A kedvezőtlen nemzetközi befektetői hangulat hatására esett a magyar tőzsdére az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.
Egyre nagyobb nyomás alatt a magyar pékségek: elkerülhetetlennek látszik a kenyér drágulása
Bár a magyar sütőipar helyzete jelenleg stabilnak mondható, az ágazatnak olyan komoly kihívásokkal kell szembenéznie, mint a drasztikusan emelkedő energiaköltségek, a súlyos szakemberhiány és az erősödő külföldi konkurencia. Septe József, a Magyar Pékszövetség elnöke szerint az alapanyag-ellátás az idei aszály ellenére is biztosított, a megnövekedett terhek miatt azonban a pékáruk drágulása elkerülhetetlennek tűnik - jelentette az Agrárszektor.
Septe József, a Magyar Pékszövetség elnöke szerint az idei súlyos aszály ellenére a hazai pékségek alapanyag-ellátása teljesen biztonságos. A raktárakban megfelelő mennyiségű és minőségű gabona áll rendelkezésre, így a következő aratásig garantált a magyar lakosság kenyérellátása. A hazai sütőipari vállalkozások az elmúlt évek célzott műszaki, technológiai és logisztikai pályázatainak köszönhetően kiszámíthatóbb körülmények között működnek, az ágazat egésze pedig megőrizte a stabilitását.
Ez a stabilitás azonban nem jelenti azt, hogy a cégek helyzete könnyű lenne. Míg az alapanyagok ára az elmúlt időszakban viszonylagos nyugalmat mutatott, az energiaárak mostanra gyakorlatilag megduplázódtak, és a logisztikai költségek is meredeken emelkednek. Bár a Magyar Pékszövetség közös tenderekkel igyekszik kedvezőbb energiaárakat kiharcolni a tagjainak, a megnövekedett rezsiköltségek előbb-utóbb beépülnek majd az átadási és a fogyasztói árakba. A szövetség az árképzésbe nem szól bele, hiszen minden pékség a saját önköltsége és piaci helyzete alapján kénytelen meghozni ezeket a döntéseket.
A növekvő költségek mellett az ágazat egyik legégetőbb problémája a munkaerőhiány. A hazai sütőiparból mintegy háromezer munkavállaló – pék, segédmunkás, sofőr és takarító – hiányzik. A frissen végzett szakemberek jelentős része a magasabb bérek reményében Nyugat-Európába vándorol, vagy itthon hagyja el a pályát más iparágak kedvéért. A hiányt a nagyüzemek egyre gyakrabban külföldi vendégmunkásokkal és intenzív automatizálással próbálják enyhíteni. Emellett a szakma megítélésén sokat javíthatnak a modern hűtési technológiák, amelyekkel a tészták előkészítése nappal is elvégezhető, így fokozatosan kiválthatóvá válnak a megterhelő éjszakai és hétvégi műszakok. A szövetség a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával együttműködve a szakképzés teljes megújításán is dolgozik, hogy a fiatalok mellett a pályamódosító felnőtteket is bevonzzák az ágazatba.
A munkaerőhiány mellett a piaci verseny is egyre kiélezettebb. Noha a multinacionális kiskereskedelmi láncok polcain jelentős a hazai termékek aránya, naponta még mindig több tucat kamionnyi fagyasztott, import pékáru érkezik az országba. A cél az, hogy a magyar sütőipar a modernizációnak köszönhetően olyan kapacitást és minőséget érjen el, amellyel képes kiszorítani ezeket a külföldi termékeket.
Szintén komoly fejtörést okoz a hazai vállalkozásoknak az országban működő mintegy ötszáz albán pékség, amelyek jelentős piaci részesedést hasítanak ki. Az érdekvédelmi szervezet határozott célja, hogy a Magyarországon működő összes sütőipari vállalkozásra azonos, szigorú Magyar Élelmiszerkönyv szerinti szabályozás vonatkozzon az egyenlő versenyfeltételek megteremtése érdekében.
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A piaci talpon maradáshoz elengedhetetlen a változó fogyasztói trendek követése is. Jelenleg hatalmas az érdeklődés a hagyományos, hosszú érlelésű, vadkovászos termékek, valamint a diétás, gluténmentes és szénhidrátcsökkentett pékáruk iránt.
A vásárlókkal való közvetlen kapcsolat fenntartása érdekében a szövetség kiemelten fontosnak tartja a saját üzemeltetésű sütőipari mintaboltok fejlesztését. Ennek szerves része a megfelelő tájékoztatás is, ezért a jövőben szeretnék elérni, hogy a boltokban és az áruházláncokban egyaránt kötelező legyen egyértelműen feltüntetni a termékek pontos származási helyét és az allergéneket, valamint azt, hogy az adott pékáru friss hazai gyártású-e, vagy külföldről behozott, fagyasztott tésztából sütötték készre.
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