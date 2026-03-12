2026. március 12. csütörtök Gergely
11 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy halász nagy pontyhalat húz ki a vízből. Horgászat és hobbi koncepció
HelloVidék

Drámai a helyzet a Gyékényesen: 18 mázsa súlyosan sérült halat mentettek ki az élménytóból

HelloVidék
2026. március 12. 08:45

Szokatlanul nagy mennyiségű, sérült szájú halat emeltek ki a népszerű hajdúsági horgásztóból. Az üzemeltetők szerint a probléma hátterében elsősorban a nem megfelelő horgászati és halfogási gyakorlat áll, ezért most szigorításokat vezettek be.

A Gyékényes Horgásztó üzemeltetői a közösségi oldalukon számoltak be arról, hogy legutóbb mintegy 18 mázsa, vagyis közel 1,8 tonna halat kellett kiemelniük az úgynevezett Élménytóból, mert az állatok száján súlyos sérülések voltak. A halakat a tó egy másik részébe, a 2-es tóba helyezték át, ahol nyugodtabb körülmények között regenerálódhatnak. Az üzemeltetők szerint a mennyiség riasztóan nagy, és azt jelzi, hogy a korábbi figyelmeztetések ellenére sok horgász még mindig nem megfelelően kezeli a kifogott halakat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

„Talán drámai címe ennek a posztnak, de sajnos valós és aktuális, hogy erről beszéljünk” – írták bejegyzésükben. Hozzátették: bár az elmúlt években is igyekeztek felhívni a figyelmet a kíméletes bánásmódra, az eset azt mutatja, hogy ez önmagában nem volt elég.

Szigorítanak a szabályokon

A sérülések miatt a tó kezelői szigorúbb ellenőrzést és szabályokat vezetnek be. Első lépésként egy tapasztalt sporthorgászt és halőrt kértek fel arra, hogy videóban ismertesse a legfontosabb előírásokat és a helyes halfogási, illetve halfogás utáni kezelési módszereket. A videóban több tiltás és figyelmeztetés is elhangzik – az üzemeltetők szerint azonban most már szükség van a határozott fellépésre. Aki ugyanis megszegi a szabályokat, azonnali és végleges kitiltásra számíthat a horgásztóról.

Mi okozza a sérüléseket?

A horgásztavaknál gyakran előfordul, hogy a halak szája megsérül a nem megfelelő horoghasználat, a durva kifogási technika vagy a halakkal való helytelen bánásmód miatt. Ha a horgászok nem használnak megfelelő eszközöket – például pontymatracot, horogszabadítót vagy fertőtlenítőt –, a sérülések súlyosbodhatnak, és akár a hal pusztulásához is vezethetnek.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A tó kezelői szerint a most kiemelt mennyiség már olyan mértékű probléma, amely indokolja a szigorúbb szabályozást. Céljuk, hogy megőrizzék a halállomány egészségét, és a jövőben elkerüljék a hasonló eseteket. 

 
 
 
Címlapkép: Getty Images
#horgászat #szigorítás #hal #szabály #állatvédelem #horgász #tó #halgazdálkodás #hellovidék #természetvédelem #állatok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:11
09:05
08:58
08:45
08:33
Pénzcentrum
Rengeteg magyar izgulhat a pénze miatt: bedöntheti az elmúlt évtizedek slágerbefektetését az iráni háború?
Csődhullám fenyegeti a fapadosokat: rengeteg magyar nyaralását húzhatja keresztbe a krízis?
Kiderült a magyar ásványvizek sötét titka: literszám vedelik a magyarok, de ezzel nem számoltak
Miért érzi magát kiégettnek a Z generáció már 25 évesen?
Megdőlt az Otthon Start tévhit: ezzel kevesen számolnak hitelfelvételnél, súlyos pénzt dobnak ki az ablakon
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 12. csütörtök
Gergely
11. hét
Március 12.
A vese világnapja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Habzik a patak, pusztulnak a halak: vízszennyezés történt a népszerű horgásztónál
2
5 napja
Így készül a szegények rántott húsa: ettől omlós és szaftos a vasi pecsenye
3
3 hete
Országos állat- és kirakodóvásárok 2026-ban: itt lista, ez az ország 15 legnépszerűbb vidéki zsibvására
4
2 hete
Közel másfél éve nem látott árhullám jöhet: látványosan áradnak a folyók Magyarországon
5
3 hete
Egy pesti lakás árának töredékéből vehetsz most saját vidéki horgásztavat: nem vicc, mutatjuk az ajánlatokat
PÉNZÜGYI KISOKOS
On-line
kifejezés arra vonatkozóan, hogy az adott művelet a bankkal közvetlen összeköttetésben, gépek közötti kommunikáció útján zajlik

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 12. 05:33
Rengeteg magyar izgulhat a pénze miatt: bedöntheti az elmúlt évtizedek slágerbefektetését az iráni háború?
Pénzcentrum  |  2026. március 11. 21:08
A Skandináv lottó nyerőszámai a 11. játékhéten, 2026-ban
Agrárszektor  |  2026. március 12. 08:13
Valamit tudnak az olaszok: felpörgött a körtebiznisz az országban