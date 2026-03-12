Búcsút int Budapestnek Pablo: vidékre költözik a tiszafüredi drograzzia mentett kistigrise + Videó

Már csak néhány napig láthatják a látogatók Pablót a Fővárosi Állat- és Növénykert kifutójában. A kalandos sorsú kistigris – amelyet tavaly egy rendőrségi akció során találtak egy tiszafüredi háznál – hamarosan végleges otthonába költözik: a Veresegyházi Medveotthon fogadja be.

Hamarosan új fejezet kezdődik Pablo, a különleges sorsú kistigris életében. A Fővárosi Állat- és Növénykert Facebook-oldalán jelentette be, hogy a kölyök március 15-én látható utoljára a budapesti intézményben, majd a következő napokban átszállítják végleges otthonába, a Veresegyházi Medveotthon területére. Ha minden a tervek szerint alakul, március 20-tól már ott találkozhat vele a nagyközönség.

Pablo története tavaly novemberben kezdődött, amikor a rendőrök egy kábítószer-ügy miatt tartott házkutatás során egy tiszafüredi háznál bukkantak rá az akkor mindössze néhány hónapos tigriskölyökre. A magánszemélynél illegálisan tartott állatot lefoglalták, majd a Fővárosi Állat- és Növénykert szakemberei vették gondozásba. A kistigris január elején került a látogatók elé az állatkert India-házának egyik belső kifutójában, ahol ideiglenesen helyezték el. A kezdetben félénk kölyök azóta látványosan megerősödött: a gondozók szerint az apró, megszeppent jövevényből energikus és kíváncsi fiatal hím lett.

A szakemberek már korábban eldöntötték, hogy Pablo végleges otthona a Veresegyházi Medveotthon lesz. Az állat számára külön kifutót alakítottak ki, amely megfelel a nagyragadozók tartására vonatkozó követelményeknek. Amíg ez elkészült, a budapesti állatkert biztosított számára ideiglenes elhelyezést és állatorvosi ellátást.

Az állatkert hangsúlyozta: az utazást tapasztalt szakemberek készítik elő, és az állat biztonsága az első. Ha bármilyen kockázat merülne fel, a költözés időpontját későbbre halaszthatják. Pablo tehát hamarosan új környezetben folytathatja életét – egy olyan helyen, ahol hosszú távon, megfelelő körülmények között gondoskodhatnak róla. Addig azonban még néhány napig a budapesti állatkert látogatói is búcsút inthetnek a sokak által megkedvelt csíkos kölyöknek.