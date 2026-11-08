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Donald Trump félidős bukása átrajzolja a részvénypiacokat: hova tedd a pénzed most, ha rommá akarod keresni magad?

Pénzcentrum
2026. november 8. 13:06 3 perc

A demokraták megszerezték a Kongresszus mindkét házát. Donald Trump mozgástere drasztikusan szűkül. A CashTag legújabb adásában azt elemeztük, mit jelent ez a piacokra és Magyarországra nézve.

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Súlyos vereséget szenvedett Donald Trump pártja a november 3-i amerikai félidős választáson. A CNBC összesítése szerint a demokraták legalább 250 helyet szereztek a Képviselőházban, a Szenátusban pedig legalább 54 mandátumra számíthatnak. Texasban, Kansasben és Dél-Karolinában évtizedek óta először nyert demokrata szenátor.

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A választókat elsősorban a pénztárcájuk mozgatta: a CNBC felmérése szerint tízből csaknem kilencen mondták, hogy a megélhetési költségek fontos szerepet játszottak a döntésükben. A Wall Street közben ünnepelt, a Dow Jones-index egyetlen nap alatt több mint 1500 pontot emelkedett, aztán a hét második felében kitört a pánik a részvénypiacokon. A CashTag legújabb adásában azt jártuk körül, mit jelent a kék hullám Trump hátralévő két évére, a világgazdaságra és Magyarországra.

A műsorból többek között kiderül:

  • miért fordultak el a választók a republikánusoktól, és mekkora szerepe volt az inflációnak, a vámháborúnak és az iráni konfliktusnak;
  • mennyire kötheti meg Trump kezét a demokrata többség;
  • hogyan reagált a tőzsde, a dollár és az arany, és mi történt az AI-részvényekkel;
  • kik lehetnek a 2028-as elnökválasztás esélyesei;
  • mit jelent mindez Európának és Magyarországnak.
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Címlapkép: Getty Images
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