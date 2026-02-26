Csütörtökön napos, csapadékmentes idő várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 7 és 13 fok között alakul.
Közel másfél éve nem látott árhullám jöhet: látványosan áradnak a folyók Magyarországon
Magas a vízállás Győrben, mind a Rába, mind a Mosoni-Duna szintje jelentősen emelkedett az elmúlt hetekben. Árvízi védekezésre ugyanakkor a jelenlegi előrejelzések szerint nem lesz szükség, a tetőzés a napokban várható.
Egy hónappal ezelőtt még alig volt víz a medrekben, most viszont látványosan megemelkedett a vízszint a Győr térségében - írta a Kisalföld. A legfrissebb előrejelzések szerint közel másfél éve nem tapasztalt árhullám vonulhat le a Duna magyarországi szakaszán, amely február utolsó napjaiban tetőzhet a régióban.
A vízszint-emelkedés hátterében az áll, hogy az elmúlt napokban jelentős mennyiségű csapadék hullott a vízgyűjtő területeken, nagyrészt hó formájában. A hirtelen felmelegedés gyors olvadást indított el, ami megdobta a folyók vízhozamát.
A Rába Győrnél szerda délelőtt 362 centiméteren állt, a tetőzést estére 377 centiméternél várják. A vízhozam másodpercenként 71 köbméter. A számítások szerint a vízszint az I. fokú árvízvédelmi készültség szintje alatt marad, így védekezési intézkedésekre egyelőre nincs szükség.
A Mosoni-Duna szintje szintén magas, a part menti szakaszokon látványosan megemelkedett a víz. A megáradt folyók különleges látványt nyújtanak: a víz visszahódította a part menti területeket, a sodrás erősebb a megszokottnál.
2,5–3 méteres vízszintemelkedés várható a Duna magyar szakaszán
Az elmúlt napok csapadékos időjárása és a hirtelen felmelegedés miatt árhullám indult el a Duna vízgyűjtőjén is, miután a mediterrán ciklonból hullott vastag hótakaró az alacsonyabban fekvő területeken gyors olvadásnak indult - írta az Időkép.
A szakemberek szerint ugyanakkor a korábbi alacsony vízállás miatt a 2,5–3 méteres vízszintemelkedés sehol sem éri el az árvízvédelmi készültségi szintet; Budapesten péntekre, mintegy 500 centiméter körüli vízállással várható a tetőzés, míg a felsőbb szakaszokon – például Nagybajcsnál – már le is vonult a hullám, az elsőfokú szint alatt maradva.
Mikor lesz a bajai vásár 2026-ban? - Minden, amit már tudni lehet a bajai hídivásár, Éjszakai Bazár, termelői vásárok kapcsán
A Bajai Éjszakai Bazár kiváló program a kimozdulásra vágyóknak is, nemcsak helyi termelők termékeit lehet megvásárolni itt, hanem találkozni, beszélgetni, enni-inni, és nézelődni.
Az ázsiai lódarázs után újabb inváziós faj, az ázsiai kis méhatka fenyegeti a magyar méhészeket. Bár a parazita még nem jelent meg hazánkban, a szakemberek...
A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület szavazásán a zengőlegyek nyerték el az Év beporzója címet 2026-ban.
Február végén látványos mederkarbantartási munkálatok kezdődnek: indul a balatonberényi szabadstrand rehabilitációja.
Új, eddig ismeretlen parazitafajokat mutattak ki magyar kutatók a Balaton vízrendszerében és több hazai halgazdaságban.
Mikor lesz a szekszárdi vásár 2026-ban? Itt van minden dátum, Szekszárd vásár helyszíne és minden más fontos tudnivaló
A szekszárdi vásár 2026-ban is minden hónap második és negyedik hétvégéjén lesz megtartva, egyetlen kivétel a december hónap.
Évek óta üresen állnak Nyugat-Magyarország határátkelői, az épületek állapota egyre tragikusabb. Bár a kormány a felújításról vagy a lebontásról döntött, azóta sem történt semmi.
A Balaton alacsony vízszintje sokakban kelt aggodalmat, a szakértők szerint azonban nem ez jelenti a legnagyobb kihívást.
Lakossági bejelentés nyomán vonultak ki a tűzoltók az Eger felnémeti városrészébe, miután olajszennyezés jelent meg az Eger-patak vizén.
Sokáig úgy tűnt, a szántódi gyermeküdülő is lassan elenyészik, hogy átadja a helyet egy újabb luxuslakópark-beruházásnak. Ehelyett azonban teljesen más történt.
Újabb fordulatot vett a legendás Seuso-kincs története: a Balaton térsége környékén ígéretes nyomokra bukkantak a régészek.
Jelentős fejlesztés várhat Mórahalomra: a település egyedi elbírálás alapján felmentést kaphat a plázastop-szabályozás alól, ami megnyithatja az utat egy új beruházás előtt.
A tapasztalt szolnoki vadász elmondta: három évtizede járja a terepet, és bár sok kidobott holmival találkozott már, ilyet még soha sem látott.
Meglépték, áremelés jön a kedvelt vidéki pláza parkolójában: ennek sokan nem fognak örülni, jövő héttől élesedik
Március másodikától már az első óra sem lesz ingyen, az első két óra parkolásért 300 forintot kell fizetni, utána minden megkezdett óra 400 forintba kerül...
A hír ennyi: landolt az első gólya Magyarországon, a tél pedig kezdhet csomagolni.
Sikeresen lezajlott a téli nagyragadozó-felmérés a Bükk térségében: a vizsgálatok megerősítették, hogy több farkascsalád is él, köztük egy legalább hat egyedből álló falka.
Habzó víz és halpusztulás tapasztalható az Oroszlány felől érkező patakban, amely a Kecskédi-tavat táplálja. A hatóságok vizsgálódnak.
Megsemmisült egy teljes térség villamoshálózata Nyugat-Magyarországon: még jó ideig akadozni fog az áramszolgáltatás
Az Őrségben a villamoshálózat jelentős része megsemmisült, azt gyakorlatilag újjá kell építeni, így rengeteg helyen nincs áram a havazás óta.
