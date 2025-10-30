2025. október 30. csütörtök Alfonz
17 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Gulyás Gergely: marad és bővül az árrsééstop, ezeket az élelmiszereket is beleveszik ×
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A view of a closed restaurant after hours.
HelloVidék

Beütött a kocsmakrízis a magyar vidéken: egymás után tűnnek el az italboltok és a sörözők

HelloVidék
2025. október 30. 09:45

Egy korszak ér véget Kisteleken: az utóbbi években sorra zárnak be a kisváros kedvelt kocsmái és sörözői. A legendás Picoló Söröző & Kávézó, az Otthon vendéglő és legutóbb az Árok kocsma is lehúzta a rolót. A helyiek szerint a város lassan elveszíti közösségi életének egyik legfontosabb terepét – a kocsmát, ahol generációk találkoztak, nevettek, vitatkoztak és barátságok szövődtek.

Pár év leforgása alatt jelentősen csökkent Kistelek vendéglátóhelyeinek száma. A járási székhelyen három ikonikus hely – a Picoló, az Otthon vendéglő és az Árok kocsma – is bezárt, így az inni, beszélgetni vagy csak kikapcsolódni vágyók ma már jóval kevesebb hely közül választhatnak - írta meg a Délmagyar..

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A városban járva feltűnik a változás: a főutcán korábban mindig nyüzsgő Picoló Söröző & Kávézó most csukott ajtókkal áll. A helyet sokan ismerték, hiszen legalább húsz éve működött, és gyakran volt tele élettel. Egy helyi forrás szerint a bezárás hátterében több ok is állhatott – például, hogy a teraszt nem engedték a főutca felé kialakítani, ami megnehezítette a forgalmat. Az üzemeltető végül másfél-két éve döntött úgy: elég volt.

Pacal és lengőteke – így emlékeznek az Otthon vendéglőre

A Hantház utcában működő Otthon vendéglő sokak számára nem csupán egy hely volt, ahol enni és inni lehetett – hanem igazi közösségi tér. Az emberek imádták a házias pacalt, amiért külön is bejártak, és a lengőteke sem hiányzott a szórakozásból. A vendéglő hajnali öt órakor nyitott, így a korán kelők és a későn hazatérők is megtalálták a számításukat. Az üzemeltető házaspár, Makra József és felesége neve még most is nosztalgiát ébreszt a helyiekben. Négy-öt éve azonban ez az ajtó is végleg bezárult.

Az Árok kocsma is eltűnt a térképről

A legfrissebb veszteség az Árok kocsma, amelyet egykor az idős Árok Sándor vezetett, saját házához építve. A kocsma a Diófa utca csendes sarkában évtizedekig működött, igazi „törzshely” volt. Sándor halála után a fia még egy ideig bérbe adta a helyiséget, ám az új tulajdonos már nem kívánt vendéglátóhelyet a házhoz kötni – így idén nyáron ez az ikonikus hely is bezárt.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A három bezárt hely után már csak néhány kocsma működik a városban – de a helyiek félnek, hogy ezek is veszélyben vannak. Az infláció, a megemelkedett rezsiköltségek és az egyre szigorúbb szabályozások miatt a kisvárosi vendéglátás sok helyen egyszerűen nem éri meg. „Régen minden sarkon volt egy kocsma. Ma már csak emlékezünk rájuk” – fogalmazott egy idős kisteleki lakos. A kérdés már csak az, nyílik-e még valaha új hely, ahol a kistelekiek együtt koccinthatnak – vagy végleg bezárul egy korszak a város életében.
Címlapkép: Getty Images
#vendéglátás #kocsma #infláció #vidék #szabályozás #vendéglő #kávézó #bezárás #közösség #söröző #hellovidék #vendéglátóhelyek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:45
09:30
09:17
09:11
09:02
Pénzcentrum
A XVI. kerület csak a kezdet, sorra jöhetnek a beköltözési korlátozások Budapesten: vérszemet kapnak az önkormányzatok?
Örökre vége lehet a hagyományos iskolai modellnek: tanórára, osztályokra, tanteremre sincs szükség?
Elbukott a Sziget! A Fővárosi Közgyűlés nem támogatja, így szinte biztos, hogy elmarad a legendás zenei fesztivál 2026-ban
Megdöbbentő, mennyibe kerül kutyát tartani 2025-ben Magyarországon: jól gondold meg, ha gazdi lennél
Brutális, mekkora pénzért toboroznak kémeket Magyarországon: te lennél ennyiért besúgó?
NAPTÁR
Tovább
2025. október 30. csütörtök
Alfonz
44. hét
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Ezen a vidéki településen él Dietz Gusztáv és felesége, Laky Zsuzsi: már tervezik álomházukat
2
4 hete
Megszereztük a palócleves eredeti receptjét: kevesen tudják, hogy valójában így készül
3
3 napja
Eladó a Balaton-felvidék ikonikus betyáros csárdája: leesik az állad, mennyiért kínálják a Répa Rozit
4
3 hete
Kiégtek a multinál, és jurtába költöztek a Balaton-felvidéken – videón mutatják meg új életüket
5
2 hete
Ennyi volt, lehúzza a rolót Csernus Imre egri étterme: kiderült, ez nyílik majd a helyén
PÉNZÜGYI KISOKOS
Lombardhitel
értékpapír fedezete mellett nyújtott hitel.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 30. 09:11
Megszavazták, jön a durva tűzijáték-szigorítás: komoly büntetést lehet kaphat szilveszterkor, aki erről nem tud
Pénzcentrum  |  2025. október 30. 08:30
Ez már a repülőrajt? Továbbra is köhög a magyar gazdaság: ebből 2026-ban is nehéz lesz felállni
Agrárszektor  |  2025. október 30. 08:59
Ha banánnal kezded a napot, ezt tudnod kell: meglepő dolog derült ki