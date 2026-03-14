Megdőlt a rezsitévhit: bárki tízezreket faraghat a számláján 2026-ban, teljesen legális a trükk

A háztartások villanyszámlája sokszor magasabb a szükségesnél, pedig néhány egyszerű változtatással jelentős megtakarítás érhető el. A legnagyobb áramfogyasztók gyakran nem is a legszembetűnőbb eszközök, hanem például a készenléti módban működő elektronikai készülékek vagy a régi háztartási gépek. Szakértők szerint tudatos használattal és néhány praktikus lépéssel évente akár több tízezer forint is megspórolható. Összegyűjtöttük azokat az egyszerű módszereket, amelyekkel gyorsan csökkenthető a háztartási áramfogyasztás, és a leggyakoribb tévhiteket is tisztázzuk.

Egy korábbi felmérés szerint egy átlagos háztartásban az áramfogyasztás legnagyobb része az informatikai és kommunikációs eszközökhöz kapcsolódik. A lista élén a televíziók, laptopok, játékkonzolok és routerek állnak, amelyek együtt a teljes fogyasztás mintegy 28 százalékát adják. Ezt követik a kisebb háztartási eszközök és az úgynevezett rejtett fogyasztók - például a fűtésrendszer keringtetőszivattyúja -, amelyek 17 százalékot tesznek ki - írja a Német Autóklub (ADAC).

A mosás és szárítás a fogyasztás 14 százalékáért felel, a világítás 13 százalékot képvisel, míg a hűtő- és fagyasztókészülékek 11 százalékot. A főzés az áramfogyasztás 9 százalékát adja, a mosogatógépek pedig további 8 százalékot.

Egy régi keringetőszivattyú rengeteg áramot vihet el

A szakértők szerint az egyik legnagyobb rejtett áramfaló a régi, szabályozatlan fűtési keringtető szivattyú. Egy háromfős családi házban egy ilyen berendezés évente 400–600 kilowattóra áramot is elfogyaszthat, miközben egy korszerű, energiatakarékos modell csupán 50–100 kilowattórát használ. Az ilyen készülékek cseréje gyakran már egy-három éven belül megtérül.

A stand-by mód is sokba kerülhet

Sokan nem gondolnak rá, de a készenléti állapotban működő készülékek is jelentős mennyiségű áramot fogyaszthatnak. A televíziók, számítógépek, játékkonzolok vagy routerek stand-by módban együttesen akár a teljes villanyszámla 10–20 százalékát is kitehetik.

Ha a készülékeket használat után teljesen kikapcsolják, egy háromfős háztartás évente akár 300-500 kilowattóra energiát is megspórolhat. Ebben sokat segíthetnek a kapcsolható elosztók vagy az okos konnektorok, amelyek akár okostelefonról is vezérelhetők.

A melegvíz is jelentős energiafogyasztó

A melegvíz előállítása egy átlagos háztartás villamosenergia-felhasználásának körülbelül 15 százalékát teszi ki. Átfolyós vízmelegítők vagy modern bojlerek esetében a szakértők szerint elegendő 39 Celsius-fokra beállítani a víz hőmérsékletét, ami zuhanyzáshoz teljesen megfelelő. Mivel a víz csak használat közben melegszik fel, a legionella baktériumok elszaporodásának sincs esélye.

Ha viszont melegvíz-tárolós rendszerről van szó, általában a 60 Celsius-fokos beállítás jelenti az ideális egyensúlyt a higiénia és az energiahatékonyság között. A víztakarékos zuhanyfejek szintén sokat segíthetnek: ezek akár a felére csökkenthetik a vízfogyasztást, ami az energiafelhasználást is jelentősen mérsékli.

A régi háztartási gépek cseréje is megtérülhet

A több mint tízéves háztartási gépek gyakran jóval több energiát fogyasztanak, mint a modern modellek. Ez különösen igaz a hűtőszekrényekre, amelyek folyamatosan működnek.

A szakértők szerint egy energiatakarékos készülékre való váltás költsége sok esetben három-öt éven belül megtérül az alacsonyabb villanyszámlának köszönhetően.

