Eladó a Balaton-felvidék ikonikus betyáros csárdája: leesik az állad, mennyiért kínálják a Répa Rozit

A Balaton-felvidék egyik legkedveltebb csárdája új gazdát keres – teljes berendezéssel, vendégkörrel és hamisítatlan magyar hangulattal együtt. A Répa Rozi évek óta a hagyományos magyar ízek egyik fellegvára volt a Balaton-felvidéken.

Ha valaha is megfordultál a Balaton-felvidéken, jó eséllyel hallottál már a Répa Rozi csárdáról – arról a helyről, ahol a házias ízek, a barátságos kiszolgálás és a nosztalgikus vidéki hangulat találkozik. Most azonban új fejezet kezdődhet a nemesvitai étterem életében: a közkedvelt csárda eladó, méghozzá teljes felszereléssel, működő vendégkörrel és modern technikai háttérrel.

A mintegy 200 négyzetméteres vendégtér cserépkályhával, rusztikus fa bútorokkal és tágas elrendezéssel várja vendégeit, a szintén 200 négyzetméteres konyha pedig minden igényt kielégítően felszerelt. A csárda működését egy 50 kW-os napelemes rendszer is segíti, ami nemcsak környezetbarát, de gazdaságos megoldás is.

A komplexumhoz egy különálló, kétszobás apartman is tartozik, saját konyhával és fürdőszobával – tökéletes a tulajdonos vagy a személyzet számára. A vendégeknek 80 férőhelyes parkoló biztosít kényelmes érkezést, míg a szomszédos látványkonyha-placc kiváló lehetőséget ad rendezvények, gasztroesemények vagy akár főzőshow-k lebonyolítására - derült ki a Veol.hu cikkéből.

A csárda 290 millió forintos irányáron kerül piacra, a teljes berendezéssel, gépészettel és konyhai eszközökkel együtt.

Címlapfotó: Ingatlanbazar.hu