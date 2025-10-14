Vasárnap vége, bezár a legendás vendéglő: 265 millióért most tiéd lehet a Józsi bácsi étterme

Venezuela bezárja oslói nagykövetségét, miután a Nobel-békedíjat María Corina Machado ellenzéki vezetőnek ítélték oda
Október 19-én végleg bezár Szombathely egyik legismertebb vendéglátóhelye, a Józsi bácsi vendéglője, amely több mint két évtizeden át szolgálta a helyieket és az átutazókat. Az étterem és szállodaként is működő komplexum most eladó – az ár 265 millió forint + áfa, a vevő pedig a teljes ingatlanegyüttest megvásárolhatja.
Ahogy pár hete a HelloVidék is megírta, egy korszak ér véget Szombathelyen. A város egyik legismertebb étterme, a Józsi Bácsi Vendéglője és Szállodája október 19-én végleg bezárja kapuit. A kultikus hely 1999 óta működött a vasi megyeszékhely déli szélén, és az elmúlt 24 évben nemcsak étteremként, hanem szálláshelyként és rendezvényközpontként is szolgált. A hely gyors bezárása sokakat ért váratlanul, és a működtető cég eddig nem adott választ az okokról.
Mostanra kiderült: az étterem és a hozzá tartozó szálloda, parkoló és kisebb lakás 265 millió forint + áfa áron eladó. A vevő opcionálisan megvásárolhatja a szomszédos, 6123 négyzetméteres telket is.
A 2009 négyzetméteres területen található szálloda szálláshely-minősítése 2028-ig érvényes, jelenleg háromcsillagos. Hogy lesz-e érdeklődő a komplexum iránt, egyelőre nem tudni. Biztos viszont, hogy október 19-én, vasárnap végleg lehúzza a rolót az étterem, és nem ismert, meddig marad üresen az épület.
Szombathelyen az utóbbi időben több vendéglátóhely is bezárt, ami komoly aggodalmat keltett a helyi szakmában és közösségben.
