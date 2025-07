Meglepő fordulat: 4 hónapja bezárt, most újra kinyit a kultikus vidéki vendéglő

Négy hónap után újra kinyitott a Szenti család vendéglője a vásárhelyi Teleki utcán. A döntés mögött egészségügyi okok és makacs rezsiszámlák állnak – és bár az étterem továbbra is eladó, a törzsvendégek máris visszatértek.

Július 1-jén újranyitotta kapuit a Szenti család által üzemeltetett kisvendéglő, amely március 1-jén zárt be átmenetileg. A Teleki utcai étterem népszerűségét jól mutatja, hogy már az első napon elfogyott a gyümölcsleves, és a régi vendégek pillanatok alatt visszaszokták magukat a családias hangulathoz és házias ízekhez.

"Egészségügyi okokból döntöttünk úgy tavasszal, hogy ideiglenesen bezárunk, de azóta is jöttek a rezsiszámlák" – mesélte a Délmagyar.hu-nak Szenti Ferenc, miközben hagymát pucolt a másnapi pacalpörkölthöz. – "Állásban is majdnem annyi volt a rezsi, mint amikor ment a konyha, ezért úgy döntöttünk: ha már így is, úgy is fizetni kell, legalább legyen forgalom is."

A vendéglő eladásra is meghirdetésre került még tavasszal, de komoly érdeklődő azóta sem jelentkezett. – "Nem tagadom, nem lenne baj, ha jönne valaki, aki tovább vinné ezt a hagyományt. De addig is főzünk, amíg bírjuk" – tette hozzá a tulajdonos.

A vendéglő újranyitásának híre a közösségi médiában terjedt – a tulajdonos közleménye a Facebookon jelent meg, ezt vette észre elsőként Kovács Erika, a Délmagyarország újságírója, aki szintén törzsvendégnek számít. A nyitónapi menü: darálthúsleves, pásztortarhonya, rántott csirkemell petrezselymes burgonyával – az ízek és a fogadtatás alapján semmi nem változott.