2025. október 27. hétfő Szabina
9 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Fotó: Ingatlanbazar.com
HelloVidék

Eladó a Balaton-felvidék ikonikus betyáros csárdája: leesik az állad, mennyiért kínálják a Répa Rozit

HelloVidék
2025. október 27. 17:15

A Balaton-felvidék egyik legkedveltebb csárdája új gazdát keres – teljes berendezéssel, vendégkörrel és hamisítatlan magyar hangulattal együtt. A Répa Rozi évek óta a hagyományos magyar ízek egyik fellegvára volt a Balaton-felvidéken. 

Ha valaha is megfordultál a Balaton-felvidéken, jó eséllyel hallottál már a Répa Rozi csárdáról – arról a helyről, ahol a házias ízek, a barátságos kiszolgálás és a nosztalgikus vidéki hangulat találkozik. Most azonban új fejezet kezdődhet a nemesvitai étterem életében: a közkedvelt csárda eladó, méghozzá teljes felszereléssel, működő vendégkörrel és modern technikai háttérrel.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A mintegy 200 négyzetméteres vendégtér cserépkályhával, rusztikus fa bútorokkal és tágas elrendezéssel várja vendégeit, a szintén 200 négyzetméteres konyha pedig minden igényt kielégítően felszerelt. A csárda működését egy 50 kW-os napelemes rendszer is segíti, ami nemcsak környezetbarát, de gazdaságos megoldás is.

A komplexumhoz egy különálló, kétszobás apartman is tartozik, saját konyhával és fürdőszobával – tökéletes a tulajdonos vagy a személyzet számára. A vendégeknek 80 férőhelyes parkoló biztosít kényelmes érkezést, míg a szomszédos látványkonyha-placc kiváló lehetőséget ad rendezvények, gasztroesemények vagy akár főzőshow-k lebonyolítására - derült ki a Veol.hu cikkéből.

A csárda 290 millió forintos irányáron kerül piacra, a teljes berendezéssel, gépészettel és konyhai eszközökkel együtt.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Címlapfotó: Ingatlanbazar.hu
Címlapkép: Getty Images
#étterem #ingatlan #turizmus #vendéglátás #beruházás #gasztronómia #magyar #eladás #hellovidék #balaton-felvidék #csárda

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:31
17:15
17:07
16:49
16:33
Pénzcentrum
Mától 2026-ig ingyen dolgozik minden magyar nő: egyre komolyabb a bérszakadék itthon
Így juthatsz el fillérekért a legszebb európai adventi vásárokba 2025-ben: nagyon fogynak a helyek
Döbbenet: ezeken a hazai településeken kockázatos este egyedül sétálni az utcán
Kiderült a féltve őrzött igazság a magyarországi rezsiárakról: erről minden csekkbefizetőnek tudnia kell
Mi folyik itt? Ez a 10 éves népautó drágább ma, mint az újkori ára: jól járhat, aki vigyázott rá
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 27. hétfő
Szabina
44. hét
Október 27.
Az iskolai könyvtárak világnapja
Október 27.
Az audiovizuális örökség világnapja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Elvonultan él, itt lelt menedékre a Halhatatlanok Társulatának új tagja: “A lelkem mélyén vidéki ember vagyok”
2
6 napja
Ezen a vidéki településen él Dietz Gusztáv és felesége, Laky Zsuzsi: már tervezik álomházukat
3
3 hete
Megszereztük a palócleves eredeti receptjét: kevesen tudják, hogy valójában így készül
4
3 hete
Kiégtek a multinál, és jurtába költöztek a Balaton-felvidéken – videón mutatják meg új életüket
5
2 hete
Ennyi volt, lehúzza a rolót Csernus Imre egri étterme: kiderült, ez nyílik majd a helyén
PÉNZÜGYI KISOKOS
Vagyon biztosítás
a biztosítottak saját tulajdonú (vagy kezelésükben lévő), illetve felelősségi körükbe tartozó, a vagyontárgyakat és a vagyoni érdekeket érintő és a biztosítható károk fedezetét szolgáló biztosítási fajtákat (módozatokat) és egyedi biztosításokat foglalja magában. (Vagyonbiztosítást az köthet, aki a vagyontárgy megóvásában érdekelt.)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 27. 15:59
Döbbenet: ezeken a hazai településeken kockázatos este egyedül sétálni az utcán
Pénzcentrum  |  2025. október 27. 13:04
Kiderült a féltve őrzött igazság a magyarországi rezsiárakról: erről minden csekkbefizetőnek tudnia kell
Agrárszektor  |  2025. október 27. 16:28
Egyre több magyar gazda váltana: ezt termelnék a gabonák helyett