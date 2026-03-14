Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 11. játékhéten

Megkezdték az Ötöslottó 2026/11. heti nyerőszámainak sorsolását, amelyet ezúttal is élőben közvetített a Pénzcentrum. Lássuk, elvitte-e valaki a 5 milliárd 575 millió forintos főnyereményt.

Ötöslottó 11. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben:

17; 19; 81; 82; 90

A 11. játékhéten NEM volt telitalálat az Ötöslottón, így a 12. heti sorsoláson már 5 milliárd 899 millió forintért izgulhatnak a hazai szerencsevadászok.

További nyeremények az ötöslottón:

2 találat: egyenként 3 150 Ft

3 találat: egyenként 28 410 Ft

4 találat: egyenként 2 247 760 Ft

Jokerszám: 514895

Ezen a játékhéten (11.) nem volt telitalálat a Jokeren; a 12. héten így 99 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.

