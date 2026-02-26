Közel másfél éve nem látott árhullám jöhet: látványosan áradnak a folyók Magyarországon

Magas a vízállás Győrben, mind a Rába, mind a Mosoni-Duna szintje jelentősen emelkedett az elmúlt hetekben. Árvízi védekezésre ugyanakkor a jelenlegi előrejelzések szerint nem lesz szükség, a tetőzés a napokban várható.

Egy hónappal ezelőtt még alig volt víz a medrekben, most viszont látványosan megemelkedett a vízszint a Győr térségében - írta a Kisalföld. A legfrissebb előrejelzések szerint közel másfél éve nem tapasztalt árhullám vonulhat le a Duna magyarországi szakaszán, amely február utolsó napjaiban tetőzhet a régióban.

A vízszint-emelkedés hátterében az áll, hogy az elmúlt napokban jelentős mennyiségű csapadék hullott a vízgyűjtő területeken, nagyrészt hó formájában. A hirtelen felmelegedés gyors olvadást indított el, ami megdobta a folyók vízhozamát.

A Rába Győrnél szerda délelőtt 362 centiméteren állt, a tetőzést estére 377 centiméternél várják. A vízhozam másodpercenként 71 köbméter. A számítások szerint a vízszint az I. fokú árvízvédelmi készültség szintje alatt marad, így védekezési intézkedésekre egyelőre nincs szükség.

A Mosoni-Duna szintje szintén magas, a part menti szakaszokon látványosan megemelkedett a víz. A megáradt folyók különleges látványt nyújtanak: a víz visszahódította a part menti területeket, a sodrás erősebb a megszokottnál.

2,5–3 méteres vízszintemelkedés várható a Duna magyar szakaszán

Az elmúlt napok csapadékos időjárása és a hirtelen felmelegedés miatt árhullám indult el a Duna vízgyűjtőjén is, miután a mediterrán ciklonból hullott vastag hótakaró az alacsonyabban fekvő területeken gyors olvadásnak indult - írta az Időkép.

A szakemberek szerint ugyanakkor a korábbi alacsony vízállás miatt a 2,5–3 méteres vízszintemelkedés sehol sem éri el az árvízvédelmi készültségi szintet; Budapesten péntekre, mintegy 500 centiméter körüli vízállással várható a tetőzés, míg a felsőbb szakaszokon – például Nagybajcsnál – már le is vonult a hullám, az elsőfokú szint alatt maradva.