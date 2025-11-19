2025. november 19. szerda Erzsébet
7 °C Budapest
VB selejtezők (Európa)
| | | |
VB selejtezők (Európa)
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Szabadtéri étterem tavasszal, Magyarország
HelloVidék

Pár hét és vége, egy csárdával ismét szegényebb lesz az ország: bezár a legendás cáki Csikó

HelloVidék
2025. november 19. 11:45

Szomorú fordulóponthoz érkezett Vas vármegye egyik legendás vendéglátóhelye: a Kőszegi-hegység szívében, a festői Cákon működő Csikó Csárda. Az étterem a Facebookon jelentette be, hogy 2025. december 15-én végleg bezárja kapuit. Bár a döntést a tulajdonosok fájó szívvel hozták meg, a csárda sorsa még nem pecsételődött meg: aki szeretné továbbvinni a több évtizedes hagyományt, most meg is vásárolhatja vagy akár ki is bérelheti az ikonikus helyet.

Nemrég még Libanapokat tartottak a Kőszegi-hegység ikonikus csárdájában, most azonban már a búcsúra készülnek. A Fő út melletti, Vas megyében és azon túl is közkedvelt Cáki Csikó Csárda Facebook-oldalán tette közzé a hírt, hogy 2025. december 15-én végleg bezárnak: 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

„Szeretnénk megköszönni, hogy részesei voltatok több éven át tartó vendégszeretetünknek, sajnálattal tájékoztatunk benneteket, hogy 2025. december 15-től az étterem kapuit fájó szívvel, de bezárjuk. (…) Köszönünk minden percet, amit nálunk töltöttetek!”

A bezárásig a csárda továbbra is nyitva tart: csütörtöktől vasárnapig 11–20 óra között még utoljára meg lehet látogatni.

Google mapsGoogle maps

Eladó vagy kiadó - ha valaki megmentené 

A vendéglátóhely a Jófogás ingatlanhirdetésében is felbukkant: 100 millió forintért most eladó, vagy 400 ezer forintért havonta bérelhető. A hirdetésből kiderül, hogy az épület kifejezetten jó adottságokkal rendelkezik:

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

  • 233 m² alapterület,
  • 35 m² pince,
  • 33 m² fedett terasz,
  • 110 m² fedett, zárt terasz,
  • mindezt 1038 m²-es telek veszi körül.

A hely értékét növeli, hogy Cák hangulatos, természetközeli település a Kőszegi-hegység lábánál, amely régóta kedvelt úti cél kirándulók és gasztronómiai turisták körében is.
Címlapkép: Getty Images
#ingatlan #turizmus #facebook #vendéglátás #gasztronómia #december #vendéglő #vendéglátóhely #kirándulás #eladás #kiadó #bezárás #hellovidék #vas #csárda

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:04
11:53
11:45
11:37
11:29
Pénzcentrum
Sokszázezer magyar retteg 2026-tól: kilátásban az anyagi csőd, nem is tudják, van-e innen kiút
Újabb mélyütés jöhet a magyar autóipari álomnak? Komoly válság érik, ezt nagyon nehéz lesz kivédeni
Rettenet, ahogy Magyarország teljesít ebben a gazdasági mutatóban: közelebb az államcsőd, mint gondoltuk?
Ilyen a birtokvédelem 2025-ben: így dobják ki a lakásbitorlókat a bűnvadászok Magyarországon
2026 igazán különleges lesz: évszázados élmény vár az emberiségre, csak pár órát kell utazni érte Budapestről
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 19. szerda
Erzsébet
47. hét
November 19.
Térinformatikai világnap
November 19.
Nemzetközi férfinap
November 19.
A vállalkozó nők világnapja
November 19.
A WC napja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Itt a rendelet, jön a 6 000 és 20 000 forint közötti kutyaadó 2026-tól: rengeteg gazdi nyúlhat a zsebébe
2
2 hete
Eldőlt, bezár a vidéki nagyváros legrégebbi étterme a Fő téren: kínai nyílik a patinás vendéglő helyén
3
2 hete
Ezen a csodálatos vidéki településen él a Szomszédok legendás Mágenheim Julija, Frajt Edit
4
2 napja
Ez több mint aggasztó: gyilkos viperát regisztráltak itthon, de több mérges kígyó is felbukkant
5
5 napja
Így spórolhatsz százezreket a kertben: újra hódít dédanyáink zseniális trükkje, csak egy árok kell hozzá
PÉNZÜGYI KISOKOS
Ex-lege biztosítás
olyan biztosítási jogviszony, amely nem szerződéskötéssel, hanem a jogszabály erejénél fogva automatikusan jön létre

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 19. 11:15
Hadat üzent Európának a britek új erős embere: a korábbi Brexit-megállapodás is mehet vele a kukába
Pénzcentrum  |  2025. november 19. 10:02
Rettenet, ahogy Magyarország teljesít ebben a gazdasági mutatóban: közelebb az államcsőd, mint gondoltuk?
Agrárszektor  |  2025. november 19. 11:31
Pénzt ad az állam a termelőknek, ha másik ágazatot választanak