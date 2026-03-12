2026. március 12. csütörtök Gergely
17 °C Budapest
Nagy fúrógép, kútfúrás
HelloVidék

Döbbenet, mennyibe kerül vidéken egy kútfúrás: milliós tétel is lehet – így spórolhatunk rajta

HelloVidék
2026. március 12. 15:15

Sokan gondolkodnak azon, hogy saját vizet biztosítsanak telkükre vagy kertjükbe, különösen vidéken, ahol a közműves vízellátás nem mindig ideális. Azonban a kútfúrás nem olcsó beruházás – és az árak 2026-ban is erősen eltérhetnek attól függően, mire van szükség. De mennyibe kerül a kútfúrás 2026 tavaszán Magyarországon? .

Ahogy a Pénzcentrum is írt róla, két évvel ezelőtti rendelet miatt egyszerűbbé vált a fúrt kutakat érintő ügyintézés és az engedélyeztetési rendszer. Korábban a kutak létesítése, átalakítása, használata és megszüntetése vízjogi engedélyhez volt kötve. A könnyítést követően megnőtt a fúrt kutak száma is, kérdés azonban az, valóban egyszerűbb lett-e a rendszer? A szekszárdi kútfúró szerint a válasz egyértelműen az, hogy nem.

A kútfúrás ára méterenként általában 15 000–25 000 forint között mozog, és ebben jellemzően benne van a fúró berendezés telepítése is. Ez azt jelenti, hogy egy 20–30 méter mély kerti kút már több százezer forintba kerülhet a fúrási munkadíj miatt - írta cikkében a Teol.hu.  A plap információi szerint egy átlagos kútfúrás – beleértve a fúrást, alapanyagokat, szivattyút és telepítést – nagyjából 200 000–300 000 forintnál kezdődhet, de a végösszeg ennél jóval magasabbra is ugrik, ha mélyebb kutat vagy bonyolultabb technológiát választunk.

Az árakat több tényező is erősen befolyásolja:

  • Kút mélysége: Minél mélyebbre kell fúrni a vizet adó réteg eléréséhez, annál drágább a munka. Egy 20–30 méteres kút már akár több százezer Ft-ba is kerülhet.
  • Talajszerkezet: A homokos vagy laza talaj könnyebben fúrható, olcsóbb, míg a sziklás vagy köves rétegek fúrása jóval magasabb költséggel jár.
  • Szivattyú és gépészet: A szivattyú ára – az olcsóbb modellektől a tartósabb, nagyobb teljesítményű egységekig – akár több tízezertől több százezer forintig terjedhet, plusz a beépítés díja is növeli a végösszeget.
  • Engedélyezés és hatósági díjak: Magyarországon a kútfúrást engedélyeztetni kell, és a jogszabályok szerint a munkálatok megkezdése előtt bejelentési vagy engedélyezési eljárás is kötelező lehet, ami további költséget jelent.

Engedély kell? Igen, de változhat a szabályozás

Jelenleg minden új kút létesítése engedélyköteles Magyarországon, és a kútfúrást megelőző engedélyezés vagy bejelentés költségei is hozzáadhatnak néhány tízezer forintot az összköltséghez.

Korábban napvilágot látott hírek szerint a szabályozás egyszerűsítése is napirenden van bizonyos, sekély, kertcélú kutak esetén, de a részletszabályok és a hatályos jogszabályok mindig mérvadók az engedélyezésnél.

Mire számítsanak a vidéki tulajdonosok?

A lap információ szerint egy egyszerű, kert öntözésére alkalmas kút már 200 000–300 000 Ft körül elérhető, de ha a kutat lakóház vízellátására, mélyebb vízadók elérésére vagy bonyolultabb talajban fúratják, akkor könnyen a félmillió vagy akár millió forintot is meghaladhatja a teljes beruházás.

Fontos továbbá megjegyezni, hogy a kútfúrás nem csak egyszeri költség: a vízminőség vizsgálata, a szivattyú karbantartása vagy cseréje is plusz kiadás lehet a későbbiekben.

Tipp: A kútfúrást tervezőknek érdemes több árajánlatot kérni szakemberektől, és körültekintően tájékozódni arról, mi minden szerepel a költségben, hogy ne érje meglepetés a végszámla.
 
Címlapkép: Getty Images
