt egy alkalmi nyitás, az igazi szezonkezdő eseményre még egy hetet várni kell. A március 14-i nagypiaccal indul hivatalosan a 2026-os szezon, amelyen kézműves termékek, háztáji élelmiszerek és helyi specialitások is megjelennek.

A Balaton körül az utóbbi években egyre több termelői piac működik, amelyek a helyi gazdaságot és a rövid ellátási láncokat erősítik. A tihanyi vásár mellett a környéken több hasonló lehetőség is várja a látogatókat. A Szántódpusztai Majorság területén például hétvégente tartanak termelői vásárt, míg a közelben, Siófok városában nemrég új piac nyílt - írta a Welovebalaton.

A Balaton-felvidéken is több ismert termelői piac működik: a vásárlók például a Hegymagas településen vagy a régóta népszerű Káptalantóti Liliomkert piacán is találhatnak kézműves portékákat, régiségeket és háztáji élelmiszereket.