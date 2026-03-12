Az ilyen régies, népies elnevezéseket klasszikus regényekből, népmesékből, költeményekből ismerhetjük, de akár még a nagyszüleinktől is hallhattuk őket.
Drámai a helyzet a Gyékényesen: 18 mázsa súlyosan sérült halat mentettek ki az élménytóból
Szokatlanul nagy mennyiségű, sérült szájú halat emeltek ki a népszerű hajdúsági horgásztóból. Az üzemeltetők szerint a probléma hátterében elsősorban a nem megfelelő horgászati és halfogási gyakorlat áll, ezért most szigorításokat vezettek be.
A Gyékényes Horgásztó üzemeltetői a közösségi oldalukon számoltak be arról, hogy legutóbb mintegy 18 mázsa, vagyis közel 1,8 tonna halat kellett kiemelniük az úgynevezett Élménytóból, mert az állatok száján súlyos sérülések voltak. A halakat a tó egy másik részébe, a 2-es tóba helyezték át, ahol nyugodtabb körülmények között regenerálódhatnak. Az üzemeltetők szerint a mennyiség riasztóan nagy, és azt jelzi, hogy a korábbi figyelmeztetések ellenére sok horgász még mindig nem megfelelően kezeli a kifogott halakat.
„Talán drámai címe ennek a posztnak, de sajnos valós és aktuális, hogy erről beszéljünk” – írták bejegyzésükben. Hozzátették: bár az elmúlt években is igyekeztek felhívni a figyelmet a kíméletes bánásmódra, az eset azt mutatja, hogy ez önmagában nem volt elég.
Szigorítanak a szabályokon
A sérülések miatt a tó kezelői szigorúbb ellenőrzést és szabályokat vezetnek be. Első lépésként egy tapasztalt sporthorgászt és halőrt kértek fel arra, hogy videóban ismertesse a legfontosabb előírásokat és a helyes halfogási, illetve halfogás utáni kezelési módszereket. A videóban több tiltás és figyelmeztetés is elhangzik – az üzemeltetők szerint azonban most már szükség van a határozott fellépésre. Aki ugyanis megszegi a szabályokat, azonnali és végleges kitiltásra számíthat a horgásztóról.
Mi okozza a sérüléseket?
A horgásztavaknál gyakran előfordul, hogy a halak szája megsérül a nem megfelelő horoghasználat, a durva kifogási technika vagy a halakkal való helytelen bánásmód miatt. Ha a horgászok nem használnak megfelelő eszközöket – például pontymatracot, horogszabadítót vagy fertőtlenítőt –, a sérülések súlyosbodhatnak, és akár a hal pusztulásához is vezethetnek.
A tó kezelői szerint a most kiemelt mennyiség már olyan mértékű probléma, amely indokolja a szigorúbb szabályozást. Céljuk, hogy megőrizzék a halállomány egészségét, és a jövőben elkerüljék a hasonló eseteket.
