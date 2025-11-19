„Akár az állomány 80%-a eltűnhet” – brutális pusztítást végez az új nyúlvírus Békés vármegyében. A járvány nemcsak az állományt, hanem a teljes helyi vadgazdálkodást is...
Pár hét és vége, egy csárdával ismét szegényebb lesz az ország: bezár a legendás cáki Csikó
Szomorú fordulóponthoz érkezett Vas vármegye egyik legendás vendéglátóhelye: a Kőszegi-hegység szívében, a festői Cákon működő Csikó Csárda. Az étterem a Facebookon jelentette be, hogy 2025. december 15-én végleg bezárja kapuit. Bár a döntést a tulajdonosok fájó szívvel hozták meg, a csárda sorsa még nem pecsételődött meg: aki szeretné továbbvinni a több évtizedes hagyományt, most meg is vásárolhatja vagy akár ki is bérelheti az ikonikus helyet.
Nemrég még Libanapokat tartottak a Kőszegi-hegység ikonikus csárdájában, most azonban már a búcsúra készülnek. A Fő út melletti, Vas megyében és azon túl is közkedvelt Cáki Csikó Csárda Facebook-oldalán tette közzé a hírt, hogy 2025. december 15-én végleg bezárnak:
„Szeretnénk megköszönni, hogy részesei voltatok több éven át tartó vendégszeretetünknek, sajnálattal tájékoztatunk benneteket, hogy 2025. december 15-től az étterem kapuit fájó szívvel, de bezárjuk. (…) Köszönünk minden percet, amit nálunk töltöttetek!”
A bezárásig a csárda továbbra is nyitva tart: csütörtöktől vasárnapig 11–20 óra között még utoljára meg lehet látogatni.
Eladó vagy kiadó - ha valaki megmentené
A vendéglátóhely a Jófogás ingatlanhirdetésében is felbukkant: 100 millió forintért most eladó, vagy 400 ezer forintért havonta bérelhető. A hirdetésből kiderül, hogy az épület kifejezetten jó adottságokkal rendelkezik:
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
- 233 m² alapterület,
- 35 m² pince,
- 33 m² fedett terasz,
- 110 m² fedett, zárt terasz,
- mindezt 1038 m²-es telek veszi körül.
A hely értékét növeli, hogy Cák hangulatos, természetközeli település a Kőszegi-hegység lábánál, amely régóta kedvelt úti cél kirándulók és gasztronómiai turisták körében is.
Tovább nőtt a fokozottan védett kerecsensólyom hazai költőállománya – így a turulpárok száma mára meghaladja a kétszázat!
Festetics IV. György 1940. november 18-án jött a világra, és bár ma már Bécsben él, gyermekkorának első évei és családtörténetének meghatározó fejezete Keszthelyhez kötik.
Sokkolta a kisvárost a hír: 27 év után bezár a meseszép, ikonikus tóparti étterem - mégis mi történt?
Komoly változás előtt áll a tapolcai vendéglátás: bezár ugyanis az ikonikus Hotel Gabriella & Vízimalom Étterem a tóparton. Mi lesz ezután? – kérdezik sokan.
Ez a gyönyörű ezüstfenyő lesz idén Magyarország karácsonyfája: a Nyírségből érkezik a Kossuth térre a 23 méteres óriás
Ibrányból érkezik a Kossuth térre Magyarország karácsonyfája idén. Az Országgyűlés Hivatala 31 felajánlásból választotta ki.
Néhány hete még a teljesen kiszáradt Fátyol-vízesés képe járta be a magyar sajtót, mostanra azonban újra teljes pompájában látható az ország egyik legismertebb természeti csodája.
Eger karácsonyi vására 2025-ben is számos izgalmas programmal csalogat, a város szívébe igazi ünnepi hangulattal készülnek. Adventi programajánlóra fel!
Van egy jó és egy rossz hírünk: szűkülnek ugyan a horgászati lehetőségek a Balatonnál, de a jegyárak szerencsére alig változnak. Mutatjuk a részleteket!
