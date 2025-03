Kész, vége, bezár a Fő tér közeli kultikus vidéki étterem: belefáradtak, nincs tovább

Hamarosan megint egy ikonikus hellyel kevesebb lesz Szombathelyen, végleg bezár a Gekko Pub – közel 21 év után búcsúzik az ikonikus, Fő tér közeli vendéglátóhely.

Húsz év működés után lehúzza a rolót Szombathely egyik ikonikus vendéglátóhelye, a Gekko Pub – jelentették be a tulajdonosok a hely hivatalos Facebook-oldalán. A közlemény szerint a vendégek május 4-én, vasárnap nyitják ki utoljára a pubot.

"A két évtized alatt rengeteg szép emléket és közös pillanatot éltünk meg Veletek. Hálásak vagyunk mindenkinek, aki velünk tartott ezen az úton, és részese volt ennek a különleges közösségnek" – írták a tulajdonosok. A döntés hátterében személyes okok állnak: a csapat úgy határozott, szeretnének több időt a családjukkal tölteni, illetve új irányokba elindulni.

A bezárást követően az üzlethelyiség kiadóvá válik, így a vállalkozó szellemű érdeklődők előtt nyitva áll a lehetőség, hogy új életet leheljenek a jól bejáratott helyszínbe. A Gekko Pub évek óta stabil szereplője volt a szombathelyi vendéglátásnak, sokak számára pedig nemcsak egy étterem, hanem találkozóhely is volt.

Nincs könnyű helyzetben a vidéki vendéglátás

Az elmúlt időszakban több vendéglátóhely és számos belvárosi üzlet vált eladóvá vagy kiadóvá Szombathelyen. Ahogy a HelloVidék is beszámolt róla, hogy eladó a legendás Május 1 Étterem, a Park Hotel Pelikán, a Savaria Hotel is. Legutóbb a hapártiak kedvenc helye, az óriási adagokról íres Szőlőskert Vendéglő is felkerült a listára.

Az Ingatlan.com-on böngészve mi magunk is meglepődtünk: jelenleg 12 vendéglátóipari egységet kínálnak eladásra Szombathelyen. Köztük van a város egyik legjobb pizzériájaként számon tartott Sörpatika is, amely új tulajdonosát keresi. A hangulatos, romkomos belső udvaráról is ismert söröző több mint 20 éve működik már Szombathely belvárosában. A nagy forgalmú pub-pizzériát most 174,9 millió forintért kínálják eladásra.

Az eladó vagy kiadó helyiségek hátterében sokféle ok húzódhat meg, ám egy dolog biztos: a vendéglátóipar jelenleg nehéz helyzetben van. A helyzete jelenleg kettős: míg Budapest egyre népszerűbb a turisták körében, és gasztronómiai kínálata évről évre bővül, addig a vidéki éttermek sok esetben alacsony kereslettel, gazdasági nehézségekkel és kulturális akadályokkal küzdenek - nyilatkozta Herczeg Zoltán, a Dining Guide TOP100 Étteremkalauz felelős kiadója nemrégiben a Pénzcentrumnak.