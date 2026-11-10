2026. november 10. kedd Réka
7 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Stagfláció és az infláció a reálszektorban kör Lefelé treand stockmarket bitcoin arany olaj dollár megy fel treand után Fed qt tappering Üzleti elemzés készlet szelektív befektetési
Gazdaság

Tovább drágulhat az élet Magyarországon: már látják az elemzők, mi vár ránk 2027-ben

Pénzcentrum
2026. november 10. 11:04 5 perc

Októberben is folytatódott az infláció emelkedése Magyarországon, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adatai szerint éves összevetésben 2 százalékkal nőttek a fogyasztói árak. Bár az élelmiszerek éves szinten olcsóbbak lettek, a szolgáltatások és az üzemanyagok drágulása igen jelentős. Az elemzők szerint a következő hónapokban újabb áremelkedés jöhet, amelyben a bázishatások, az adóemelések és a nemzetközi energiapiaci folyamatok is szerepet játszhatnak. Többek közt az Amundi, az Erste és az MBH szakértői ugyanakkor nem számítanak azonos mértékű inflációra: előrejelzéseik alapján 2027-ben is komoly kérdés marad, hogyan alakulnak a fogyasztói árak és mikor nyílhat tér a jegybanki kamatcsökkentésre.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A KSH legfrissebb adatai szerint 2026 októberében átlagosan 2 százalékkal voltak magasabbak a fogyasztói árak, mint egy évvel korábban, szeptemberhez képest pedig 0,4 százalékos drágulást mértek. Az élelmiszerek ára éves összevetésben 1,1 százalékkal csökkent, miközben a szolgáltatások 5,2 százalékkal, a járműüzemanyagok éves szinten pedig 11,3 százalékkal drágultak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az októberi adat után az OKSZ-en és a Pénzügyminisztériumon túl több pénzügyi szereplő is értékelte a gazdasági folyamatokat, és bár abban egyetértenek, hogy az infláció a nyári mélypont után ismét emelkedő pályára állt, a következő időszak kilátásait illetően vannak különbségek.

Kapcsolódó cikkeink:

Az Amundi szerint egyelőre nem várható kamatcsökkentés

Az Amundi értékelése szerint továbbra is visszafogott az áremelkedés üteme Magyarországon, a kedvezőbb inflációs folyamatok ellenére azonban nem valószínű, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a kamatok csökkentésével reagálna. Ennek legfőbb oka a nemzetközi környezet bizonytalansága, amely továbbra is komoly kockázatokat hordoz.

A befektetési társaság szerint ugyan az amerikai félidős választások óta csökkennek az energiaárak, a helyzet továbbra is törékeny, és bármikor újabb eszkaláció következhet be az iráni háborúban.

Az Amundi rövid távon az infláció lassú emelkedésére számít, amely a várakozásaik szerint 2027 első negyedévéig folytatódhat. Az áremelkedés üteme ugyanakkor továbbra is a jegybanki célsávon belül maradhat. A társaság 2027 egészére átlagosan 2,7 százalékos inflációt vár. A kamatcsökkentésre azonban később ismét lehetőség nyílhat: amennyiben tartósan javulnak a gazdasági kilátások, az MNB akár már jövő év elejétől folytathatja a kamatok mérséklését.

Az Erste szerint az év végére tovább emelkedhet az infláció

Az Erste elemzői szerint az októberi inflációs adatok megerősítik a képet, miszerint nincs különösebb átárazási hajlandóság, felfelé mutató árnyomás a magyar gazdaságban. A havi emelkedést jórészt szezonális hatások és a jármű-üzemanyagárak hajtották, ugyanakkor a tartós cikkek kisebb havi drágulása már jelzi, hogy az erős forint által hajtott dezinfláció lassan a végéhez közeledik. Az év utolsó hónapjaiban a dohánytermékek novemberi jövedéki adó emelése, a kedvezőtlenebb bázishatás és az élelmiszerektől várt lassú további áremelkedés növelheti tovább az inflációt.

Az év végén várakozásuk szerint 2,4 százalék lesz az éves infláció, majd a jövő év közepére ismét jóval 3 százalék fölé emelkedhet.

