női kéz érintése puha rózsaszín virágok virágzó fa közös oleander tavaszi virágzás botanikus kert Nerium oleander
HelloVidék

Sokan elkövetik ezt a végzetes hibát a leanderrel: ezen a trükkön múlhat az idei dús virágzás

Pais-Horváth Szilvia
2026. március 11. 15:15

Az elmúlt napokban mintha téli álmából ébredtek volna a leander-tulajdonosok is, a közösségi médiában sorra érkeznek a kérdések: érdemes már kivinni a növényeket a szabadba, és mikor álljunk neki a tavaszi metszésnek? Jó hír: senki nem késett le semmiről! A leanderek gondozása viszonylag egyszerű, néhány apró trükk betartásával pedig egész nyáron át dús virágzásban gyönyörködhetünk. Nézzük, a szakemberek szerint mik a legfontosabb praktikák!

A leander, más néven babárrózsa, idehaza az egyik legkedveltebb dísznövényünk, és nem véletlenül: teraszon és a kertben is egyaránt mutatós. Gondozásához különösebb kertészeti tudomány sem szükséges, csupán néhány fontos szempontot érdemes betartani. Egyszerre gyönyörű és mérgező, így óvatosan, de örömmel tarthatjuk otthonainkban.

Ha télen védett helyen pihenhet, hosszú éveken át örvendeztethet meg bennünket színes virágaival. Fontos azonban, hogy mikor visszük ki a szabadba, és mikor, hogyan állunk neki a metszésnek. Gondozása alapvetően egyszerű, de néhány praktikus tippet mindenképp érdemes megfogadni – erről is mesélt a HelloVidéknek Kósa Dániel kertészmérnök.

A Földközi-tenger partvidékétől egészen Indiáig elterjedt

A leanderek magassága a nemesített fajtáknál 1,5–3 méter között változhat. Fás szárú, örökzöld cserjéről van szó, levelei hosszúkásak, vastagok, sötétzöldek, hármasával állnak a száron. Virágaik lehetnek szimplák vagy teltek, és május végétől, június elejétől kezdve nyílnak. Színük változatos: a fehértől a bordóig rengeteg árnyalatban pompázhatnak. Termése hüvelytermés, gyökérzete erős és mélyre hatoló, így a szárazságnak jól ellenáll 

Nem válogat a talajban, de legjobban a meszes, kötött talajokon fejlődik. Bár kevés öntözést igényel, a rendszeres vízadagokkal nagy zöldtömeget és dúsabb virágzást érhetünk el. A fagyokra viszont érzékeny, ezért a tartósan hideg helyeken teleltetésre van szükség. Bizonyos fajták – a termesztők tapasztalatai szerint – akár -3–-5 Celsius-fokig is kibírják a hideget, ha az nem tartós – mondta el a HelloVidéknek Kósa Dániel kertészmérnök, aki még hozzátette:

Napos, meleg helyen érzik magukat a legjobban, és a fejlődési, valamint virágzási időszakban hetente érdemes tápoldatozni. A tápoldatban a nitrogén serkenti a növekedést, míg a foszfor a virágzást – de nem kell túl szigorúan ragaszkodni az arányokhoz. A kertészmérnök ugyanakkor kiemelte: a teleltetést +5–10 Celsius-fokon, minimális fénnyel kell megoldani, így a leander egészségesen vészelheti át a telet, és tavasszal újult erővel virágozhat.

Mi a teendő tavasszal, teleltetés után a leanderrel? Hogyan álljunk neki metszeni?

Amikor a leandert teleltetésből visszahozzuk, fontos, hogy fokozatosan szoktassuk hozzá a kinti klímához. Kezdjük a vízadag növelésével, majd lassan emeljük a tápoldat mennyiségét is, hogy a növény újult erővel kezdhesse a nyarat. 

Tavasszal gyakran szükséges a metszés is. Elsőként távolítsuk el az elhalt részeket az élő szövetig, és ha kell, ritkítsuk meg a lombozatot. A túl hosszú ágakat érdemes visszavágni, ekkor formálhatjuk a növény alakját is. Fontos szabály, hogy a bimbók az ágak végén találhatók: ne vágjuk le a hajtások csúcsait, mert így kevesebb virág lesz a nyáron. Az előző évi virágokból fejlődött termést hagyjuk meg, mert ott a következő évben új bimbókat hoz a leander. Ha ifjító metszést végzünk, az egész ágat visszavághatjuk kb. 15 centiméterre – így friss hajtások törnek elő.

@otthonkertbarkacs

♬ eredeti hang - otthonkertbarkács

Rendszeres tavaszi metszés – lépésekben:

  • Vágjuk le a túl hosszú vagy gyenge ágakat a fő hajtásokról.
  • Kerüljük a leander ágvégi bimbóinak vagy terméseinek eltávolítását.
  • Mindig viseljünk kesztyűt: a leander nedve irritálhatja a bőrt.
  • A nyár folyamán is bátran eltávolíthatjuk a nem kívánt hajtásokat, hogy a növény szellősebb és virágosabb legyen.

Ezekkel a praktikákkal a leander egész nyáron gazdagon virágzó és egészséges marad. De ha esetleg elrontottuk magát a teleltetést, sem biztos, hogy ki kell dobnunk a növényeket: nem minden rész pusztult el, ami elsőre elfagyottnak tűnik. Az alábbi videóban erre is hasznos tanácsokat kaphatsz.

