Megszólalt Kármán András az inflációs adatokról: ezt árulta el a miniszter

Az októberi inflációs adatok után Kármán András is megszólalt a közösségi oldalán. A pénzügyminiszter szerint a nemzetközi piaci folyamatokat olyan, Magyarországtól független tényezők befolyásolják, mint az ukrajnai háború és a Hormuzi-szoros átjárhatatlansága. Az idei éves átlagos inflációra vonatkozó előrejelzésükön ugyanakkor nem változtatnak.

Kármán András is reagált a friss inflációs adatokra, miután a KSH kedden közzétette az októberi számokat. A politikus közösségi oldalán arról írt, hogy az éves infláció 2 százalék volt, a mutató alakulása mögött pedig elsősorban az üzemanyagárak változása áll. Hozzátette, hogy az idei éves átlagos inflációra vonatkozó előrejelzésük érdemben nem változik, és továbbra is céljuk a stabil, fenntartható gazdasági alapok megteremtése Magyarország növekedéséhez.

Bejegyzésében arra is kitért, hogy a nemzetközi üzemanyagárakat továbbra is olyan, Magyarországtól független tényezők alakítják, mint az Ukrajnában zajló háború és a Hormuzi-szoros átjárhatatlansága. Kármán szerint az infláció növekedésének elsődleges oka éppen az üzemanyagok drágulása volt: ezek ára egy hónap alatt 3 százalékkal emelkedett, ami önmagában 0,2 százalékponttal növelte a havi fogyasztói árindexet.

A miniszter ugyanakkor kedvező fejleményeket is kiemelt. Mint írta, az előző évhez képest 4,3 százalékkal csökkent a háztartási energia ára, az élelmiszereké pedig 1,1 százalékkal mérséklődött. Kármán András szerint június és október között az euróövezetben négyszer akkora mértékben emelkedett az inflációs ráta, mint Magyarországon.