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Munkavállalók tízezrei maradhatnak ma otthon Magyarországon a GTA VI miatt
A GKI Gazdaságkutató nemzetközi adatokon alapuló kivetítése szerint a Grand Theft Auto VI mai megjelenése miatt több tízezer, középértéken 50–60 ezer magyar munkavállaló maradhat távol a munkahelyétől. Ha a nyugati mintázatok a hazai sajátosságokkal korrigálva itthon is érvényesek, akkor közülük a legtöbben jó eséllyel rendes szabadságot vesznek ki, ami nem gazdasági veszteség, csak átütemezés. A munkaerő otthonmaradásából adódó aktivitáskiesés nagyságrendileg 1,5–5,5 milliárd forintot tehet ki, miközben csak a játékvásárlások áfájából 0,7–1,9 milliárd forint folyhat be a költségvetésbe, és az első héten a vásárlók akár 3,1 Mrd – 9,1 Mrd forintot is elkölthetnek a boltokban a videójátékra.
A Grand Theft Auto VI világszerte óriási érdeklődés mellett kerül piacra, a játékkonzolok lelkes hívei közül pedig sokan annyira várják a több mint egy évtizeden át fejlesztett játékot, hogy a munka helyett is játszani terveznek. Annak mértékét nehéz megbecsülni, hogy ez hány embert érinthet, de azért vannak olyan közelítő adatok, felmérések, amelyekből ki lehet indulni. Az egyik legmegbízhatóbb információforrásnak a HR-szoftvercégek valós szabadságadatai tekinthetők.
Az amerikai BambooHR – amelynek rendszerében amerikai vállalatok a munkavállalók szabadságát nyilvántartják – a CNBC november 14-i beszámolója szerint például a mai napra mintegy 13%-kal több szabadságkérelem érkezett, mint 2024 és 2025 azonos napjain, míg a német Personio – a ZDF német közszolgálati televízió hírportálja által november közepén ismertetett adatok szerint – 38%-os többletet mért egy évvel korábbihoz képest. Mindeközben a brit Opinium közvélemény-kutató 2000 fős, november 3–6. között készült reprezentatív felmérése szerint a felnőttek 5%-a tervez játszani a megjelenés napján.
Ezek a felmérések ugyanakkor hajlamosak lehetnek a túlzásra. Egy brit kutatásban (a One Day Agency megbízásából készült) a válaszadók 15%-a el tudta képzelni, hogy beteget jelent, de csak 2%-nak volt erre konkrét terve. A nemzetközi sajtóban sokat idézett becslés, amely szerint a megjelenés egymilliárd dollárjába kerülhet az amerikai gazdaságnak, egy barcelonai közgazdász rádióinterjújából származik, publikált módszertan nincs mögötte. A GKI ezért a hazai konzoladatok és a nemzetközi adatok alapján vázol fel szcenáriókat – persze annak tudatában, hogy minden ilyen gyorsbecslés, illetve kivetítés bár az irányokat és a nagyságrendeket jól jelezheti, jelentős bizonytalanságot hordoz.
Mi érvényes ebből Magyarországra?
- A konzolok száma behatárolja a hatást: a játék kizárólag PS5-re és Xbox Series-re jelenik meg. Az NMHH szerint a háztartások 14%-ában van játékkonzol; ebből becslésünk szerint PS5 vagy Xbox Series 280–500 ezer háztartásban lehet. Az NMHH 2023-as reprezentatív háztartási felmérésében ez a mintegy 4 millió hazai háztartásból kb. 560 ezret jelent, de ebben a régebbi gépek (például PS4, Xbox One) és a Nintendo Switch is benne vannak, amelyeken a GTA VI nem fut. A 280–500 ezres becslés a konzolos háztartások arányának 2023 óta várható emelkedésével és a legújabb konzolgeneráció 50–70%-os részarányával számol. A PC-s és mobilos játékosokat a megjelenés nem érinti.
