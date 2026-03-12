Március 14-én tartják az idei első nagypiacot a Tihanyi PIAC Placc rendezvényen, ahol a szervezők a korábbiaknál is több termelővel és helyi finomsággal várnak majd.
Egy fesztivállal kevesebb lesz nyáron a Balatonnál: a szervezők gazdasági nehézségekre hivatkoznak
A hír ennyi: idén már biztosan nem rendezik meg a Bondoró Nemzetközi Utcaszínház Fesztivált, amely 2019 óta a balatoni nyár egyik kiemelkedő kulturális eseményének számított. A szervezők a hivatalos közösségi oldalukon jelentették be a szüneteltetést, kiemelve, hogy a döntés a jelenlegi gazdasági körülmények miatt volt szükséges, ugyanakkor bíznak a fesztivál 2027-es visszatérésében.
A Bondoró fesztivál különlegessége abban állt, hogy a látogatók nemcsak nézőként, hanem aktív résztvevőként kapcsolódhattak be a programokba. Az elmúlt években gólyalábasok, artisták, pantomimesek, tűzszínházi előadások és interaktív sétáló produkciók színesítették az eseményt, amely 2019-ben Kapolcson indult útjára, majd 2023-tól Balatonalmádiban talált új otthont.
A szervezők közleményükben hangsúlyozták: „Mindent meg fogunk tenni azért, hogy a Bondoró csak egy kicsit szunnyadjon a balatoni holdfényben, és jövőre a színes, vidám utcaszínházi kavalkád újra életre kelhessen a Bondoró főnixmadarával együtt.”
A fesztivál eddigi története során Magyarország első és egyetlen dedikált utcaszínházi eseményévé vált, amely a balatoni régió kulturális életébe hozott új színt. A gazdasági nehézségek azonban, amelyek az egész kulturális szektort érintik, idén ellehetetlenítették a rendezvény megtartását, ezért a szervezők kénytelenek voltak a fájdalmas döntést meghozni.
A Bondoró Fesztivál jövő évi visszatérésének reményében a szervezők a közösségi oldalukon folyamatosan kapcsolatban állnak a közönséggel, és ígérik, hogy mindent megtesznek a fesztivál újraindításáért.
Egészen döbbenetes következményekkel járt a farkastámadás Martonyi határában: a falka kedd hajnalban a temető közelében csapott le a szarvasokból álló rudlira, két állat elpusztult, a...
Nagyot nőtt a drograzzián talált kistigris: napokon belül költözik új otthonába Pablo, hamarosan itt lesz lászható + fotók
Már biztosan tudjuk, mikor költözik Pablo: kiderült, meddig lehet még vele Fővárosi Állatkertben találkozni és mikortól lesz a medveotthon legújabb lakója.
Szokatlanul nagy mennyiségű, sérült szájú halat emeltek ki a népszerű hajdúsági horgásztóból. Az üzemeltetők szerint a probléma hátterében elsősorban a nem megfelelő horgászati és halfogási...
Szomorú látvány a Balatonnál: lezárták a híres gyógyforrást – most kiderült, mi lehet a legendás hely sorsa
Balatonfüred egyik ikonikus jelképe, a Kossuth Lajos-forrás múlt héten lezárásra került, a kifolyóknál „Nem ivóvíz” feliratú táblák figyelmeztetik az érdeklődőket.
Jó hír: senki nem késett le semmiről! A leanderek gondozása viszonylag egyszerű, néhány apró trükk betartásával pedig egész nyáron át dús virágzásban gyönyörködhetünk. Nézzük, a...
Súlyos környezetkárosítás gyanúja merült fel Jánossomorján, ahol a bezárt szemétlerakóból csurgalékvíz szivároghat.
A Zalaszentgyörgyi horgásztó partján egy helyi horgász egy 57 kilogrammos busát fogott, amely ráadásul különleges, vöröses árnyalatú volt.
Alig 15 évvel az építése után lebontották a siófoki Szabadifürdőn, a Galerius Élményfürdő és Wellness Központ közelében álló épületet. A területen a tervek szerint lakópark...
Úgy tűnik, tényleg tavaszi nagytakarításba kezdett Galambos Lajos, mindenki Lagzi Lajcsija. A mulatós legenda jelentős munkagép-arzenáljától is megválna.
Ennyi volt, vége a hobbi szőlőtermesztésnek: pusztulás és milliós bírság fenyegeti a mulasztó gazdákat
Éveken belül drámai változás következhet be a magyar szőlőültetvényekben, az ágazat szakértői szerint a hobbi szőlőtermesztés ideje gyakorlatilag lejárt.
Súlyos műszaki problémák miatt évekig zárva volt, most viszont újra nyithat a siófoki Galerius Élményfürdő és Wellness Központ, a Balaton egyik legismertebb élményfürdője.
Ismét fellángolt a nádastűz a Tisza-tónál: a lángok ráadásul olyan partszakaszon csaptak fel, amelyet tűzoltóautóval nem lehetett megközelíteni.
Nincs mese, berobbant a legszebb tavasz: a Pécs fölé magasodó Havi-hegyen is virágba borult Európa egyik legszebb mandulafája.
A miskolci „Ehető Erdő” program a Bükk erdeit, a természetismeretet és a helyi gasztronómiát ötvözi. Az Erdei Gasztroexpressz során a résztvevők kisvonattal járják be az...
Felkavaró történet borzolja a kedélyeket a Szigetközben: egy költő rétisas fészke körül vágták ki az erdőt egy fokozottan védett területen. A történtek miatt feljelentés is...
Lehetséges, hogy unokáink hobbitház-szerű manóhajlékokban élnek majd? A házaitok sokkal inkább emlékeztetnek egy jurtára, mint egy hagyományos Kádár-kockára.
Március 8-án határozatlan idejű sztrájk kezdődött a pécsi helyi közlekedésben: a buszvezetők egy része munkabeszüntetéssel tiltakozik a béremelés elmaradása miatt.
Medve bukkanhatott fel Nógrád vármegyében: a beszámolók szerint a nagyvadat az Komravölgyi-víztározó, valamint Karancsság és Etes térségében észlelték.
