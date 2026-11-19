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A Hatoslottó nyerőszámai a 47. héten, csütörtökön
680 millió forint volt a várható főnyeremény a Hatoslottó csütörtöki sorsolásán, 2026-ban, a 47. játékhéten. Lássuk, elvitte-e valaki a főnyereményt.
A Hatoslottó játékon – nevének megfelelően – hat számot kell megjelölnünk az egy mezőn lévő 45 közül. Nyereményt ezzel akkor érhetünk el, ha a megjelölt számainkból legalább hármat kihúznak a sorsoláson.
Ha pedig minden számot kihúztak a mieink közül, akkor visszük el a főnyereményt, amely ezen a héten, a csütörtöki sorsoláson 680 millió forint volt. A Hatoslottó nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!
A Hatoslottó nyerőszámai a 47. héten, a csütörtöki sorsoláson a következők:
4; 13; 16; 22; 31; 39
Ezen a héten nem volt telitalálat a Hatoslottó csütörtöki számhúzásán, így vasárnap már 750 millió forintért játszhatnak a szerencsevadászok.
További nyeremények:
- 5 találat: 457 330 Ft
- 4 találat: 10 850 Ft
- 3 találat: 3 380 Ft
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