A jövő évi kilátások megítélésben egyre fontosabbá válik majd, hogy mi lesz a bértárgyalások eredménye, mennyivel nő majd a minimálbér, hiszen ez befolyásolja majd az általános bérnövekedés mértékét, illetve a piaci szolgáltatások inflációjával kapcsolatos várakozásokat. A tervezett jövő évi költségvetés a vállalati adóterhek emelése révén inkább a felfelé mutató inflációs kockázatokat erősíti. Fontos kérdés továbbra is az energiaárak alakulása, melynek hatása az emelkedett termelői árakban már megjelent. Gyors globális energiaár-visszarendeződés esetén viszont a fogyasztói árakba való átgyűrűző hatások visszafogottabbak maradhatnak.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az MBH szerint 2027 nyaráig folytatódhat az infláció emelkedése

Az MBH elemzői szintén arra számítanak, hogy a nyári mélypont után fokozatosan tovább emelkedik az infláció. Értékelésük szerint az októberi adat összességében nem okozott nagy meglepetést, ugyanakkor jól illeszkedik az általuk korábban jelzett trendbe. A havi dráguláshoz az üzemanyagárak emelkedése érdemben hozzájárult, miközben öt hónap után az élelmiszerek ára is ismét növekedett.

Az MBH kiemelte, hogy bár az élelmiszerek éves összevetésben még mindig 1,1 százalékkal olcsóbbak, a következő időszakban több tényező is felfelé hajthatja az árakat. A dohánytermékek jövedéki adójának emelése, az árrésstop esetleges eltörlése, valamint a nemzetközi élelmiszerárak alakulása egyaránt inflációemelő kockázatot jelenthet. Emellett a forint az elmúlt időszakban már nem erősödött tovább, így az árfolyam oldaláról sem érkeznek olyan kedvező hatások, mint korábban.

A bank elemzői szerint a bázishatások is egyre inkább az infláció emelkedésének irányába hatnak majd, hiszen tavaly év vége felé kezdett jelentősebben csökkenni a fogyasztói árindex. A 2027-es költségvetési tervekben szereplő adóemelések, valamint a háztartási fogyasztás erősödése szintén hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a vállalatok könnyebben érvényesítsék áraikban a magasabb költségeket.

Az MBH ugyanakkor nem számít az infláció drasztikus elszállására, inkább fokozatos emelkedést vár egészen 2027 nyaráig. Jelenlegi előrejelzésük szerint a jövő évi átlagos infláció 3,5 százalék lehet. Ezt azonban módosíthatja a geopolitikai helyzet alakulása: az amerikai félidős választások után ugyanis nőtt az esélye annak, hogy a Közel-Keleten a korábban vártnál gyorsabban rendeződjön a helyzet. Ha ez valóban bekövetkezik, az valamelyest mérsékelheti a jövő évi inflációs várakozásokat is.

Az infláció gyorsult, de egyelőre nem szélesedett

Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza is megállapította, hogy több tényező járult hozzá az infláció várakozásoknál minimálisan nagyobb gyorsulásához októberben. Drágultak az üzemanyagok, és megjelent az inflációs adatokban a ruházkodási cikkek ilyenkor szokásos szezonális átárazása.

Virovácz Péter, az ING Bank főközgazdásza szerint a friss adatok összességében továbbra is kedvező képet festenek a magyar inflációról. A részletekből az is kiderül, hogy néhány, jól előre jelezhető tényező magyarázta az elmúlt hónapokban megszokottnál erősebb havi átárazást. Az infláció tehát gyorsult, de egyelőre nem szélesedett - szögezte le.
Címlapkép: Getty Images
#mnb #ksh #drágulás #infláció #gazdaság #áremelkedés #kamatcsökkentés #fogyasztói árak #központi statisztikai hivatal #magyar nemzeti bank #elemzők