@novenybirodalom

♬ eredeti hang - Növénybirodalom

Időnként érdemes átültetni!

A leander, ha jól érzi magát, nagyon gyorsan képes növekedni, ezért érdemes 2-3 évente átültetni. Ha azt látjuk, hogy a gyökerei átszőtték a nevelőközeget, akkor feltétlenül ültessük át. Az átültetés során a gyökérzetet akár 10- 20 %-kal is megnyeshetjük, és ekkor metsszük meg alaposan az ágait is. A cserép aljára tegyünk mosott kavicsot, hogy ne álljon meg a víz a cserépben, a pangó víz ugyanis nagyon nem tesz jót a leandernek.

Átültetés akkor szükséges, ha a cserepet teljesen benőtte a gyökérzet, ekkor válasszunk egy nagyobb cserepet, és egy éles kés segítségével minimálisan faragjuk körbe a földlabdát.

Ha megritkítjuk a gyökeret, akkor szükség van a lombozat visszanyírására is, ekkor mintha ifjítanánk 15 centire vágjuk vissza az erősebb hajtásokat, hogy a lombozat 2/3-a maradjon meg. Ültetéshez használjunk jó minőségű talajt, de ügyeljünk, hogy a tőzeges talaj savanyú kémhatású, és a leanderek a meszes kötött talajokon érzik jól magukat. Egy kis hamu jó szolgálatot tehet hogy lúgosítsuk a közeget. Az átültetés után a nitrogén és foszfor túlsúlyos tápoldatot adagoljuk nekik a tenyészidőszak alatt.

Növényvédelem – mire figyeljünk?

A leanderek növényvédelme nem bonyolult, de odafigyelést igényel. Sokszor nem is fertőzéssel, hanem egyszerű tápanyaghiánnyal találkozunk, ezért érdemes mindig alaposan megfigyelni a növényt. A leggyakoribb kártevők a pajzstetvek, levéltetvek és takácsatkák. Ellenük rovarölő permettel védekezhetünk, a kezelést 2–3 hetente ismételve. Ha két kezelés után sem szűnik a probléma, érdemes más hatóanyagú szert alkalmazni, hogy a kártevők ne alakítsanak ki rezisztenciát.

A kártevők gyakran betegségeket is terjeszthetnek, amelyeket könnyen összekeverhetünk a vízhiány okozta tünetekkel, például a levélperzselődéssel. Meleg, párás időben a gombás fertőzések is megjelenhetnek, ezért érdemes a rovarölő permetezéssel egy menetben megelőző gombaölő kezelést is alkalmazni.

A leanderek egyik legnagyobb ellensége a leanderrák, amelyet egy baktérium okoz. Sajnos teljes gyógymód nincs rá, de rendszeres rezes gombaölő kezeléssel megelőzhető, vagy már jelenléte esetén metszéssel kombinálva kordában tartható – tanácsolta Kósa Dániel kertészmérnök.

Néhány hasznos tipp a leandervásárláshoz

Ha leandert szeretnénk vásárolni, érdemes néhány szempontot figyelembe venni, hogy a növény egészségesen nőjön és gazdagon virágozzon.

  • Egészséges növény – Válasszunk életerős, betegségmentes példányt. Kerüljük a sárga vagy elszáradt levelekkel rendelkező növényeket.
  • Gyökérzet – Ellenőrizzük, hogy a gyökerek egészségesek és jól fejlettek-e. A túl szorosan csomagolt gyökerek arra utalhatnak, hogy a növénynek több helyre van szüksége.
  • Levelek – A levelek legyenek sötétzöldek és épek. A foltos vagy sérült levelek betegséget jelezhetnek.
  • Virágok – Ha lehet, válasszunk olyan növényt, amely már virágzik, így biztosak lehetünk a kívánt színben és formában.
  • Növény mérete – Figyeljünk a növény méretére és arra, hogy mennyi hely áll rendelkezésünkre otthon a neveléséhez.
  • Talaj és edény – Győződjünk meg arról, hogy a növényhez megfelelő méretű és jó vízelvezetésű edényt választunk, és tápanyagban gazdag talajt biztosítunk számára.

Ezekkel a szempontokkal könnyen kiválaszthatjuk a kertünk vagy erkélyünk új díszét, amely évekig örvendeztet majd virágaival.

Te is könnyedén szaporíthatod! 

A leandert legkönnyebben félfás hajtásokkal tudjuk szaporítani. Ez azt jelenti, hogy a levágott vesszőket vízbe állítva gyökereztetjük. A legjobb eredményt meleg, napos helyen érhetjük el. Amikor a hajtásokat levágjuk, ügyeljünk rá, hogy a levelek felületének körülbelül kétharmadát eltávolítsuk. Így csökkentjük a párologtatást, és a vesszők nem száradnak ki, amíg gyökeret nem eresztenek.

Amikor a hajtások már gyökeret növesztettek, óvatosan ültessük el őket tápanyagban gazdag, de laza talajba. Tömörítsük finoman a földet, hogy ne sérüljenek a friss gyökerek. A fiatal növényeket meleg, napos, viszonylag páradús helyre tegyük, ahol biztonságosan fejlődhetnek – tanácsolta a HelloVidéknek még Kósa Dániel kertészmérnök.
Címlapkép: Getty Images
#szabadidő #kert #kertészet #növény #természet #kertészkedés #hellovidék #termesztés #kerti növények #hobbikertész #növények

