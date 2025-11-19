Pár hét és vége, egy csárdával ismét szegényebb lesz az ország: bezár a legendás cáki Csikó

Szomorú fordulóponthoz érkezett Vas vármegye egyik legendás vendéglátóhelye: a Kőszegi-hegység szívében, a festői Cákon működő Csikó Csárda. Az étterem a Facebookon jelentette be, hogy 2025. december 15-én végleg bezárja kapuit. Bár a döntést a tulajdonosok fájó szívvel hozták meg, a csárda sorsa még nem pecsételődött meg: aki szeretné továbbvinni a több évtizedes hagyományt, most meg is vásárolhatja vagy akár ki is bérelheti az ikonikus helyet.

„Szeretnénk megköszönni, hogy részesei voltatok több éven át tartó vendégszeretetünknek, sajnálattal tájékoztatunk benneteket, hogy 2025. december 15-től az étterem kapuit fájó szívvel, de bezárjuk. (…) Köszönünk minden percet, amit nálunk töltöttetek!”

A bezárásig a csárda továbbra is nyitva tart: csütörtöktől vasárnapig 11–20 óra között még utoljára meg lehet látogatni.

Eladó vagy kiadó - ha valaki megmentené

A vendéglátóhely a Jófogás ingatlanhirdetésében is felbukkant: 100 millió forintért most eladó, vagy 400 ezer forintért havonta bérelhető. A hirdetésből kiderül, hogy az épület kifejezetten jó adottságokkal rendelkezik:

233 m² alapterület,

35 m² pince,

33 m² fedett terasz,

110 m² fedett, zárt terasz,

mindezt 1038 m²-es telek veszi körül.

A hely értékét növeli, hogy Cák hangulatos, természetközeli település a Kőszegi-hegység lábánál, amely régóta kedvelt úti cél kirándulók és gasztronómiai turisták körében is.