LED-világítás: akár 80 százalékos megtakarítás

A világításnál is jelentős megtakarítás érhető el. Ha egy háztartás teljesen LED-izzókra áll át, a világítás energiafogyasztása több mint 80 százalékkal csökkenthető. A LED-ek ráadásul általában kétszer olyan hosszú élettartamúak, mint a hagyományos izzók, így a beruházás gyakran kevesebb mint két év alatt megtérül.

Mosás és szárítás: az Eco-mód a kulcs

A mosógépek és szárítógépek Eco programjai szintén jelentős energiamegtakarítást hozhatnak. A normál szennyezettségű ruhák esetében a 30 fokos mosás általában teljesen elegendő.

Fontos az is, hogy a mosógép ne legyen sem túlterhelve, sem félig üresen elindítva. A szárítógépet lehetőség szerint csak akkor érdemes használni, ha a ruhákat nem lehet levegőn megszárítani. Emellett a ruhákat érdemes alaposan kicentrifugázni, mielőtt a szárítóba kerülnek.

A mosogatógép Eco programja is sokat spórolhat

Bár az Eco program hosszabb ideig tart, mégis jóval energiatakarékosabb, mert alacsonyabb hőmérsékleten melegíti fel a vizet. Így akár 50 százalékos energiamegtakarítás is elérhető. A mosogatógépet mindig célszerű teljesen feltöltve elindítani.

Energiatakarékos főzés és sütés

Főzés közben is sok energiát lehet megtakarítani néhány egyszerű szabállyal. Ha az edényekre fedőt teszünk, és a főzőlap méretéhez illeszkedő edényt használunk, csökkenthető az energiaveszteség.

Elektromos tűzhely esetén kisebb mennyiségű víz felmelegítésére gyakran hatékonyabb a vízforraló használata, amely akár egyharmaddal kevesebb áramot igényelhet. A sütésnél a légkeveréses üzemmód körülbelül 20 százalékkal takarékosabb a hagyományos felső-alsó sütésnél. Az ételek mikrohullámú sütőben történő melegítése is lényegesen kevesebb energiát igényel, mint a sütő használata.

A hűtő és a fagyasztó megfelelő használata

A hűtőszekrény hőmérsékletét érdemes 7 Celsius-fok körül tartani. Az italok - például a gyümölcslevek - tárolása a hűtőben segíthet stabilizálni a belső hőmérsékletet, mivel „hűtőakkuként” működnek.

A fagyasztót rendszeresen le kell olvasztani, mert már egy 5 milliméteres jégréteg is akár 30 százalékkal növelheti az energiafogyasztást. Az optimális hőmérséklet a fagyasztóban mínusz 18 Celsius-fok.

A számítógépek fogyasztása sem mindegy

A laptopok általában kevesebb áramot fogyasztanak, mint az asztali számítógépek. A beállítások is sokat számítanak: rövidebb szüneteknél érdemes energiatakarékos módba kapcsolni a készüléket, hosszabb inaktivitás esetén pedig automatikus alvó módot beállítani.

Öt gyakori tévhit az áramfogyasztásról

Az energiatakarékossággal kapcsolatban több makacs tévhit is él a lakosság fejében. Az egyik ilyen, hogy az Eco programok alig takarítanak meg energiát. Valójában éppen az alacsonyabb hőmérséklet miatt sokkal hatékonyabbak.

Szintén tévhit, hogy a stand-by mód nem jelent komoly költséget. Valójában egy családi házban évente akár 50 ezer forintos, egy lakásban pedig 40 ezeret is felemészthet.

Sokan azt is gondolják, hogy jobb égve hagyni a lámpát, mint gyakran fel- és lekapcsolni. LED-ek esetében azonban ez nem igaz: minden egyes lekapcsolás energiát takarít meg. Tévhit az is, hogy a tele hűtőszekrény több áramot fogyaszt. Valójában az élelmiszerek segítenek stabilizálni a hőmérsékletet, kevesebbet kell dolgoznia a hűtőnek.

Végül sok recept javasolja a sütő előmelegítését, ám a legtöbb esetben - például süteményeknél vagy rakott ételeknél - erre nincs feltétlenül szükség. A sütő ráadásul a maradékhővel is be tudja fejezni az ételek elkészítését.