Egyre többen gondolkodnak saját vízforrás létesítésén vidéki telkeken, azonban a kútfúrás költsége sokakat meglep – nem ritka, hogy milliós nagyságrendű beruházást jelent egy házi ivóvíz-...
Búcsút int Budapestnek Pablo: vidékre költözik a tiszafüredi drograzzia mentett kistigrise + Videó
Már csak néhány napig láthatják a látogatók Pablót a Fővárosi Állat- és Növénykert kifutójában. A kalandos sorsú kistigris – amelyet tavaly egy rendőrségi akció során találtak egy tiszafüredi háznál – hamarosan végleges otthonába költözik: a Veresegyházi Medveotthon fogadja be.
Hamarosan új fejezet kezdődik Pablo, a különleges sorsú kistigris életében. A Fővárosi Állat- és Növénykert Facebook-oldalán jelentette be, hogy a kölyök március 15-én látható utoljára a budapesti intézményben, majd a következő napokban átszállítják végleges otthonába, a Veresegyházi Medveotthon területére. Ha minden a tervek szerint alakul, március 20-tól már ott találkozhat vele a nagyközönség.
Pablo története tavaly novemberben kezdődött, amikor a rendőrök egy kábítószer-ügy miatt tartott házkutatás során egy tiszafüredi háznál bukkantak rá az akkor mindössze néhány hónapos tigriskölyökre. A magánszemélynél illegálisan tartott állatot lefoglalták, majd a Fővárosi Állat- és Növénykert szakemberei vették gondozásba. A kistigris január elején került a látogatók elé az állatkert India-házának egyik belső kifutójában, ahol ideiglenesen helyezték el. A kezdetben félénk kölyök azóta látványosan megerősödött: a gondozók szerint az apró, megszeppent jövevényből energikus és kíváncsi fiatal hím lett.
A szakemberek már korábban eldöntötték, hogy Pablo végleges otthona a Veresegyházi Medveotthon lesz. Az állat számára külön kifutót alakítottak ki, amely megfelel a nagyragadozók tartására vonatkozó követelményeknek. Amíg ez elkészült, a budapesti állatkert biztosított számára ideiglenes elhelyezést és állatorvosi ellátást.
Az állatkert hangsúlyozta: az utazást tapasztalt szakemberek készítik elő, és az állat biztonsága az első. Ha bármilyen kockázat merülne fel, a költözés időpontját későbbre halaszthatják. Pablo tehát hamarosan új környezetben folytathatja életét – egy olyan helyen, ahol hosszú távon, megfelelő körülmények között gondoskodhatnak róla. Addig azonban még néhány napig a budapesti állatkert látogatói is búcsút inthetnek a sokak által megkedvelt csíkos kölyöknek.
Március 14-én tartják az idei első nagypiacot a Tihanyi PIAC Placc rendezvényen, ahol a szervezők a korábbiaknál is több termelővel és helyi finomsággal várnak majd.
Egészen döbbenetes következményekkel járt a farkastámadás Martonyi határában: a falka kedd hajnalban a temető közelében csapott le a szarvasokból álló rudlira, két állat elpusztult, a...
Nagyot nőtt a drograzzián talált kistigris: napokon belül költözik új otthonába Pablo, hamarosan itt lesz lászható + fotók
Már biztosan tudjuk, mikor költözik Pablo: kiderült, meddig lehet még vele Fővárosi Állatkertben találkozni és mikortól lesz a medveotthon legújabb lakója.
Szokatlanul nagy mennyiségű, sérült szájú halat emeltek ki a népszerű hajdúsági horgásztóból. Az üzemeltetők szerint a probléma hátterében elsősorban a nem megfelelő horgászati és halfogási...
Szomorú látvány a Balatonnál: lezárták a híres gyógyforrást – most kiderült, mi lehet a legendás hely sorsa
Balatonfüred egyik ikonikus jelképe, a Kossuth Lajos-forrás múlt héten lezárásra került, a kifolyóknál „Nem ivóvíz” feliratú táblák figyelmeztetik az érdeklődőket.
Jó hír: senki nem késett le semmiről! A leanderek gondozása viszonylag egyszerű, néhány apró trükk betartásával pedig egész nyáron át dús virágzásban gyönyörködhetünk. Nézzük, a...
Súlyos környezetkárosítás gyanúja merült fel Jánossomorján, ahol a bezárt szemétlerakóból csurgalékvíz szivároghat.
A Zalaszentgyörgyi horgásztó partján egy helyi horgász egy 57 kilogrammos busát fogott, amely ráadásul különleges, vöröses árnyalatú volt.
Alig 15 évvel az építése után lebontották a siófoki Szabadifürdőn, a Galerius Élményfürdő és Wellness Központ közelében álló épületet. A területen a tervek szerint lakópark...
Úgy tűnik, tényleg tavaszi nagytakarításba kezdett Galambos Lajos, mindenki Lagzi Lajcsija. A mulatós legenda jelentős munkagép-arzenáljától is megválna.
Ennyi volt, vége a hobbi szőlőtermesztésnek: pusztulás és milliós bírság fenyegeti a mulasztó gazdákat
Éveken belül drámai változás következhet be a magyar szőlőültetvényekben, az ágazat szakértői szerint a hobbi szőlőtermesztés ideje gyakorlatilag lejárt.
Súlyos műszaki problémák miatt évekig zárva volt, most viszont újra nyithat a siófoki Galerius Élményfürdő és Wellness Központ, a Balaton egyik legismertebb élményfürdője.
Ismét fellángolt a nádastűz a Tisza-tónál: a lángok ráadásul olyan partszakaszon csaptak fel, amelyet tűzoltóautóval nem lehetett megközelíteni.
Nincs mese, berobbant a legszebb tavasz: a Pécs fölé magasodó Havi-hegyen is virágba borult Európa egyik legszebb mandulafája.
A miskolci „Ehető Erdő” program a Bükk erdeit, a természetismeretet és a helyi gasztronómiát ötvözi. Az Erdei Gasztroexpressz során a résztvevők kisvonattal járják be az...
Felkavaró történet borzolja a kedélyeket a Szigetközben: egy költő rétisas fészke körül vágták ki az erdőt egy fokozottan védett területen. A történtek miatt feljelentés is...
Lehetséges, hogy unokáink hobbitház-szerű manóhajlékokban élnek majd? A házaitok sokkal inkább emlékeztetnek egy jurtára, mint egy hagyományos Kádár-kockára.
Március 8-án határozatlan idejű sztrájk kezdődött a pécsi helyi közlekedésben: a buszvezetők egy része munkabeszüntetéssel tiltakozik a béremelés elmaradása miatt.
-
75 kupon, akár 50% kedvezmény - így spórolhatsz a tavaszi bevásárláson a SPAR-ral (x)
Új akcióval köszönti a tavaszt a SPAR országszerte.