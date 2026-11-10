Tovább drágulhat az élet Magyarországon: már látják az elemzők, mi vár ránk 2027-ben

Októberben is folytatódott az infláció emelkedése Magyarországon, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adatai szerint éves összevetésben 2 százalékkal nőttek a fogyasztói árak. Bár az élelmiszerek éves szinten olcsóbbak lettek, a szolgáltatások és az üzemanyagok drágulása igen jelentős. Az elemzők szerint a következő hónapokban újabb áremelkedés jöhet, amelyben a bázishatások, az adóemelések és a nemzetközi energiapiaci folyamatok is szerepet játszhatnak. Többek közt az Amundi, az Erste és az MBH szakértői ugyanakkor nem számítanak azonos mértékű inflációra: előrejelzéseik alapján 2027-ben is komoly kérdés marad, hogyan alakulnak a fogyasztói árak és mikor nyílhat tér a jegybanki kamatcsökkentésre.

A KSH legfrissebb adatai szerint 2026 októberében átlagosan 2 százalékkal voltak magasabbak a fogyasztói árak, mint egy évvel korábban, szeptemberhez képest pedig 0,4 százalékos drágulást mértek. Az élelmiszerek ára éves összevetésben 1,1 százalékkal csökkent, miközben a szolgáltatások 5,2 százalékkal, a járműüzemanyagok éves szinten pedig 11,3 százalékkal drágultak.

Az októberi adat után az OKSZ-en és a Pénzügyminisztériumon túl több pénzügyi szereplő is értékelte a gazdasági folyamatokat, és bár abban egyetértenek, hogy az infláció a nyári mélypont után ismét emelkedő pályára állt, a következő időszak kilátásait illetően vannak különbségek.

Az Amundi szerint egyelőre nem várható kamatcsökkentés

Az Amundi értékelése szerint továbbra is visszafogott az áremelkedés üteme Magyarországon, a kedvezőbb inflációs folyamatok ellenére azonban nem valószínű, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a kamatok csökkentésével reagálna. Ennek legfőbb oka a nemzetközi környezet bizonytalansága, amely továbbra is komoly kockázatokat hordoz.

A befektetési társaság szerint ugyan az amerikai félidős választások óta csökkennek az energiaárak, a helyzet továbbra is törékeny, és bármikor újabb eszkaláció következhet be az iráni háborúban.

Az Amundi rövid távon az infláció lassú emelkedésére számít, amely a várakozásaik szerint 2027 első negyedévéig folytatódhat. Az áremelkedés üteme ugyanakkor továbbra is a jegybanki célsávon belül maradhat. A társaság 2027 egészére átlagosan 2,7 százalékos inflációt vár. A kamatcsökkentésre azonban később ismét lehetőség nyílhat: amennyiben tartósan javulnak a gazdasági kilátások, az MNB akár már jövő év elejétől folytathatja a kamatok mérséklését.

Az Erste szerint az év végére tovább emelkedhet az infláció

Az Erste elemzői szerint az októberi inflációs adatok megerősítik a képet, miszerint nincs különösebb átárazási hajlandóság, felfelé mutató árnyomás a magyar gazdaságban. A havi emelkedést jórészt szezonális hatások és a jármű-üzemanyagárak hajtották, ugyanakkor a tartós cikkek kisebb havi drágulása már jelzi, hogy az erős forint által hajtott dezinfláció lassan a végéhez közeledik. Az év utolsó hónapjaiban a dohánytermékek novemberi jövedéki adó emelése, a kedvezőtlenebb bázishatás és az élelmiszerektől várt lassú további áremelkedés növelheti tovább az inflációt.

Az év végén várakozásuk szerint 2,4 százalék lesz az éves infláció, majd a jövő év közepére ismét jóval 3 százalék fölé emelkedhet.

A jövő évi kilátások megítélésben egyre fontosabbá válik majd, hogy mi lesz a bértárgyalások eredménye, mennyivel nő majd a minimálbér, hiszen ez befolyásolja majd az általános bérnövekedés mértékét, illetve a piaci szolgáltatások inflációjával kapcsolatos várakozásokat. A tervezett jövő évi költségvetés a vállalati adóterhek emelése révén inkább a felfelé mutató inflációs kockázatokat erősíti. Fontos kérdés továbbra is az energiaárak alakulása, melynek hatása az emelkedett termelői árakban már megjelent. Gyors globális energiaár-visszarendeződés esetén viszont a fogyasztói árakba való átgyűrűző hatások visszafogottabbak maradhatnak.

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Az MBH szerint 2027 nyaráig folytatódhat az infláció emelkedése

Az MBH elemzői szintén arra számítanak, hogy a nyári mélypont után fokozatosan tovább emelkedik az infláció. Értékelésük szerint az októberi adat összességében nem okozott nagy meglepetést, ugyanakkor jól illeszkedik az általuk korábban jelzett trendbe. A havi dráguláshoz az üzemanyagárak emelkedése érdemben hozzájárult, miközben öt hónap után az élelmiszerek ára is ismét növekedett.

Az MBH kiemelte, hogy bár az élelmiszerek éves összevetésben még mindig 1,1 százalékkal olcsóbbak, a következő időszakban több tényező is felfelé hajthatja az árakat. A dohánytermékek jövedéki adójának emelése, az árrésstop esetleges eltörlése, valamint a nemzetközi élelmiszerárak alakulása egyaránt inflációemelő kockázatot jelenthet. Emellett a forint az elmúlt időszakban már nem erősödött tovább, így az árfolyam oldaláról sem érkeznek olyan kedvező hatások, mint korábban.

A bank elemzői szerint a bázishatások is egyre inkább az infláció emelkedésének irányába hatnak majd, hiszen tavaly év vége felé kezdett jelentősebben csökkenni a fogyasztói árindex. A 2027-es költségvetési tervekben szereplő adóemelések, valamint a háztartási fogyasztás erősödése szintén hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a vállalatok könnyebben érvényesítsék áraikban a magasabb költségeket.

Az MBH ugyanakkor nem számít az infláció drasztikus elszállására, inkább fokozatos emelkedést vár egészen 2027 nyaráig. Jelenlegi előrejelzésük szerint a jövő évi átlagos infláció 3,5 százalék lehet. Ezt azonban módosíthatja a geopolitikai helyzet alakulása: az amerikai félidős választások után ugyanis nőtt az esélye annak, hogy a Közel-Keleten a korábban vártnál gyorsabban rendeződjön a helyzet. Ha ez valóban bekövetkezik, az valamelyest mérsékelheti a jövő évi inflációs várakozásokat is.

Az infláció gyorsult, de egyelőre nem szélesedett

Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza is megállapította, hogy több tényező járult hozzá az infláció várakozásoknál minimálisan nagyobb gyorsulásához októberben. Drágultak az üzemanyagok, és megjelent az inflációs adatokban a ruházkodási cikkek ilyenkor szokásos szezonális átárazása.

Virovácz Péter, az ING Bank főközgazdásza szerint a friss adatok összességében továbbra is kedvező képet festenek a magyar inflációról. A részletekből az is kiderül, hogy néhány, jól előre jelezhető tényező magyarázta az elmúlt hónapokban megszokottnál erősebb havi átárazást. Az infláció tehát gyorsult, de egyelőre nem szélesedett - szögezte le.