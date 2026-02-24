Fáradt olajjal kente be a fákat a hódok ellen egy egri lakos: durva környezetszennyezés lett a vége

Lakossági bejelentés nyomán vonultak ki a tűzoltók az Eger felnémeti városrészébe, miután olajszennyezés jelent meg az Eger-patak vizén. A hatóságok rövid időn belül azonosították a forrást: egy helyi lakos a patakparti fákat fáradt motorolajjal kente be, hogy megakadályozza a hódok rágását.

A talajba beszivárgó olaj azonban a vízfolyásba jutott, és jelentős környezetkárosítást okozott. Több szervezet is dolgozott a szennyezés felszámolásán. A beavatkozásban a katasztrófavédelem, a vízügyi szakemberek, az önkormányzat munkatársai és a tűzoltók vettek részt. A patakba olajfelfogó hurkákat helyeztek ki, eltávolították a szennyezett talajt, és megkezdték a vízminőség helyreállítását célzó intézkedéseket. A munkálatok másnap is folytatódtak - írta az Eger.hu.

A hatóságok a történtek miatt büntetőeljárást kezdeményeztek környezetszennyezés gyanújával. Az egri önkormányzat pedig közleményben hívta fel a figyelmet arra, hogy fáradt olaj vagy bármilyen vegyi anyag használata természetes vízfolyások, part menti élőhelyek vagy fák „védelmére” szigorúan tilos és súlyosan jogsértő. Egy ilyen beavatkozás akár több kilométeres vízszakasz élővilágát is veszélyeztetheti.

Miért jelentek meg a hódok, és hogyan lehet normálisan védekezni a fákat?

Az utóbbi időszakban több lakossági panasz érkezett a hódok jelenlétével kapcsolatban. Az eurázsiai hód egykor őshonos volt a Kárpát-medencében, de a 18. század végére szinte teljesen kipusztították. Az 1990-es évek végén indult visszatelepítési programoknak köszönhetően ma már 8–10 ezer példány él Magyarországon, köztük Eger térségében is.

A hódok úgynevezett ökoszisztéma-mérnökök: gátépítéssel és vízvisszatartással új élőhelyeket hoznak létre, amelyek növelik a biodiverzitást. Jelenlétük ugyanakkor konfliktusokat is okozhat, például fák kidöntésével vagy vízszintemeléssel.

Az önkormányzat az Egri Vízügyi Szakaszmérnökség és az Agria Tűzoltó és Mentő Szervezet szakembereivel közösen bejárást tartott az érintett patakszakaszokon. A felmérés során megvizsgálták a hódgátak esetleges elbontásának ütemezését, ellenőrizték a megrágott, balesetveszélyessé vált fák állapotát,

átvizsgálták az Eger- és a Tárkányi-patak műtárgyait. A tapasztalatok szerint a fém- vagy erős műanyag hálóval körbetekert fatörzseket a hódok nem rágják meg. Ez a módszer hosszú távon is hatékony és költségtakarékos megoldásnak számít, ezért az önkormányzat ezt javasolja az érintett ingatlantulajdonosoknak.

A városvezetés ugyanakkor hangsúlyozza: a hódok jelenléte természetes folyamat, amelyhez alkalmazkodni kell, ugyanakkor az élet- és vagyonbiztonság védelme elsődleges szempont. A beavatkozások minden esetben szakmai egyeztetés után történnek. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy problémák esetén ne alkalmazzanak saját, szakszerűtlen módszereket, hanem forduljanak a hatóságokhoz.


















