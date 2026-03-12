2026. március 12. csütörtök Gergely
17 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Derékban egy gyönyörű nő képe, aki alkalmi ruhában vásárol egy napsütéses napon a helyi élelmiszerpiacon. Vidám nő, kezében újrahasználható táskával, és egy grapefruitot tesz bele.
HelloVidék

Erre sokan vártak: hamarosan újra nyit a Balaton egyik népszerű termelői piaca és vására

HelloVidék
2026. március 12. 13:15

A tavasz közeledtével ismét megnyitja kapuit a Balaton egyik népszerű termelői piaca. Március 14-én tartják az idei első nagypiacot a Tihanyi PIAC Placc rendezvényen, ahol a szervezők a korábbiaknál is több termelővel és helyi finomsággal várnak majd.

A piac szervezői közösségi oldalukon jelezték, hogy bár már március 7-én is volt egy alkalmi nyitás, az igazi szezonkezdő eseményre még egy hetet várni kell. A március 14-i nagypiaccal indul hivatalosan a 2026-os szezon, amelyen kézműves termékek, háztáji élelmiszerek és helyi specialitások is megjelennek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Balaton körül az utóbbi években egyre több termelői piac működik, amelyek a helyi gazdaságot és a rövid ellátási láncokat erősítik. A tihanyi vásár mellett a környéken több hasonló lehetőség is várja a látogatókat. A Szántódpusztai Majorság területén például hétvégente tartanak termelői vásárt, míg a közelben, Siófok városában nemrég új piac nyílt - írta a Welovebalaton.

A Balaton-felvidéken is több ismert termelői piac működik: a vásárlók például a Hegymagas településen vagy a régóta népszerű Káptalantóti Liliomkert piacán is találhatnak kézműves portékákat, régiségeket és háztáji élelmiszereket.
Címlapkép: Getty Images
#Balaton #élelmiszer #turizmus #piac #szabadidő #gasztronómia #vásár #tihany #hellovidék #balaton-felvidék #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:45
13:42
13:31
13:15
13:01
Pénzcentrum
Rengeteg magyar izgulhat a pénze miatt: bedöntheti az elmúlt évtizedek slágerbefektetését az iráni háború?
Csődhullám fenyegeti a fapadosokat: rengeteg magyar nyaralását húzhatja keresztbe a krízis?
Ilyen 30 milliós utazáson pihennek a luxusnyugdíjasok: elképesztő körülmények várják őket
Leesik az állad, milyen összegek repkednek havonta: ennyi a tartalékos katonák fizetése ma Magyarországon
Kiderült a magyar ásványvizek sötét titka: literszám vedelik a magyarok, de ezzel nem számoltak
NAPTÁR
Tovább
2026. március 12. csütörtök
Gergely
11. hét
Március 12.
A vese világnapja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Habzik a patak, pusztulnak a halak: vízszennyezés történt a népszerű horgásztónál
2
5 napja
Így készül a szegények rántott húsa: ettől omlós és szaftos a vasi pecsenye
3
3 hete
Országos állat- és kirakodóvásárok 2026-ban: itt lista, ez az ország 15 legnépszerűbb vidéki zsibvására
4
2 hete
Közel másfél éve nem látott árhullám jöhet: látványosan áradnak a folyók Magyarországon
5
3 hete
Egy pesti lakás árának töredékéből vehetsz most saját vidéki horgásztavat: nem vicc, mutatjuk az ajánlatokat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Szabad felhasználású jelzáloghitel
lényege, hogy tehermentes ingatlanra kedvező kamatfeltételekkel vehetünk fel kölcsönt.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 12. 13:01
Ilyen 30 milliós utazáson pihennek a luxusnyugdíjasok: elképesztő körülmények várják őket
Pénzcentrum  |  2026. március 12. 10:06
Leesik az állad, milyen összegek repkednek havonta: ennyi a tartalékos katonák fizetése ma Magyarországon
Agrárszektor  |  2026. március 12. 13:29
Sok gazdának nem jár olcsó üzemanyag: egyetlen szabály miatt bukhatják