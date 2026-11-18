2026 szeptemberében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 737 400, a nettó átlagkereset 517 700 forint volt. A bruttó átlagkereset 7,3, a nettó átlagkereset 9,0, a nettó reálkereset pedig 7,3%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. A nettó átlagkereset emelkedése egyebek mellett a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. A bruttó kereset mediánértéke 615 500, a nettó kereset mediánértéke 435 600 forintot ért el, 8,2, illetve 9,6%-kal meghaladva az előző év azonos időszakának adatát.

2026. szeptemberében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 737 400 forint volt, 7,3%-kal nagyobb az egy évvel korábbinál.

A nettó átlagkereset 517 700 forintot ért el, mely 9,0%-kal magasabb volt, mint 2025 szeptemberében. A nettó átlagkereset növekedését jelentősen befolyásolta a 2026. január 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény, illetve a 2025. október 1-jétől bevezetett három gyermeket nevelő anyák, valamint a 2026. január 1-jétől bevezetett két gyermeket nevelő 40 év alatti anyák szja-mentessége és a 30 év alatti anyák adókedvezményének bővülése.

A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 711 300 forint volt, 7,6%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 707 800, a költségvetési szektorban 711 600, a nonprofit szektorban pedig 742 100 forintot tett ki, melyek rendre 7,7 és 7,1, illetve 7,9%-kal nőttek egy év alatt.

A reálkereset 7,3%-kal nagyobb lett a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért 1,6%-os növekedése mellett. A bruttó mediánkereset 615 500 forintot ért el, ami 8,2%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A nettó kereset mediánértéke 435 600 forintot tett ki, mely 9,6%-kal felülmúlta az előző év azonos időszaki értéket.