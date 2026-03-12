2026. március 12. csütörtök Gergely
17 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Alacsony szögből vidám férfi és női bohócok színes jelmezekben és parókákban, mosolyogva, miközben gólyalábakon és egykerekű biciklin mutatják be műsorukat a városi parkban tartott fesztiválon.
HelloVidék

Egy fesztivállal kevesebb lesz nyáron a Balatonnál: a szervezők gazdasági nehézségekre hivatkoznak

HelloVidék
2026. március 12. 13:45

A hír ennyi: idén már biztosan nem rendezik meg a Bondoró Nemzetközi Utcaszínház Fesztivált, amely 2019 óta a balatoni nyár egyik kiemelkedő kulturális eseményének számított. A szervezők a hivatalos közösségi oldalukon jelentették be a szüneteltetést, kiemelve, hogy a döntés a jelenlegi gazdasági körülmények miatt volt szükséges, ugyanakkor bíznak a fesztivál 2027-es visszatérésében.

A Bondoró fesztivál különlegessége abban állt, hogy a látogatók nemcsak nézőként, hanem aktív résztvevőként kapcsolódhattak be a programokba. Az elmúlt években gólyalábasok, artisták, pantomimesek, tűzszínházi előadások és interaktív sétáló produkciók színesítették az eseményt, amely 2019-ben Kapolcson indult útjára, majd 2023-tól Balatonalmádiban talált új otthont.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A szervezők közleményükben hangsúlyozták: „Mindent meg fogunk tenni azért, hogy a Bondoró csak egy kicsit szunnyadjon a balatoni holdfényben, és jövőre a színes, vidám utcaszínházi kavalkád újra életre kelhessen a Bondoró főnixmadarával együtt.”

A fesztivál eddigi története során Magyarország első és egyetlen dedikált utcaszínházi eseményévé vált, amely a balatoni régió kulturális életébe hozott új színt. A gazdasági nehézségek azonban, amelyek az egész kulturális szektort érintik, idén ellehetetlenítették a rendezvény megtartását, ezért a szervezők kénytelenek voltak a fájdalmas döntést meghozni.

A Bondoró Fesztivál jövő évi visszatérésének reményében a szervezők a közösségi oldalukon folyamatosan kapcsolatban állnak a közönséggel, és ígérik, hogy mindent megtesznek a fesztivál újraindításáért.
Címlapkép: Getty Images
#fesztivál #Balaton #turizmus #nyár #gazdaság #kultúra #belföldi turizmus #hellovidék #gazdasági hatás #fesztiválok #nyári szezon

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:45
13:42
13:31
13:15
13:01
Pénzcentrum
Rengeteg magyar izgulhat a pénze miatt: bedöntheti az elmúlt évtizedek slágerbefektetését az iráni háború?
Csődhullám fenyegeti a fapadosokat: rengeteg magyar nyaralását húzhatja keresztbe a krízis?
Ilyen 30 milliós utazáson pihennek a luxusnyugdíjasok: elképesztő körülmények várják őket
Leesik az állad, milyen összegek repkednek havonta: ennyi a tartalékos katonák fizetése ma Magyarországon
Kiderült a magyar ásványvizek sötét titka: literszám vedelik a magyarok, de ezzel nem számoltak
NAPTÁR
Tovább
2026. március 12. csütörtök
Gergely
11. hét
Március 12.
A vese világnapja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Habzik a patak, pusztulnak a halak: vízszennyezés történt a népszerű horgásztónál
2
5 napja
Így készül a szegények rántott húsa: ettől omlós és szaftos a vasi pecsenye
3
3 hete
Országos állat- és kirakodóvásárok 2026-ban: itt lista, ez az ország 15 legnépszerűbb vidéki zsibvására
4
2 hete
Közel másfél éve nem látott árhullám jöhet: látványosan áradnak a folyók Magyarországon
5
3 hete
Egy pesti lakás árának töredékéből vehetsz most saját vidéki horgásztavat: nem vicc, mutatjuk az ajánlatokat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Szabad felhasználású jelzáloghitel
lényege, hogy tehermentes ingatlanra kedvező kamatfeltételekkel vehetünk fel kölcsönt.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 12. 13:01
Ilyen 30 milliós utazáson pihennek a luxusnyugdíjasok: elképesztő körülmények várják őket
Pénzcentrum  |  2026. március 12. 10:06
Leesik az állad, milyen összegek repkednek havonta: ennyi a tartalékos katonák fizetése ma Magyarországon
Agrárszektor  |  2026. március 12. 13:29
Sok gazdának nem jár olcsó üzemanyag: egyetlen szabály miatt bukhatják