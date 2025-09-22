2025. szeptember 22. hétfő Móric
vágott kaukázusi szakács-szakács befejező finom étel a konyhában étterem. szakértő kulináris. élelmiszer koncepció.
Itt a 2025-ös friss toplista: ezek Magyarország legjobb éttermei, amik minden pénzt megérnek

2025. szeptember 22. 19:22

Több éves szünet után újra megjelent Magyarországon a Gault&Millau étteremkalauz, amely 2025 őszén ismét értékelte és díjazta a legjobb hazai vendéglátóhelyeket - írja a Portfolio.

A világ egyik legnagyobb presztízsű szakmai kiadványának értékelői inkognitóban látogatták meg az éttermeket, és mintegy 70 szempont alapján pontozták a teljes étkezési élményt. A végső értékelésben nemcsak az ételek minősége számított, hanem a szolgáltatás, a vendégek hangulatának felismerése, a borlap, a miliő, a kényelem, a berendezés és a tisztaság is.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Harmath Csaba, a kiadvány chief inspectora a budapesti bemutatón elmondta: szűk egy év alatt állították össze a kalauzt, és kiemelt céljuk volt a teljes ország lefedése, a Budapest-centrikusság enyhítése, valamint minél több minőségi vidéki étterem bemutatása.

Az éttermeket 1-től 20-ig terjedő skálán értékelték, ahol a 20 a lehető legjobb eredmény. A kiemelkedő teljesítményt nyújtó vendéglátóhelyeket szakácssapkákkal (Toques) is díjazták, amelyek száma 1 és 5 között mozoghat, és az étkezési élmény minőségét, valamint az étterem kreativitását tükrözi.

A 2025-ös értékelés szerint a legjobbra értékelt, 4 szakácssapkát kapott magyar éttermek: a Babel Budapest (17/20 pont), a Platán Gourmet Étterem (17,5/20 pont), a Rumour by Rácz Jenő (17/20 pont), a Salt (17/20 pont) és a Stand (18/20 pont). Az Év Séfje díjat Szulló Szabina (Stand/Stand 25) kapta.

A szerkesztők a sajtótájékoztatón elmondták, hogy az 5 szakácssapka a gyakorlatban egyfajta elérhetetlen célt jelent, amit a kalauz 60 éves történetében csak néhány étterem kapott meg, így kevés az esély arra, hogy a következő években Magyarországon is legyen ilyen díjazott. Hozzátették, hogy a tapasztalatok szerint ezek a csúcséttermek gyakran nem működtethetők nyereségesen.

A Gault&Millau étteremkalauz következő magyar kiadása várhatóan 2027 januárjában jelenik meg.
Címlapkép: Getty Images
1
2 hete
Új csodasorsjegy tarol Magyartországon: bődületes összegeket lehet vele nyerni, itt vannak a részletek
2
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 32. játékhéten
3
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 33. játékhéten
4
3 hete
Most közölte a HungaroMet: a monszun csak a kezdet, az Erin hurrikán elérte Magyarországot
5
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 34. játékhéten 2025-ben