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:08
13:51
13:44
13:36
13:15
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
november 10. 13:36 Hirtelen ütést kapott a forint, de az igazi feketeleves még csak most jöhet
november 10. 10:50 Valósággal tépik a Richtert a tőzsdén: nagy rali indult, de a java még csak most jön
november 9. 17:22 Óriási fordulat a piacokon: beszakadt az olajár, ralizik az OTP, miközben botrány tépázza az Nvidiát
november 9. 13:44 Megtorpant a forint: hiába esik a dollár, elfogyott a magyar deviza lendülete
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. november 9. 16:52
Kémjátszma 2026-ban: szexbotrányba bukhat bele az Nvidia-vezér?  
Media1
2026. október 28. 04:53
A helyi média ereje: elérés, online növekedés, hirdetési lehetőségek, interjú Hauk Zoltánnal  
Bankmonitor  |  2026. november 10. 11:30
Már négy nagybanknál igényelhető a Wekerle Plusz hitel
Kedden a CIB is elindította a Wekerle Plusz hitelt, így már négy nagybanknál, a Raiffeisennél, az Er...
Holdblog  |  2026. november 10. 11:22
Nem tűnt el, csak elköltözött: így változott a gazdák állami támogatása
Két évtized alatt nagyjából a felére esett a mezőgazdaságra fordított állami kiadások aránya a BB te...
Kasza Elliott-tal  |  2026. november 10. 10:30
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor...
Összkép  |  2026. november 7. 19:30
Két fontos táblázat Magyarország gazdasági helyzetéről - nem ott van a baj, ahol keressük
Meglepő a kép, ha időbeli és nemzetközi összehasonlításban nézzük a fontos makromutatókat. Milyen is...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
Azok járhatnak most igazán jól, akiknek ilyen végzettsége van: szabályosan kapkodnak értük a cégek, nem semmi pénzt fizetnek
2026. november 10.
Azok járhatnak most igazán jól, akiknek ilyen végzettsége van: szabályosan kapkodnak értük a cégek, nem semmi pénzt fizetnek
2026. november 9.
Nettó 1,3 milliós fizetés sima alkalmazottként? Nem lehetetlen: itt vannak a legjobban fizető állások Magyarországon
2026. november 10.
Feltörhetik a lakásod, ha tőled ázik be a szomszéd? Sokan nem tudják, ki fizeti végül a sokszázezres kárt
2026. november 10.
Valóságos roham indult a hazai kerti kutakért: ennyibe kerül 2026-ban egy saját kút fúrása Magyarországon - milliós tételekről is szó lehet
2026. november 9.
Ezzel veri át saját magát rengeteg magyar kisvállalkozó: milliós kiadás lehet az olcsó marketingtrükk eredménye
NAPTÁR
Tovább
2026. november 10. kedd
Réka
46. hét
November 10.
A tudomány világnapja a békéért és fejlődésért
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Kiderült a hazai euróbevezetés pontos menetrendje: a vártnál korábban is lecserélhetjük a forintot
2
2 napja
Új áramtarifa jön 2027-től: már lehet igényelni, meglepően olcsó ezzel fűteni a lakást - viszont nem jár mindenkinek
3
2 hete
Brutálisat erősödött a forint árfolyama: ismét egyre közelebb az álomhatár
4
1 hete
Hivatalos! 2026 december 24 munkaszüneti nap: itt vannak a részletek
5
1 hete
Új szakaszba lép a magyar diplomácia: rendkívüli csúcstalálkozóra készül Magyar Péter
PÉNZÜGYI KISOKOS
Portfolió
Befektetések esetében azt jelenti, hogy a befektetőnek milyen jellegű befektetései (részvény, kötvény, ingatlan stb.) vannak, de jelenti ugyanazon jellegű befektetések (pl. részvénybefektetés) diverzifikációját (több cég papírjaiba történő részvénybefektetések) is. Egy befektető alapvetően azért alakít ki portfoliót, hogy ne csupán egyetlen befektetési formától, vagy papírtól függjön. A portfolió alapvetően a kockázatmegosztás eszköze. Máshonnan nézve a portfolio a kockázatcsökkentés eszköze. Egy befektető alapvetően azért alakít ki portfoliót, hogy ne csupán egyetlen befektetéstől vagy befektetési formától függjön. A kisebb kockázat általában alacsonyabb hozamot is jelent, de az esetleges nagyobb veszteségek is elkerülhetők. Már néhány millió forintos befektetés esetén is érdemes portfóliót kialakítani, könnyen hozzáférhető betétek mellett, egyéb befektetéseket is tartani pl. állampapír, részvény, kötvény.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. november 10. 13:02
Feltörhetik a lakásod, ha tőled ázik be a szomszéd? Sokan nem tudják, ki fizeti végül a sokszázezres kárt
Pénzcentrum  |  2026. november 10. 11:57
Kiderült az igazság a magyarok pénzéről: így takarékoskodnak a fiatalok és az idősek
Agrárszektor  |  2026. november 10. 13:31
Gyakran vásárolsz felvágottat? Akkor erről jobb, ha tudsz