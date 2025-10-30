Beütött a kocsmakrízis a magyar vidéken: egymás után tűnnek el az italboltok és a sörözők

Egy korszak ér véget Kisteleken: az utóbbi években sorra zárnak be a kisváros kedvelt kocsmái és sörözői. A legendás Picoló Söröző & Kávézó, az Otthon vendéglő és legutóbb az Árok kocsma is lehúzta a rolót. A helyiek szerint a város lassan elveszíti közösségi életének egyik legfontosabb terepét – a kocsmát, ahol generációk találkoztak, nevettek, vitatkoztak és barátságok szövődtek.

Pár év leforgása alatt jelentősen csökkent Kistelek vendéglátóhelyeinek száma. A járási székhelyen három ikonikus hely – a Picoló, az Otthon vendéglő és az Árok kocsma – is bezárt, így az inni, beszélgetni vagy csak kikapcsolódni vágyók ma már jóval kevesebb hely közül választhatnak - írta meg a Délmagyar..

A városban járva feltűnik a változás: a főutcán korábban mindig nyüzsgő Picoló Söröző & Kávézó most csukott ajtókkal áll. A helyet sokan ismerték, hiszen legalább húsz éve működött, és gyakran volt tele élettel. Egy helyi forrás szerint a bezárás hátterében több ok is állhatott – például, hogy a teraszt nem engedték a főutca felé kialakítani, ami megnehezítette a forgalmat. Az üzemeltető végül másfél-két éve döntött úgy: elég volt.

Pacal és lengőteke – így emlékeznek az Otthon vendéglőre

A Hantház utcában működő Otthon vendéglő sokak számára nem csupán egy hely volt, ahol enni és inni lehetett – hanem igazi közösségi tér. Az emberek imádták a házias pacalt, amiért külön is bejártak, és a lengőteke sem hiányzott a szórakozásból. A vendéglő hajnali öt órakor nyitott, így a korán kelők és a későn hazatérők is megtalálták a számításukat. Az üzemeltető házaspár, Makra József és felesége neve még most is nosztalgiát ébreszt a helyiekben. Négy-öt éve azonban ez az ajtó is végleg bezárult.

Az Árok kocsma is eltűnt a térképről

A legfrissebb veszteség az Árok kocsma, amelyet egykor az idős Árok Sándor vezetett, saját házához építve. A kocsma a Diófa utca csendes sarkában évtizedekig működött, igazi „törzshely” volt. Sándor halála után a fia még egy ideig bérbe adta a helyiséget, ám az új tulajdonos már nem kívánt vendéglátóhelyet a házhoz kötni – így idén nyáron ez az ikonikus hely is bezárt.

A három bezárt hely után már csak néhány kocsma működik a városban – de a helyiek félnek, hogy ezek is veszélyben vannak. Az infláció, a megemelkedett rezsiköltségek és az egyre szigorúbb szabályozások miatt a kisvárosi vendéglátás sok helyen egyszerűen nem éri meg. „Régen minden sarkon volt egy kocsma. Ma már csak emlékezünk rájuk” – fogalmazott egy idős kisteleki lakos. A kérdés már csak az, nyílik-e még valaha új hely, ahol a kistelekiek együtt koccinthatnak – vagy végleg bezárul egy korszak a város életében.