- A nyugat-európainál kisebb a magyar érintettség: az alacsonyabb vásárlóerő és konzolellátottság miatt a brit 5%-ot (amely a teljes felnőtt népességre vonatkozik) lefelé érdemes korrigálni, feltételezésünk szerint Magyarország esetében reálisabb azzal számolni, hogy a foglalkoztatottak 2–4%-a játszhat ma.
- Rekordérdeklődés a videojátékra, szűkös a konzolkínálat: a MediaMarkt Magyarország tájékoztatása szerint a GTA VI előrendelései mintegy három-négyszeresét teszik ki egy átlagos nagy játékmegjelenésnek. Az egyik potenciális konzollal, a PS5-tel kapcsolatban ugyanakkor úgy fogalmaztak, hogy szűkös a készlet, a kínálat nem tud lépést tartani a kereslettel. Xbox-konzolokat a MediaMarkt nem forgalmaz, ezért azokra vonatkozóan nem adott tájékoztatást.
- Kevesebb színlelt betegség: Magyarországon a betegszabadsághoz már az első naptól orvosi igazolás kell, ezért a távol maradók túlnyomó többsége rendes szabadságot vesz ki – a Munka Törvénykönyve szerint évente hét szabadnap időpontját a dolgozó maga választhatja meg, ha legalább 15 nappal előre bejelenti (a mai napra legkésőbb november 4-ig).
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A csütörtöki dátum miatt a péntek is hídnappá válhat, ez további néhány tízezer távolmaradást okozhat (a Personio adatai a pénteki szabadságkérelmek emelkedését is mutatják; becslésünk szerint ez 7–55 ezer főt jelenthet). A fogyasztási oldalon a magyarok az első héten 3–9 milliárd forintot költhetnek a játékra; a bevétel nagy része külföldi kiadóknál és platformoknál csapódik le, a 27%-os áfa viszont itthon marad. A számítás alapja: a 280–500 ezer PS5- vagy Xbox Series-háztartás 35–55%-a az első héten megveszi a játékot, mintegy 32 800 forintos áron (az új konzolok vásárlása nélkül); a vételárban foglalt áfa 0,7–1,9 milliárd forint.
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Mit jelent ez?
Makrogazdasági szinten a GTA VI hatása elhanyagolható, érezhetően legfeljebb az éven belüli szabadságlefutás változhat, aminek csak átmeneti hatása van. A kép nem is egyértelmű, hiszen sok felmérés és becslés többletszabadságolást mutat, de van ezzel ellentétes tapasztalat is: a GKI által megkeresett MediaMarkt saját munkavállalói körében például nem nőtt a csütörtöki szabadságkérelmek száma, és Németországban is több nagyvállalat (Otto, dm) jelezte az RND német médiacsoport körkérdésére, hogy nem lát eltérést a korábbi évekhez képest. Ráadásul november a légúti megbetegedések szezonja is (a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatai szerint tavaly ilyenkor hetente több mint 200 ezren fordultak orvoshoz akut légúti tünetekkel), így a betegség miatti hiányzásokban a játék hatása nem különíthető el: becslésünk ezért elsősorban a rendes szabadságra épül.
A GTA VI jellegéből adódóan a foglalkoztatási hatás feltételezhetően a fiatal munkavállalókat foglalkoztató szektorokban (IT, pénzügy, ügyfélszolgálat, kiskereskedelem) lesz jobban érezhető, ahol ma és holnap a szokásosnál valamivel többen hiányozhatnak. A globális Remote HR-platform adatai szerint például a Z generáció körében közel duplájára nőtt a megjelenés napjára kért szabadságok száma az egy évvel korábbi azonos csütörtökhöz képest. És azt sem felejtsük el, hogy épp ebben a korosztályban kezd egyre szélesebb körben elvárássá és igénnyé válni a rugalmas időbeosztás – amit a GTA VI megjelenéséhez hasonló események csak még értékesebbé tesznek.
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