Ezt sokan nem tudták: súlyos betegséget is jelezhet, ha ezt csinálja a macskád vagy a kutyád - vidd azonnal állatorvoshoz!
Kamillo, a teltkarcsú 12 kg-os main coon cica, hirtelen szokatlanul sokat kezdett inni. Gazdái azonnal állatorvoshoz vitték, és a vérvizsgálat kimutatta: a cica bizony cukorbeteg.
A Bem és a Wesselényi utcákban lesz áramszünet, nyolc órán keresztül tart majd.
Kész horror, mennyibe kerül egy idős eb: havi 50–60 ezer csak a gyógyszere – Siófokon már nyugdíjalapot indítanak
Szívszorító lépés Siófokon: nyugdíjalapot hoztak létre az idős, beteg kutyáknak – senki sem vállalja őket, havi 50 ezres gyógyszerköltség terheli őket
Meglepő és egyben aggasztó észlelések kerültek fel a hazai herpetológiai térképre: keresztes vipera és több kaszpi haragossikló is feltűnt Magyarországon.
Nem létező fajként azonosította a dunai horgász a zsákmányát – kiderült, hogy egészen másról van szó.
Egy hatalmas köd miatt két horgász nem tudott kijutni a partra a Balatonon, így a vízimentők segítségét kérték.
Kritikus hetek jönnek a kiskertekben: a hazai szakértő szerint ezt muszáj most meglépni a fagyok ellen
A HelloVidék most szakember segítségével összegyűjtötte, mit érdemes még mindenképp elvégezni a kiskertben, mielőtt megérkeznek a tartós mínuszok.
Kóstoltad már a pityókás kenyeret? Ehhez a recepthez kovász sem kell, egyszerű élesztővel elkészíthető, ráadásul a hosszas hajtogatást, többszörös kelesztést is megspórolhatod.
Ilyen pazarságot ritkán látni: eladó Szeged egyetlen úszó lakóotthona, amihez romkocsma és mozi is tartozik
Szeged legendás Tisza-parti helyszíne most eladó: vele a város egyetlen úszó lakóhajója, hozzá egy romkocsma és egy szabadtéri mozi, mind új gazdára vár. De vajon...
Így spórolhatsz százezreket a kertben: újra hódít dédanyáink zseniális trükkje, csak egy árok kell hozzá
Van egy régi falusi praktika, amitől újraéled a talaj, és a zöldségeid is meghálálják. Nincs hozzá szükség komposztládára, csak egy ásóra és egy kis észre.
Az ország legnagyobb vidéki könyvünnepe startol: Szörényi Levente és Szabó T. Anna ott lesz – és te?
Darvasi László, Vámos Miklós - még néhány név a sztárvendégek közül. A Győri Könyvszalonra idén is érdemes lesz kilátogatni, hiszen a könyvújdonságok mellett számos remek...
-
Legendák a polcokon: vasárnapig akár közel féláron kaphatók a Lidl vásárlók legkedveltebb termékei
A friss vajas croissant és a Milbona kávés tejitalt november 16. vasárnapig jelentős kedvezménnyel lehet megvásárolni.
-
Nyakunkon a Black Friday, egyszer használatos bankkártyával lehet a legbiztonságosabb az online fizetés
A Gránit Bank ügyfélkörének digitális affinitását jelzi, hogy körükben az egyszer használatos kártya (EHK) használata még magasabb, az ügyfelek harmada él ezzel a lehetőséggel.
-
Három bankot is felvásárolt, most már a tőzsdére lépne a magyar közösségi bank
A Pénzcentrum Fáy Zsoltot, a MagNetbank elnökét az elmúlt évek akvizícióiról, a növekedési tervekről, közösségi bankolásról, de a permakultúrális gazdálkodásról is kérdezte.
-
HL: Az öngondoskodás nem végrendelet – így adhat valódi védőhálót a családjának (x)
A legtöbben úgy gondolkodnak az öngondoskodásról, mint megtakarításról vagy jól megírt végrendeletről.