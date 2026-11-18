Kármán András pénzügyminiszter a Kossuth Rádióban ismertette a jövő évi költségvetés sarokpontjait.
Megérkezett a bejelentés a hazai üzemanyag-ellátásról: elérték a biztonsági szintet a magyar olajtartalékok
Október végére ismét elérte a 90 napnyi importra elegendő szintet Magyarország kőolaj- és kőolajtermék-biztonsági készlete – közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A stratégiai tartalékok márciusban a védett árak bevezetéséhez szükséges készletfelszabadítás miatt jelentősen megcsappantak, a visszapótlás azonban a tervezettnél korábban teljesült. A készletek most már ismét megfelelnek az előírásoknak, és a hazai fogyasztók ellátásának biztonságát szolgálják. Az ellátásbiztonságot a Dunai Finomító újraindult üzeme és az orosz energiahordozókra vonatkozó szankciók alóli mentesség meghosszabbítása is javítja.
A Gazdasági és Energetikai Minisztérium közölte, hogy október végére ismét az uniós előírás szerinti szintre emelkedett, 90 napnyi import kiváltására alkalmas a hazai kőolaj és kőolajtermék biztonsági készlet. Márciusban a védett árak bevezetéséhez szükséges nagyarányú felszabadítás miatt a felére apadt a stratégiai tartalék. A gyorsan visszapótolt készletek árazási célok helyett, eredeti rendeltetésüknek megfelelően ismét a hazai fogyasztók ellátásbiztonságának védelmét szolgálják.
A tagállamok minimális készletezési kötelezettségéről uniós irányelv rendelkezik. A jogszabály 90 napos készlet fenntartását követeli meg azzal, hogy készletfelszabadítást követően átmenetileg kisebb mennyiség is tárolható. A biztonsági készletek visszapótlására a gazdasági és energetikai miniszter korábban jövő június végi határidőt szabott.
A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (MSZKSZ) mai adatközlése szerint idén február óta először érte el a 90 készletnapot a kőolajból és feldolgozott termékeiből betárolt mennyiség. A gázolajtartalék mennyisége készletfrissítés miatt a múlt hónapban kismértékben csökkent, ezzel párhuzamosan a kőolajtartalék mennyisége megemelkedett. Az MSZKSZ a tervek szerint a betárolt kőolaj egy jelentős részét még az idén friss gyártású, téli minőségű gázolajjal és motorbenzinnel váltja fel.
A hazai fogyasztók ellátásbiztonsági helyzetét több kedvező fejlemény is javítja. Az amerikai kormányzat jövő márciusig hosszabbította meg Magyarország mentességét az orosz energiahordozók vásárlásához kapcsolódó szankciók alól. Egy éves helyreállítás után, októberben teljes kapacitással indult újra a Dunai Finomító AV3 üzeme.
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