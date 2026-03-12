Egy fesztivállal kevesebb lesz nyáron a Balatonnál: a szervezők gazdasági nehézségekre hivatkoznak

A hír ennyi: idén már biztosan nem rendezik meg a Bondoró Nemzetközi Utcaszínház Fesztivált, amely 2019 óta a balatoni nyár egyik kiemelkedő kulturális eseményének számított. A szervezők a hivatalos közösségi oldalukon jelentették be a szüneteltetést, kiemelve, hogy a döntés a jelenlegi gazdasági körülmények miatt volt szükséges, ugyanakkor bíznak a fesztivál 2027-es visszatérésében.

A Bondoró fesztivál különlegessége abban állt, hogy a látogatók nemcsak nézőként, hanem aktív résztvevőként kapcsolódhattak be a programokba. Az elmúlt években gólyalábasok, artisták, pantomimesek, tűzszínházi előadások és interaktív sétáló produkciók színesítették az eseményt, amely 2019-ben Kapolcson indult útjára, majd 2023-tól Balatonalmádiban talált új otthont.

A szervezők közleményükben hangsúlyozták: „Mindent meg fogunk tenni azért, hogy a Bondoró csak egy kicsit szunnyadjon a balatoni holdfényben, és jövőre a színes, vidám utcaszínházi kavalkád újra életre kelhessen a Bondoró főnixmadarával együtt.”

A fesztivál eddigi története során Magyarország első és egyetlen dedikált utcaszínházi eseményévé vált, amely a balatoni régió kulturális életébe hozott új színt. A gazdasági nehézségek azonban, amelyek az egész kulturális szektort érintik, idén ellehetetlenítették a rendezvény megtartását, ezért a szervezők kénytelenek voltak a fájdalmas döntést meghozni.

A Bondoró Fesztivál jövő évi visszatérésének reményében a szervezők a közösségi oldalukon folyamatosan kapcsolatban állnak a közönséggel, és ígérik, hogy mindent megtesznek a fesztivál újraindításáért.